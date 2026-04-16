РФ использовала новую схему обстрела: Игнат раскрыл особенности атаки

Кратко:
- В ходе удара противник использовал 19 ракет типов Искандер-М и С-400
- Атака проходила в две волны
Последняя российская воздушная атака по Украине отличалась сразу несколькими нетипичными моментами. О деталях рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, одной из главных особенностей стало массовое применение баллистических ракет. В ходе удара противник использовал 19 ракет типов "Искандер-М" и С-400 по четырём регионам страны. В частности, под удар снова попал Киев, где зафиксировано пять попаданий. Также пострадали Днепр, Харьков и Одесская область.
Игнат отметил, что атака проходила в две волны. Сначала вечером были запущены крылатые ракеты, а уже ночью последовал удар баллистикой.
Он также напомнил, что после условного "перемирия" противник возобновил активные действия: в ночь на 15 апреля было применено более 300 беспилотников, что, по его словам, могло быть своего рода "разведкой боем". После этого последовали удары ракетами воздушного и наземного базирования, включая Х-101, а также "Искандер-К" и "Искандер-М".
При этом, как подчеркнул представитель Воздушных сил, если большинство крылатых ракет удалось перехватить, то баллистическое вооружение остаётся серьёзной проблемой.
"Было сбито восемь баллистических ракет - это меньше половины. Для повышения эффективности нам необходимы дополнительные системы ПВО и боеприпасы к ним", - отметил Игнат.
Ещё одной особенностью атаки стало изменение времени ударов. Если ранее крылатые ракеты чаще запускались под утро, то в этот раз первая волна произошла вечером.
Смотрите видео здесь
Массированная атака на Украину в ночь на 16 апреля - что известно
Как сообщал Главред, 15 апреля в России зафиксировали вылет стратегической авиации, что могло свидетельствовать о подготовке ракетного удара. По предварительным данным, с авиабазы "Оленья" поднялись четыре самолета Ту-95МС.
В Киеве в эту же ночь раздались взрывы. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы. Там повреждены жилые дома, офисные помещения, автомобили, возникли пожары.
Также под ударами оказались Одесса, Харьков, Днепр и Черкассы. В Одессе - как минимум 8 погибших и 16 пострадавших. В Днепре есть жертвы и десятки раненых, в Харькове — попадания в жилые районы.
О персоне: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред