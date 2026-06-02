Может ли Россия вести войну против Украины ещё 2–3 года: ответ эксперта

Как долго еще может продолжаться война РФ против Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, 24 ОМБр

Главное из новости:

Путин сам задает временные рамки войны

РФ готовится к длительному противостоянию

Российский бизнес втянули в финансирование агрессии

Несмотря на экономические проблемы и усталость общества, Кремль продолжает выстраивать модель затяжной войны. Российские власти избегают новой масштабной мобилизации, но в то же время готовят ресурсы для длительного противостояния. Об этом в интервью Главреду рассказал российский политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

По его словам, оценка о возможных 2–3 годах войны, которая в последнее время вновь появляется в публичном пространстве, исходит не от украинских властей, а от самого Кремля. Преображенский напоминает, что впервые такой горизонт озвучил Путин во время встречи с крупным российским бизнесом, когда требовал от предпринимателей финансовой поддержки войны.

"Он заставлял бизнес раскошелиться на войну — в виде персональных "подарков", но, по сути, это была передача средств государству", — отмечает эксперт. По его словам, Кремль таким образом не только пополнял бюджет, но и втягивал бизнес в соучастие в войне.

Преображенский подчеркивает, что именно позиция Путина определяет реальные временные рамки, на которые стоит ориентироваться.

"Россия может закончить войну в любой момент, если бы не цеплялась за то, что ей удалось захватить за это время", — подчеркивает он.

Именно поэтому Кремль продолжает готовиться к длительному противостоянию, несмотря на потери и внутренние проблемы.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Эксперт также обращает внимание на волну публикаций в западных СМИ о якобы желании Путина завершить войну до конца года. Он называет такие материалы манипулятивными: "Различные западные СМИ, многие из которых, к сожалению, в последнее время превратились прямо в какие-то сливные бачки для различных "источников в Кремле" — в кавычках, потому что их не бывает, — или источников из окружения Дональда Трампа, тоже пишут о том, что якобы Путин хочет закончить войну до конца этого года".

Украине, по его убеждению, не стоит опираться на оптимистические оценки, если Кремль сам готовится к затяжному противостоянию. Преображенский подчеркивает, что если Путин уверен, что способен вести войну еще два года, именно из такого сценария и следует исходить.

Что может способствовать завершению войны

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявлял, что в случае дальнейшего усиления давления на логистику российская армия может столкнуться с необходимостью сократить активность на отдельных участках фронта.

По его мнению, именно поэтому в Киеве предполагают, что до конца года военная динамика может заметно измениться, а интенсивность боевых действий — снизиться по сравнению с нынешним уровнем.

"Вероятно, поэтому президент возлагает большие надежды на то, что к ноябрю 2026 года активная фаза должна в значительной степени уменьшиться. И, возможно, война будет двигаться к завершению", — подчеркнул он.

Война в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов выразил убеждение, что у Украины есть все необходимые ресурсы и план для прекращения войны до зимы.

Российский диктатор Владимир Путин ранее заявлял, что война с Украиной "близится к завершению". Он уверен, что мир уже близок, поскольку РФ якобы уже почти победила.

В то же время, президент США Дональд Трамп, по оценке Forbes, имеет в своем распоряжении инструмент, который позволил бы резко повысить цену российской агрессии и подтолкнуть Кремль к переговорам.

О личности: Иван Преображенский Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто выступает в СМИ с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

