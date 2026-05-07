Россияне сбрасывают на дома FPV-дроны со снарядами: 'Флеш' заявил об опасности

Украинцам посоветовали обходить стороной непонятные находки.

https://glavred.info/war/rossiyane-sbrasyvayut-na-doma-fpv-drony-so-snaryadami-flesh-zayavil-ob-opasnosti-10762715.html Ссылка скопирована

Беспилотник "Гербера" сбрасывает FPV-дроны / коллаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash

Кратко:

Россияне нашли новое применение беспилотникам "Гербера"

Их используют для сбрасывания FPV-дронов с зарядами

Страна-агрессор Россия начала сбрасывать на крыши многоэтажек FPV-дроны с снарядами. Для этого враг использует беспилотники "Гербера". Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов в посте в Facebook.

Он рассказал, что FPV-дроны с снарядами были найдены на крыше многоэтажного дома в более чем 30 километрах от границы. Вчера их также заметили на улице.

видео дня

"Эти FPV с снарядами сбрасывает беспилотник "Гербера". Предупредите детей и не пытайтесь брать в руки непонятные находки", — подчеркнул "Флеш".

БпЛА "Гербера" / Инфографика: Главред

Россия уже использует управляемые дроны

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников.

По его словам, такие дроны могут длительное время кружить над населенными пунктами, создавая постоянную угрозу для гражданских лиц.

"Угроза заключается в том, что оператор видит то, что видит дрон. Они (россияне, — ред.) используют эти дроны для поражения движущихся целей", — подчеркнул эксперт.

Российские дроны — последние новости

Как сообщал Главред, Сергей "Флеш" Бескрестнов ранее заявлял, что применение дронов-камикадзе типа "Шахед" и "Гербера" все больше переходит в формат управляемых и сетевых систем, где ключевую роль играют MESH-модемы и ретрансляция сигнала.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что ранее маршруты, скорость и высота полета ракет и "Шахедов" программировались заранее — с учетом особенностей атаки и погодных условий. Теперь же враг использует новые каналы управления.

Кроме того, оккупационные войска РФ начали применять управляемые "Шахеды" для поражения украинских мобильных огневых групп во время их работы по воздушным целям.

Читайте также:

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" – украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред