Перехват дронов на тысячи километров: украинская ПВО вышла на новый уровень

Юрий Берендий
23 апреля 2026, 20:55
Украина внедрила дистанционное управление дронами-перехватчиками с расстояния в тысячи километров, что уже дало подтвержденные результаты.
Атаки дронов по Украине — украинская ПВО вышла на новый уровень / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • В Украине запустили новый уровень "малой" ПВО
  • Теперь сбивать российские дроны пилот дрона-перехватчика может на расстоянии тысяч километров

Украина вышла на новый уровень развития "малой" ПВО. Запущена и реализована технология, которая позволяет операторам дронов-перехватчиков работать по вражеским БПЛА за сотни и тысячи километров от их местоположения. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, примерно год назад через платформу Brave1 начали разработку и тестирование технологии дистанционного управления дронами-перехватчиками, и сейчас уже есть подтвержденные результаты — уничтожение целей на расстояниях в сотни и тысячи километров.

Федоров подчеркнул, что Украина первой в мире на системном уровне масштабирует такое решение, что фактически формирует новый стандарт противовоздушной обороны и демонстрирует внедрение современных оборонных инноваций.

"Пилот больше не привязан к позиции. Дрон в небе — управление из защищенной среды в Киеве, Львове или даже за рубежом. Это повышает эффективность перехвата, минимизирует риски для операторов и позволяет масштабировать возможности без привязки к фронту", — указал он.

Министр обороны также отметил, что более десяти производителей уже интегрировали эту технологию в свои системы. Он добавил, что по поручению президента работа над развитием инноваций продолжается с ориентиром на полное обнаружение воздушных целей и их обезвреживание на уровне не менее 95%.

Михаил Федоров
Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Удары дронами по Украине – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, последняя воздушная атака России на Украину имела сразу несколько необычных особенностей, о которых рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В последнее время РФ активизировала удары с применением управляемых беспилотников, под прицелом которых оказываются крупные города, в частности Днепр, Киев, Харьков и Запорожье. Такие дроны могут долго находиться в воздухе над населенными пунктами, создавая постоянную угрозу для гражданского населения. Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что управляемые "Шахеды" отличаются от обычных и являются более опасными.

В то же время эксперт по радиоэлектронной борьбе и связи Сергей Бескрестнов отметил, что Россия быстро перенимает эффективные украинские решения в сфере беспилотников и масштабирует их, тогда как Украине часто требуются месяцы, чтобы разработать соответствующие контрмеры.

Другие новости:

О личности: Михаил Федоров

Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Михаил Федоров атака дронов
20:55Война
Мощный взрыв под Одессой: РФ атаковала порт начиненным взрывчаткой катером

Мощный взрыв под Одессой: РФ атаковала порт начиненным взрывчаткой катером

20:27Украина
Первый транш из 90 млрд евро уже в пути: когда и сколько денег получит Украина

Первый транш из 90 млрд евро уже в пути: когда и сколько денег получит Украина

20:00Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Трех знаков зодиака ждет период больших возможностей: кому повезет больше всего

Трех знаков зодиака ждет период больших возможностей: кому повезет больше всего

Гороскоп на завтра, 24 апреля: Близнецам - разочарование, Рыбам - шанс

Гороскоп на завтра, 24 апреля: Близнецам - разочарование, Рыбам - шанс

Последние новости

21:58

Опасное соседство: какие растения-захватчики вытесняют другие цветы из сада

21:51

В России скончался популярный телеведущий "Первого канала"

21:44

Выходные с характером: какие "капризы" подготовила погода для жителей Днепра

21:30

Заморозки и штормовой ветер: синоптики предупредили об ударе стихии в Черкасской области

21:26

В чем Украина оказалась сильнее РФ на фронте: генерал назвал три фактора

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
20:55

Перехват дронов на тысячи километров: украинская ПВО вышла на новый уровень

20:47

Гигиена по-советски: чем пользовались в СССР до появления туалетной бумаги

20:41

250 мл в барабан и 90°C: как избавиться от плесени в стиральной машинеВидео

20:27

Мощный взрыв под Одессой: РФ атаковала порт начиненным взрывчаткой катеромВидео

Реклама
20:00

Первый транш из 90 млрд евро уже в пути: когда и сколько денег получит Украина

19:59

Постоянная нехватка денег: какие привычки и приметы приводят к бедности

19:25

Угроза наступления на Украину из Беларуси: генерал СБУ дал неожиданный прогноз

19:19

Сухой корм может навредить коту: ветеринар удивила своим признаниемВидео

19:10

Как Европа рискует снова попасть в ловушку РФ: Копытько назвал рискимнение

18:58

Признаки сильной энергетики: как распознать человека с "даром"

18:45

Ошибка стоит целого состояния: какой цвет забора отпугнет покупателя дома

18:41

"Спасения нет": Путин признал серьезные проблемы в России, чего ждать дальшеВидео

18:35

Турнирная таблица УПЛ изменилась: как прошел матч "Шахтер" — "Заря"

18:19

Точно не "потерять дар речи" — как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:06

"Эмили поправляла колготки": украинский ведущий снялся в "Дьявол носит Prada-2"

Реклама
17:57

Весит около 5 кг: самая маленькая женщина в мире выросла и изменилась

17:56

РФ готовит новое наступление: Зеленский оценил угрозу из Беларуси и раскрыл проблемы Кремля

17:39

3 запрета, которые нельзя нарушать в праздник 24 апреля - приметы

17:18

Новые ценники в обменниках: что будет с курсом валют до 3 мая - прогноз банкира

17:13

В дате рождения зашифровано призвание человека: ответ может удивить

17:12

Сильные заморозки со штормовым ветром идут на Львовщину: когда ухудшится погода

17:11

Грязь скапливается не там, где все думают: как почистить лейку душа

16:58

Только четыре знака зодиака полностью раскрываются с возрастом - кто они

16:41

Агрессивный алкаш: в РФ смачно припечатали Лепса

16:37

Ленивый пирог на сковороде: рецепт шикарного десерта за 35 минут

16:19

"Более сложная цель": эксперт предупредил о новой опасности "Шахедов"

16:12

Гороскоп Таро на завтра 24 апреля: Тельцам - честность, Ракам - замедлиться

16:03

Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

16:00

Миру грозит новая угроза: будущее без людей оказалось реальным

15:49

"Еще есть время": принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну

15:48

Китайский гороскоп на завтра, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

15:25

Почти 100 гривен на ценнике: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

15:21

Принцу Луи восемь: дворец опубликовал новый портрет королевича

15:20

Угроза массированного обстрела, РФ подняла в небо Ту-95: известны сроки удара

14:59

ЕС разблокировал пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро – на что пойдут средства

Реклама
14:43

Вербовали детей: СБУ разоблачила попытку РФ совершить теракты в украинских школахФото

14:32

"Я не буду говорить": украинский режиссер удивил зарплатами актеров в кино

14:29

Четыре самых полезных гаджета для пожилых людей: упрощают жизнь

14:26

В РФ небо затянуло черным дымом: дроны СБУ нанесли сокрушительный удар по НПС

14:03

Сумская публично обратилась к сестре, с которой в ссоре

13:53

Заморозки и мокрый снег возвращаются: когда непогода обрушится на Полтавщину

13:28

Украли в "Укренерго" 447 миллионов: разоблачена масштабная схема манипуляцийФото

13:15

Девушка заметила странную стрижку после сна: виновник оказался рядом

13:09

Начнёт ли Беларусь войну против Украины: генерал СБУ указал на важный нюанс

12:54

Живут под счастливой звездой: в какие месяцы рождаются самые везучие люди

