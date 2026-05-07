Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В РФ пригрозили Украине "массированным ракетным ударом" и назвали цель

Руслана Заклинская
7 мая 2026, 12:21
google news Подпишитесь
на нас в Google
Пресс-секретарь МИД РФ отклонила предложение Владимира Зеленского о перемирии.
В РФ пригрозили Украине
В Кремле открыто пообещали атаковать Киев / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Захаровой:

  • Киев может подвергнуться массированному ракетному удару
  • Трамп поддержал инициативу РФ о перемирии
  • Заявления Зеленского о перемирии 5-6 мая якобы связаны с попытками перебить инициативу РФ

Киеву грозит массированный ракетный удар, если будут попытки реализовать "заявления" Зеленского на 9 мая. Заявления о перемирии 5-6 мая якобы являются пиаром президента Украины. Такое заявление сделала пресс-секретарь МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, президент США Дональд Трамп якобы поддержал российскую инициативу об объявлении перемирия на 8-9 мая. Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не получала официальных предложений о прекращении огня.

видео дня

В то же время она резко раскритиковала предложение Зеленского о перемирии 5-6 мая, которое страна-агрессор нагло нарушила. Захарова цинично назвала его "кровавым пиаром".

По мнению Захаровой, предложение о перемирии 5-6 мая якобы связано с "попытками перебить инициативу РФ" накануне 9 мая и "тяжелым положением ВСУ на фронте". В российском МИД также утверждают, что Зеленский якобы не отдавал никакого приказа о прекращении огня 5-6 мая.

Отдельное внимание Захарова уделила запугиванию Украины. Она открыто заявила, что "Киев может подвергнуться массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы". По словам спикера российского МИД, армия РФ готова к "решительному пресечению любых провокаций".

Накануне Захарова призвала иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Пресс-секретарь МИД пригрозила атаками по "центрам принятия решений" в случае ударов по Москве.

Когда возможна массированная атака на Украину

Как писал Главред, Россия может готовить новую волну массированных ракетных ударов по Украине в период после 9 мая. Враг, вероятно, планирует применить ракеты различных типов, ударные беспилотники, а также стратегическую авиацию — в частности самолеты Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 и МиГ-31К.

По данным мониторов, наибольшая угроза прогнозируется с 10 по 12 мая. Основной целью может стать Киев и Киевская область.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Предложение о перемирии — главное

Как сообщал Главред, 4 мая Россия объявила о так называемом двухдневном "перемирии" в войне против Украины на 8–9 мая, приуроченном ко Дню Победы. В российском Минобороны заявили, что ожидают зеркальных шагов от Украины. В то же время в Москве прозвучали угрозы о возможном "массированном ракетном ударе" по Киеву.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении режима тишины с украинской стороны в ночь с 5 на 6 мая. Он подчеркнул, что Украина не получала никаких официальных предложений относительно согласованного формата прекращения огня.

Перемирие 5-6 мая Россия нарушила. Оккупанты атаковали беспилотниками и ракетами города Украины.

Впоследствии стало известно, что как минимум в 15 регионах Россия полностью отменила военные парады к 9 мая. Речь идет, в частности, о Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и ряде других регионов. Также отмена мероприятий зафиксирована в Чувашии. Во временно оккупированном Крыму парад и массовые мероприятия также не будут проводиться.

Читайте также:

О личности: Мария Захарова

Мария Захарова — директор Департамента информации и прессы МИД РФ.

Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
перемирие война в Украине Мария Захарова война России и Украины Перемирие 9 мая
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ пригрозили Украине "массированным ракетным ударом" и назвали цель

В РФ пригрозили Украине "массированным ракетным ударом" и назвали цель

12:21Война
Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

12:16Синоптик
Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Кроты не переносят один запах и сами сбегут с участка: что следует зарыть на грядках

Кроты не переносят один запах и сами сбегут с участка: что следует зарыть на грядках

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Последние новости

12:29

Жена Роналду выгуляла ультра редкую сумку почти за 4 миллиона

12:21

В РФ пригрозили Украине "массированным ракетным ударом" и назвали цель

12:18

Китайский гороскоп на завтра, 8 мая: Собакам - ревность, Козлам - агрессия

12:18

Дымоход прочистится сам: что нужно сжечь в печке, чтобы убрать сажуВидео

12:16

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
12:04

Закуска, которую съедят в первую очередь: фантастическое блюдо из капусты

11:30

Россияне сбрасывают на дома FPV-дроны со снарядами: "Флеш" заявил об опасности

11:20

Жена Ращука ошеломила правдой об изменах актера во время беременности - детали

11:18

В Украине базовый продукт неожиданно подешевел: на сколько упали цены

Реклама
11:08

ТОП-чиновники, которые после увольнения отправились на фронт: Дейнеко, Шеремета, депутаты и не только актуально

11:02

"Причина национализации Сенс Банка — угроза финансовой стабильности и интересам вкладчиков", — НБУ

11:00

Латвию атаковали БПЛА со стороны РФ: в школах остановили обучение, есть прилет

10:55

Помидоры растут как сумасшедшие: что положить в лунку при посадкеВидео

10:48

Путин готовит опасную ловушку на 9 мая: зачем Кремль провоцирует атаку по Москве

10:35

РФ накопила ракеты и дроны: украинцев предупредили об угрозе массированных атак

10:14

В каком возрасте лучше отдать ребенка в школу: неожиданный ответ психолога

10:05

"Горжусь": Грубич показал первые кадры сына-воина с протезом

10:00

Гороскоп на завтра, 8 мая: Скорпионам — возможности, Рыбам — конфликт

09:34

Новый налог ударит по кошелькам: что может измениться для владельцев электрокаров

09:21

"Нас завалят": соратник Путина в прямом эфире признал, что Украина переиграет РФ

Реклама
09:19

С 7 мая начинается денежная полоса: трех знака зодиака ждет финансовый успех

09:08

Россия ударила по Сумщине: погибли пять человек, много раненых

08:42

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 мая (обновляется)

08:33

Бюджет РФ трещит, в Кремле паника: в ISW раскрыли последствия украинских ударов

08:20

Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

08:15

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:11

Солнце прогреет Полтавщину до +28°С: синоптики предупредили об изменении погоды

08:08

Путин просит у Трампа гарантии безопасности во время парада - Портниковмнение

07:35

Умеров срочно летит в США: что известно о встрече со спецпосланником Трампа

06:50

В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщинаФото

05:55

"Причастна к политике": известная певица раскрыла роль Повалий для Кремля

05:27

Жизнь четырёх знаков зодиака изменится к лучшему — кого ждёт успех

04:41

Странные и даже жуткие традиции времен СССР, которые сегодня кажутся абсурдными

04:31

Что посадить возле перца, чтобы тля и клещи исчезли сами: список растенийВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке песочного замка 31 секунду

03:41

Эксперты призвали наклеивать фольгу на стену на 48 часов — в чём причинаВидео

03:15

Рекордный урожай помидоров гарантирован: что обязательно нужно сделать в мае

02:30

Чеснок вырастет крупным, а листья не пожелтеют: секрет подкормки в маеВидео

02:13

Новый риск наступления РФ: Bloomberg раскрыл детали разговора Зеленского и Рютте

01:21

Без пятен и разводов: как очистить экран телевизора без риска для матрицыВидео

Реклама
00:05

Недовольство в армии РФ растет: полковник объяснил, что подтачивает режим Путина

06 мая, среда
23:18

Готовится: Кейт Миддлтон поделилась радостной новостью

23:06

Водитель уснул за рулем: олень Борис попал в новое ДТП, что сейчас с животнымВидео

22:45

Как выглядеть на миллион в простых джинсах: советы стилиста

22:43

Чеснок пойдет в рост после стресса: автор раскрыл схему "экспресс-восстановления"Видео

22:32

В России призвали иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева и пригрозили Украине

21:49

В России начали массово отменять парады ко Дню Победы — что известно

21:38

Россия атакует, несмотря на предложение тишины: Зеленский заявил об ответе

21:26

Аномальная жара в мае: погода в Тернопольской области порадует теплом

20:58

Для части украинцев отменили ограничения на выезд за границу — что известно

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять