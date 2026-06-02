Звезда "Звездных войн" и "Терминатора" пожалела о съемках в фильмах

Известная британская актриса Эмилия Кларк пожалела об участии в популярных кинофраншизах. Об этом она рассказала в интервью Variety.

После участия в сериале "Игра престолов" Кларк присоединилась к съемкам в популярных проектах, включая мини-сериал "Секретное вторжение" от Marvel, фильмы "Хан Соло: Звездные войны. Истории" и "Терминатор: Генезис". По ее словам, ни один из них не понравился зрителям.

"Думаю, никому не понравился сериал "Секретное вторжение", простите! "Звездные войны" никому не понравились. "Терминатор" не стоило снимать. Я пришла в уже существующие франшизы, они не сработали, в этом нет ничего личного", - призналась Кларк.

Актриса добавила, что ряд неудач научил ее чаще отказываться от предложений. В итоге она осознала, что идеальных ролей не существует, поэтому теперь соглашается только на те проекты, работа над которыми принесет ей удовольствие.

О персоне: Эмилия Кларк Эмилия Кларк - британская актриса кино и театра. Наиболее известна благодаря исполнению роли Дейенерис Таргариен в фентезийном сериале "Игра престолов". Выступает за защиту прав женщин. Вместе с мамой создала организацию SameYou, которая занимается помощью людям после повреждений мозга. Кавалер ордена Британской империи.

