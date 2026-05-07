Как найти свой стиль: нестандартные советы стилиста, которые спасут любой гардероб

Вы узнаете:
- Как сформировать базовый гардероб в соответствии со своим характером
- Как решиться на эксперименты в образах
Многие думают, что ответ на вопрос"как найти свой стиль" скрывается в Pinterest, модных трендах или списках базовых вещей, но на самом деле для этого нужно сначала заглянуть внутрь себя. Главред поделится действенными советами, которые помогут сформировать собственный гардероб и понять, как выглядеть стильно, не слепо копируя чужие образы.
Модный конфликт
По мнению стилистки Лены Узуновой, основа индивидуального стиля одежды — это не идеальная картинка, а внутренний контраст человека. Именно он делает образы живыми и интересными.
"Каждый из нас — это внутреннее противоречие. Например, хочешь выглядеть элегантно, но не любишь каблуки. Хочешь быть сдержанной, но тянешься к цвету. Именно в точке этого конфликта — твой уникальный стиль", — объясняет эксперт.
Стилистка советует не бороться со своими противоречиями, а научиться сочетать их в гардеробе. Например:
- мужской жакет и шелковая майка;
- массивные ботинки и легкое платье;
- строгий силуэт и нежный цвет.
Именно такие контрасты делают образы дорогими, современными и характерными.
Эмоциональный гардероб
Еще один важный совет стилистки для тех, кто хочет понять основы стиля, — не ориентироваться только на модные вещи. Сначала нужно определить свой эмоциональный портрет.
"Опиши себя тремя словами. Не стилистическими, а эмоциональными. Типа: "уверенная", "сильная", "нежная". Затем сверяй каждый лук с этими словами. Если образ не о тебе — это не твой стиль", — советует эксперт.
Такой подход помогает избежать хаотичных покупок и создать гардероб, в котором все вещи работают на твое настроение и самоощущение.
Антистиль
Чтобы понять, что вам действительно нравится, иногда нужно отталкиваться от противоположного — вещей, которые категорически не находят отклика.
"Список того, что точно не о тебе. Это тоже часть поиска. Например, я точно не про бохо, розовый цвет или чрезмерную романтику", — говорит Лена Узунова.
По словам стилистки, такой метод позволяет быстрее сформировать собственное направление и не тратить деньги на вещи, которые будут лежать без дела в шкафу.
Модные эксперименты
Одна из главных ошибок — воспринимать стиль как нечто готовое, что нужно просто найти. На самом деле это постоянный процесс экспериментов.
"Вместо того чтобы искать стиль, начни играть в стиль. Придумывай роли, тестируй образы, позволяй себе ошибаться. В игре появляется настроение, а с настроением — и стиль", — подытоживает стилистка.
Эксперт подчеркивает: стиль — это не о трендах или дорогих брендах. Это о том, насколько комфортно вы чувствуете себя в собственном образе.
Как сформировать собственный стиль
Если вы хотите лучше понять себя и сформировать гармоничный гардероб, который подчеркнет вашу индивидуальность, стоит:
- анализировать свои привычки и образ жизни;
- не бояться смешивать разные стили;
- искать баланс между комфортом и эстетикой;
- формировать гардероб под себя, а не под тренды;
- позволять себе модные эксперименты.
Именно так постепенно формируется настоящий индивидуальный стиль одежды, который выглядит естественно, дорого и уверенно.
Советы стилиста — смотрите видео:
@lennuzuno Как найти свой стиль ??
О персонаже: Лена Узунова
Лена Узунова — персональный стилист и фэшн-блогер из Киева. В своих соцсетях она анализирует актуальные тренды, создает авторские подборки образов и помогает аудитории адаптировать высокую моду к повседневной жизни. В своих блогах делится практическими советами по формированию гардероба, делая акцент на индивидуальности и качестве вещей.
