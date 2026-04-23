Перехват дронов на тысячи километров: украинская ПВО вышла на новый уровень

Украина внедрила дистанционное управление дронами-перехватчиками с расстояния в тысячи километров, что уже дало подтвержденные результаты.

Атаки дронов по Украине — украинская ПВО вышла на новый уровень

Украина вышла на новый уровень развития "малой" ПВО. Запущена и реализована технология, которая позволяет операторам дронов-перехватчиков работать по вражеским БПЛА за сотни и тысячи километров от их местоположения. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, примерно год назад через платформу Brave1 начали разработку и тестирование технологии дистанционного управления дронами-перехватчиками, и сейчас уже есть подтвержденные результаты — уничтожение целей на расстояниях в сотни и тысячи километров.

Федоров подчеркнул, что Украина первой в мире на системном уровне масштабирует такое решение, что фактически формирует новый стандарт противовоздушной обороны и демонстрирует внедрение современных оборонных инноваций.

"Пилот больше не привязан к позиции. Дрон в небе — управление из защищенной среды в Киеве, Львове или даже за рубежом. Это повышает эффективность перехвата, минимизирует риски для операторов и позволяет масштабировать возможности без привязки к фронту", — указал он.

Министр обороны также отметил, что более десяти производителей уже интегрировали эту технологию в свои системы. Он добавил, что по поручению президента работа над развитием инноваций продолжается с ориентиром на полное обнаружение воздушных целей и их обезвреживание на уровне не менее 95%.

Напомним, как ранее сообщал Главред, последняя воздушная атака России на Украину имела сразу несколько необычных особенностей, о которых рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В последнее время РФ активизировала удары с применением управляемых беспилотников, под прицелом которых оказываются крупные города, в частности Днепр, Киев, Харьков и Запорожье. Такие дроны могут долго находиться в воздухе над населенными пунктами, создавая постоянную угрозу для гражданского населения. Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что управляемые "Шахеды" отличаются от обычных и являются более опасными.

В то же время эксперт по радиоэлектронной борьбе и связи Сергей Бескрестнов отметил, что Россия быстро перенимает эффективные украинские решения в сфере беспилотников и масштабирует их, тогда как Украине часто требуются месяцы, чтобы разработать соответствующие контрмеры.

О личности: Михаил Федоров Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

