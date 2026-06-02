Разведка предупредила о новом массированном ударе по Украине — когда он состоится

Зеленский предупредил об угрозе нового массированного российского удара в ближайшее время и призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Когда Россия может начать новую массированную атаку на Украину / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, alerts in ua, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Массированный удар российских войск может произойти уже этой ночью

Украина активно работает над 21-м пакетом санкций против России

Президент призвал Европу создать мощную систему ПРО

Российские оккупационные войска могут готовить новый массированный удар по Украине. Атака может произойти уже этой ночью. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время видеообращения, которое транслировал Офис президента Украины.

"Мы знаем из разведки, что массированный удар может быть и этой ночью. Пожалуйста, очень вас прошу, обращайте внимание на тревоги. Всем партнерам вместе, всем в Европе нужно и дальше работать, чтобы были ракеты для нашей ПВО, чтобы были необходимые системы и жизненно важные разведданные и другие вещи, которые помогают спасать жизни людей", — предупредил он. видео дня

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Президент добавил, что также заслушал доклад ГУР, в частности о производстве ракет. Украина готовит дополнительные шаги для противодействия этим угрозам. По его словам, российская сторона уделяет особое внимание украинским ракетным разработкам и считает компании, которые достигают успехов в создании и производстве ракет различных типов, одними из своих приоритетных целей.

"Мы будем реагировать. Важно, чтобы наши партнеры тоже действовали, и действовали достаточно решительно. Нужно создавать проблемы России, чтобы ей было сложнее разрушать жизнь другим. Сейчас работа в Евросоюзе по 21-му пакету санкций ведется нами активно, мы рассчитываем, что наши украинские предложения по санкциям будут работать. Нужно больше инструментов, чтобы не допускать обход санкций. Стоит включить это в 21-й пакет – именно все то, что ограничит российское военное производство. Я благодарен всем, кто помогает с этим. Я благодарен также каждому лидеру, всем нашим партнерам, которые сегодня не молчали и осудили этот российский удар", – подытожил он.

Владимир Зеленский заявил, что Европе необходимо создать собственную мощную систему противоракетной обороны, способную обеспечить надежную защиту от любых баллистических угроз. По его словам, достижению этого результата должны способствовать предстоящие переговоры и международные встречи. Также глава государства сообщил, что уже утвердил дипломатический график на июнь, который предусматривает активную международную работу.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Россия изменила тактику ударов по Киеву - мнение эксперта

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что во время последнего массированного удара Россия применила ракеты различных типов, в частности Х-101, "Калибр", "Искандер", "Циркон" и другие. По его мнению, это свидетельствует об ограниченных возможностях РФ по проведению масштабных запусков большого количества ракет одного вида.

Эксперт считает, что в настоящее время Россия не способна одновременно нанести удар десятками ракет одного типа, независимо от того, идет ли речь о Х-101, "Калибрах" или других образцах вооружения.

"Где Ту-195МС? Они сгорели 1 июня 2025 года! Почему не состоялось 90 пусков 3М14 "Калибр"? А что случилось с российскими военными кораблями, которые были носителями этих ракет? Они затонули! При этом осталось ограниченное количество пусковых установок, которые мы тоже уничтожаем морскими или воздушными дронами", — указал он.

В то же время Коваленко подчеркнул, что даже несмотря на уменьшение потенциала российских ракетных атак, недооценивать угрозу не стоит. По его словам, даже ограниченные по масштабу удары остаются чрезвычайно опасными, поэтому сигналы воздушной тревоги необходимо воспринимать максимально серьезно.

"Циркон" / Инфографика Главред

Удары по Киеву — какие цели для атак выбрали в РФ

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" назвал возможные цели оккупантов, среди которых могут быть бывшие советские военные заводы, которые сейчас работают в гражданских отраслях. Он отметил, что российские войска готовят новую массированную атаку на Киев и Киевскую область, акцентируя внимание на ближайших районах.

Также ранее сообщалось, что военный эксперт Олег Жданов обратил внимание на изменение приоритетов РФ в новых ракетных ударах, где акцент будет делаться на террор против гражданских. По его словам, Россия увеличит количество ракет в атаках и будет ориентироваться на гражданскую инфраструктуру, поскольку большинство военных объектов в Киеве уже разрушены. Это изменение тактики направлено на ослабление морального духа населения.

Отметим, что, как ранее сообщал Главред, целью Кремля является создание в мире впечатления, что еще один удар по Киеву сломит сопротивление украинцев. Военный эксперт Олег Жданов признает, что Россия стремится повлиять не только на Украину, но и на США и Китай, пытаясь вмешаться в процесс международных переговоров. Эта информационная кампания дополняет военную угрозу и имеет политическую подоплеку.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

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