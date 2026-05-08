Фицо везет Путину послание от Зеленского: о чем идет речь

Премьер Словакии может получить в Кремле информацию относительно завершения войны.

https://glavred.info/world/fico-vezet-putinu-poslanie-ot-zelenskogo-o-chem-idet-rech-10762973.html Ссылка скопирована

Роберт Фицо везет Путину послание от президента Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное:

Фицо в Москве станет посредником в передаче сигнала Киева

Словакия настаивает на участии ЕС в мирных переговорах

В Европе усиливаются призывы к диалогу с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву передаст российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец на заседании европейского комитета парламента.

По словам Хованца, Фицо также может получить от Путина ценную информацию о том, как российский президент видит усилия по завершению войны, пишет Marker.sk.

видео дня

Госсекретарь подчеркнул, что в нынешней ситуации необходимо общаться со всеми сторонами конфликта. Хованец уверен, что ЕС должен присутствовать за столом переговоров, где будет заключаться мирное соглашение.

Также он добавил,что уже несколько лидеров из Западной Европы начали продвигать мысль о необходимости диалога с Путиным по завершению войны.

Роберт Фицо / Инфографика: Главред

Встреча Зеленского и Фицо - что известно

4 мая в Ереване состоялась встреча премьера Словакии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили сотрудничество в различных сферах, а также подготовку в ближайшее время заседания правительств в формате межправительственной комиссии.

Зеленский сообщил, что во время разговора Фицо подтвердил поддержку Словакией евроинтеграционного курса Украины и готовность содействовать ее вступлению в Европейский Союз.

Фицо отказался участвовать в параде на Красной площади

Как писал Главред, на прошлой неделе в Кремле сообщали, что премьер-министр Словакии должен быть среди иностранных гостей на военном параде 9 мая в Москве.

Позже в рамках саммита Европейского политического сообщества премьер Роберт Фицо заявил, что он отказался участвовать в военном параде в Москве 9 мая.

Политик планирует лишь возложить цветы к памятнику Неизвестному солдату.

"Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной армии, чтобы от имени словачек и словаков поблагодарить за освобождение, и у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Это все. Я не иду ни на какой военный парад", — сказал Фицо.

Зеленский сделал предупреждение накануне 9 мая

Как писал Главред, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в этом году на параде 9 мая в Москве могут пролететь украинские дроны.

7 мая Зеленский заявил, что Украина не рекомендует представителям других государств посещать Москву во время парада 9 мая.

"Мы также получили обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем", – сказал Зеленский.

Другие новости:

О ресурсе: Marker.sk Marker.sk — это словацкое нишевое интернет-издание. Работает как классический онлайн-журнал. В отличие от крупных новостных порталов (таких как SME или Denník N), он делает упор не на оперативную ленту новостей, а на аналитические статьи, интервью и лонгриды. Издание принадлежит частной компании (обычно такие проекты в Словакии управляются небольшими креативными агентствами или группами журналистов-энтузиастов). Оно не входит в состав крупнейших словацких медиа-холдингов, что позволяет ресурсу сохранять определенную независимость в редакционной политике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред