В РФ пригрозили Украине "массированным ракетным ударом" и назвали цель

Пресс-секретарь МИД РФ отклонила предложение Владимира Зеленского о перемирии.

https://glavred.info/war/v-rf-prigrozili-ukraine-massirovannym-raketnym-udarom-i-nazvali-cel-10762730.html Ссылка скопирована

В Кремле открыто пообещали атаковать Киев / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Захаровой:

Киев может подвергнуться массированному ракетному удару

Трамп поддержал инициативу РФ о перемирии

Заявления Зеленского о перемирии 5-6 мая якобы связаны с попытками перебить инициативу РФ

Киеву грозит массированный ракетный удар, если будут попытки реализовать "заявления" Зеленского на 9 мая. Заявления о перемирии 5-6 мая якобы являются пиаром президента Украины. Такое заявление сделала пресс-секретарь МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, президент США Дональд Трамп якобы поддержал российскую инициативу об объявлении перемирия на 8-9 мая. Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не получала официальных предложений о прекращении огня.

видео дня

В то же время она резко раскритиковала предложение Зеленского о перемирии 5-6 мая, которое страна-агрессор нагло нарушила. Захарова цинично назвала его "кровавым пиаром".

По мнению Захаровой, предложение о перемирии 5-6 мая якобы связано с "попытками перебить инициативу РФ" накануне 9 мая и "тяжелым положением ВСУ на фронте". В российском МИД также утверждают, что Зеленский якобы не отдавал никакого приказа о прекращении огня 5-6 мая.

Отдельное внимание Захарова уделила запугиванию Украины. Она открыто заявила, что "Киев может подвергнуться массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы". По словам спикера российского МИД, армия РФ готова к "решительному пресечению любых провокаций".

Накануне Захарова призвала иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Пресс-секретарь МИД пригрозила атаками по "центрам принятия решений" в случае ударов по Москве.

Когда возможна массированная атака на Украину

Как писал Главред, Россия может готовить новую волну массированных ракетных ударов по Украине в период после 9 мая. Враг, вероятно, планирует применить ракеты различных типов, ударные беспилотники, а также стратегическую авиацию — в частности самолеты Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 и МиГ-31К.

По данным мониторов, наибольшая угроза прогнозируется с 10 по 12 мая. Основной целью может стать Киев и Киевская область.

Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Предложение о перемирии — главное

Как сообщал Главред, 4 мая Россия объявила о так называемом двухдневном "перемирии" в войне против Украины на 8–9 мая, приуроченном ко Дню Победы. В российском Минобороны заявили, что ожидают зеркальных шагов от Украины. В то же время в Москве прозвучали угрозы о возможном "массированном ракетном ударе" по Киеву.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении режима тишины с украинской стороны в ночь с 5 на 6 мая. Он подчеркнул, что Украина не получала никаких официальных предложений относительно согласованного формата прекращения огня.

Перемирие 5-6 мая Россия нарушила. Оккупанты атаковали беспилотниками и ракетами города Украины.

Впоследствии стало известно, что как минимум в 15 регионах Россия полностью отменила военные парады к 9 мая. Речь идет, в частности, о Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и ряде других регионов. Также отмена мероприятий зафиксирована в Чувашии. Во временно оккупированном Крыму парад и массовые мероприятия также не будут проводиться.

Читайте также:

О личности: Мария Захарова Мария Захарова — директор Департамента информации и прессы МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред