Дожди с грозами накроют Украину: где внезапно ухудшится погода

На выходных погода станет прохладнее. Также синоптики прогнозируют осадки.

Прогноз погоды в Украине на выходные

Погода в Украине начнет ухудшаться. В эти выходные уже ожидается понижение температуры воздуха в большинстве регионов. Также будут дожди с грозами. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

На территории западных и северных регионов будет прохладно. Однако в восточных регионах будет аномальная жара.

"Температурные контрасты вызовут дожди, которые в некоторых регионах будут интенсивными", — пишет Кибальчич.

Прогноз погоды на 9 мая

В субботу, 9 мая, будет преимущественно переменная облачность. В западных, северных и центральных областях будут дожди. На западе и севере ожидаются грозы. На территории западных областей ночью и утром будет туман. Ветер будет переменного направления со скоростью 3-10 м/с.

Теплее всего в этот день будет в восточных областях. Там температура воздуха днем повысится до 23-30 градусов тепла. В центральных и южных областях будет несколько прохладнее — 20-25 градусов тепла. В северных и западных областях днем будет холоднее всего — 17-23 градуса тепла.

Прогноз погоды на 10 мая

В воскресенье, 10 мая, будет преимущественно облачная погода. По всей Украине ожидаются дожди и грозы. На территории западных областей ночью и утром будет туман. Ветер будет переменного направления со скоростью 3-8 м/с.

Теплее всего в этот день будет в восточных областях. Там температура воздуха днем повысится до 24-29 градусов тепла. В центральных и южных областях будет несколько прохладнее — 22-27 градусов тепла. В северных и западных областях днем будет холоднее всего — 15-23 градуса тепла.

Как сообщал Главред, в пятницу погода на Полтавщине изменится. Ожидается переменная облачность, но по-прежнему без осадков. Температура воздуха также снизится.

Также погода в Тернопольской области в пятницу, 8 мая, резко изменится. Будет облачно с прояснениями, а на смену жаре придут кратковременные дожди и грозы.

Кроме того, в пятницу, 8 мая, погода на Львовщине будет нестабильной. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы с градом.

О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

