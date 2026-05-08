Дожди с грозами накроют Украину: где внезапно ухудшится погода

Что вы узнаете:
- Какая будет погода на выходных
- Где температура воздуха поднимется до +30 градусов
- В каких областях будут дожди с грозами
Погода в Украине начнет ухудшаться. В эти выходные уже ожидается понижение температуры воздуха в большинстве регионов. Также будут дожди с грозами. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.
На территории западных и северных регионов будет прохладно. Однако в восточных регионах будет аномальная жара.
"Температурные контрасты вызовут дожди, которые в некоторых регионах будут интенсивными", — пишет Кибальчич.
Прогноз погоды на 9 мая
В субботу, 9 мая, будет преимущественно переменная облачность. В западных, северных и центральных областях будут дожди. На западе и севере ожидаются грозы. На территории западных областей ночью и утром будет туман. Ветер будет переменного направления со скоростью 3-10 м/с.
Теплее всего в этот день будет в восточных областях. Там температура воздуха днем повысится до 23-30 градусов тепла. В центральных и южных областях будет несколько прохладнее — 20-25 градусов тепла. В северных и западных областях днем будет холоднее всего — 17-23 градуса тепла.
Прогноз погоды на 10 мая
В воскресенье, 10 мая, будет преимущественно облачная погода. По всей Украине ожидаются дожди и грозы. На территории западных областей ночью и утром будет туман. Ветер будет переменного направления со скоростью 3-8 м/с.
Теплее всего в этот день будет в восточных областях. Там температура воздуха днем повысится до 24-29 градусов тепла. В центральных и южных областях будет несколько прохладнее — 22-27 градусов тепла. В северных и западных областях днем будет холоднее всего — 15-23 градуса тепла.
Как сообщал Главред, в пятницу погода на Полтавщине изменится. Ожидается переменная облачность, но по-прежнему без осадков. Температура воздуха также снизится.
Также погода в Тернопольской области в пятницу, 8 мая, резко изменится. Будет облачно с прояснениями, а на смену жаре придут кратковременные дожди и грозы.
Кроме того, в пятницу, 8 мая, погода на Львовщине будет нестабильной. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы с градом.
О личности: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
