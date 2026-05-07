Как найти свой стиль: нестандартные советы стилиста, которые спасут любой гардероб

Кристина Трохимчук
7 мая 2026, 17:50
Стилист Лена Узунова рассказала о принципах, которые коренным образом изменят ваше представление о базовом гардеробе.
Как собрать свой гардероб / коллаж: Главред, скриншот из видео

  • Как сформировать базовый гардероб в соответствии со своим характером
  • Как решиться на эксперименты в образах

Многие думают, что ответ на вопрос"как найти свой стиль" скрывается в Pinterest, модных трендах или списках базовых вещей, но на самом деле для этого нужно сначала заглянуть внутрь себя. Главред поделится действенными советами, которые помогут сформировать собственный гардероб и понять, как выглядеть стильно, не слепо копируя чужие образы.

Модный конфликт

По мнению стилистки Лены Узуновой, основа индивидуального стиля одежды — это не идеальная картинка, а внутренний контраст человека. Именно он делает образы живыми и интересными.

"Каждый из нас — это внутреннее противоречие. Например, хочешь выглядеть элегантно, но не любишь каблуки. Хочешь быть сдержанной, но тянешься к цвету. Именно в точке этого конфликта — твой уникальный стиль", — объясняет эксперт.

Стилистка советует не бороться со своими противоречиями, а научиться сочетать их в гардеробе. Например:

  • мужской жакет и шелковая майка;
  • массивные ботинки и легкое платье;
  • строгий силуэт и нежный цвет.

Именно такие контрасты делают образы дорогими, современными и характерными.

Как сочетать вещи в гардеробе / скрин из видео

Эмоциональный гардероб

Еще один важный совет стилистки для тех, кто хочет понять основы стиля, — не ориентироваться только на модные вещи. Сначала нужно определить свой эмоциональный портрет.

"Опиши себя тремя словами. Не стилистическими, а эмоциональными. Типа: "уверенная", "сильная", "нежная". Затем сверяй каждый лук с этими словами. Если образ не о тебе — это не твой стиль", — советует эксперт.

Такой подход помогает избежать хаотичных покупок и создать гардероб, в котором все вещи работают на твое настроение и самоощущение.

Как избежать спонтанных покупок / скрин из видео

Антистиль

Чтобы понять, что вам действительно нравится, иногда нужно отталкиваться от противоположного — вещей, которые категорически не находят отклика.

"Список того, что точно не о тебе. Это тоже часть поиска. Например, я точно не про бохо, розовый цвет или чрезмерную романтику", — говорит Лена Узунова.

По словам стилистки, такой метод позволяет быстрее сформировать собственное направление и не тратить деньги на вещи, которые будут лежать без дела в шкафу.

Стильный гардероб / скрин из видео

Модные эксперименты

Одна из главных ошибок — воспринимать стиль как нечто готовое, что нужно просто найти. На самом деле это постоянный процесс экспериментов.

"Вместо того чтобы искать стиль, начни играть в стиль. Придумывай роли, тестируй образы, позволяй себе ошибаться. В игре появляется настроение, а с настроением — и стиль", — подытоживает стилистка.

Эксперт подчеркивает: стиль — это не о трендах или дорогих брендах. Это о том, насколько комфортно вы чувствуете себя в собственном образе.

Как создать уникальный стиль / скрин из видео

Как сформировать собственный стиль

Если вы хотите лучше понять себя и сформировать гармоничный гардероб, который подчеркнет вашу индивидуальность, стоит:

  • анализировать свои привычки и образ жизни;
  • не бояться смешивать разные стили;
  • искать баланс между комфортом и эстетикой;
  • формировать гардероб под себя, а не под тренды;
  • позволять себе модные эксперименты.

Именно так постепенно формируется настоящий индивидуальный стиль одежды, который выглядит естественно, дорого и уверенно.

О персонаже: Лена Узунова

Лена Узунова — персональный стилист и фэшн-блогер из Киева. В своих соцсетях она анализирует актуальные тренды, создает авторские подборки образов и помогает аудитории адаптировать высокую моду к повседневной жизни. В своих блогах делится практическими советами по формированию гардероба, делая акцент на индивидуальности и качестве вещей.

