Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россияне сбрасывают на дома FPV-дроны со снарядами: "Флеш" заявил об опасности

Мария Николишин
7 мая 2026, 11:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украинцам посоветовали обходить стороной непонятные находки.
Россияне сбрасывают на дома FPV-дроны со снарядами: 'Флеш' заявил об опасности
Беспилотник "Гербера" сбрасывает FPV-дроны / коллаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash

Кратко:

  • Россияне нашли новое применение беспилотникам "Гербера"
  • Их используют для сбрасывания FPV-дронов с зарядами

Страна-агрессор Россия начала сбрасывать на крыши многоэтажек FPV-дроны с снарядами. Для этого враг использует беспилотники "Гербера". Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов в посте в Facebook.

Он рассказал, что FPV-дроны с снарядами были найдены на крыше многоэтажного дома в более чем 30 километрах от границы. Вчера их также заметили на улице.

видео дня

"Эти FPV с снарядами сбрасывает беспилотник "Гербера". Предупредите детей и не пытайтесь брать в руки непонятные находки", — подчеркнул "Флеш".

Россияне сбрасывают на дома FPV-дроны со снарядами: 'Флеш' заявил об опасности
БпЛА "Гербера" / Инфографика: Главред

Россия уже использует управляемые дроны

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников.

По его словам, такие дроны могут длительное время кружить над населенными пунктами, создавая постоянную угрозу для гражданских лиц.

"Угроза заключается в том, что оператор видит то, что видит дрон. Они (россияне, — ред.) используют эти дроны для поражения движущихся целей", — подчеркнул эксперт.

Российские дроны — последние новости

Как сообщал Главред, Сергей "Флеш" Бескрестнов ранее заявлял, что применение дронов-камикадзе типа "Шахед" и "Гербера" все больше переходит в формат управляемых и сетевых систем, где ключевую роль играют MESH-модемы и ретрансляция сигнала.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что ранее маршруты, скорость и высота полета ракет и "Шахедов" программировались заранее — с учетом особенностей атаки и погодных условий. Теперь же враг использует новые каналы управления.

Кроме того, оккупационные войска РФ начали применять управляемые "Шахеды" для поражения украинских мобильных огневых групп во время их работы по воздушным целям.

Читайте также:

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" – украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине дроны новости Украины FPV
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ пригрозили Украине "массированным ракетным ударом" и назвали цель

В РФ пригрозили Украине "массированным ракетным ударом" и назвали цель

12:21Война
Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

12:16Синоптик
Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Кроты не переносят один запах и сами сбегут с участка: что следует зарыть на грядках

Кроты не переносят один запах и сами сбегут с участка: что следует зарыть на грядках

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Последние новости

12:29

Жена Роналду выгуляла ультра редкую сумку почти за 4 миллиона

12:21

В РФ пригрозили Украине "массированным ракетным ударом" и назвали цель

12:18

Китайский гороскоп на завтра, 8 мая: Собакам - ревность, Козлам - агрессия

12:18

Дымоход прочистится сам: что нужно сжечь в печке, чтобы убрать сажуВидео

12:16

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
12:04

Закуска, которую съедят в первую очередь: фантастическое блюдо из капусты

11:30

Россияне сбрасывают на дома FPV-дроны со снарядами: "Флеш" заявил об опасности

11:20

Жена Ращука ошеломила правдой об изменах актера во время беременности - детали

11:18

В Украине базовый продукт неожиданно подешевел: на сколько упали цены

Реклама
11:08

ТОП-чиновники, которые после увольнения отправились на фронт: Дейнеко, Шеремета, депутаты и не только актуально

11:02

"Причина национализации Сенс Банка — угроза финансовой стабильности и интересам вкладчиков", — НБУ

11:00

Латвию атаковали БПЛА со стороны РФ: в школах остановили обучение, есть прилет

10:55

Помидоры растут как сумасшедшие: что положить в лунку при посадкеВидео

10:48

Путин готовит опасную ловушку на 9 мая: зачем Кремль провоцирует атаку по Москве

10:35

РФ накопила ракеты и дроны: украинцев предупредили об угрозе массированных атак

10:14

В каком возрасте лучше отдать ребенка в школу: неожиданный ответ психолога

10:05

"Горжусь": Грубич показал первые кадры сына-воина с протезом

10:00

Гороскоп на завтра, 8 мая: Скорпионам — возможности, Рыбам — конфликт

09:34

Новый налог ударит по кошелькам: что может измениться для владельцев электрокаров

09:21

"Нас завалят": соратник Путина в прямом эфире признал, что Украина переиграет РФ

Реклама
09:19

С 7 мая начинается денежная полоса: трех знака зодиака ждет финансовый успех

09:08

Россия ударила по Сумщине: погибли пять человек, много раненых

08:42

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 мая (обновляется)

08:33

Бюджет РФ трещит, в Кремле паника: в ISW раскрыли последствия украинских ударов

08:20

Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

08:15

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:11

Солнце прогреет Полтавщину до +28°С: синоптики предупредили об изменении погоды

08:08

Путин просит у Трампа гарантии безопасности во время парада - Портниковмнение

07:35

Умеров срочно летит в США: что известно о встрече со спецпосланником Трампа

06:50

В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщинаФото

05:55

"Причастна к политике": известная певица раскрыла роль Повалий для Кремля

05:27

Жизнь четырёх знаков зодиака изменится к лучшему — кого ждёт успех

04:41

Странные и даже жуткие традиции времен СССР, которые сегодня кажутся абсурдными

04:31

Что посадить возле перца, чтобы тля и клещи исчезли сами: список растенийВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке песочного замка 31 секунду

03:41

Эксперты призвали наклеивать фольгу на стену на 48 часов — в чём причинаВидео

03:15

Рекордный урожай помидоров гарантирован: что обязательно нужно сделать в мае

02:30

Чеснок вырастет крупным, а листья не пожелтеют: секрет подкормки в маеВидео

02:13

Новый риск наступления РФ: Bloomberg раскрыл детали разговора Зеленского и Рютте

01:21

Без пятен и разводов: как очистить экран телевизора без риска для матрицыВидео

Реклама
00:05

Недовольство в армии РФ растет: полковник объяснил, что подтачивает режим Путина

06 мая, среда
23:18

Готовится: Кейт Миддлтон поделилась радостной новостью

23:06

Водитель уснул за рулем: олень Борис попал в новое ДТП, что сейчас с животнымВидео

22:45

Как выглядеть на миллион в простых джинсах: советы стилиста

22:43

Чеснок пойдет в рост после стресса: автор раскрыл схему "экспресс-восстановления"Видео

22:32

В России призвали иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева и пригрозили Украине

21:49

В России начали массово отменять парады ко Дню Победы — что известно

21:38

Россия атакует, несмотря на предложение тишины: Зеленский заявил об ответе

21:26

Аномальная жара в мае: погода в Тернопольской области порадует теплом

20:58

Для части украинцев отменили ограничения на выезд за границу — что известно

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять