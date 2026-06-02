Звезда "Звездных войн" и "Терминатора" пожалела о съемках в фильмах

Кратко:
- Эмилия Кларк снималась в проектах "Секретное вторжение" и "Терминатор"
- По ее словам, ни один из них не понравился зрителям
Известная британская актриса Эмилия Кларк пожалела об участии в популярных кинофраншизах. Об этом она рассказала в интервью Variety.
После участия в сериале "Игра престолов" Кларк присоединилась к съемкам в популярных проектах, включая мини-сериал "Секретное вторжение" от Marvel, фильмы "Хан Соло: Звездные войны. Истории" и "Терминатор: Генезис". По ее словам, ни один из них не понравился зрителям.
"Думаю, никому не понравился сериал "Секретное вторжение", простите! "Звездные войны" никому не понравились. "Терминатор" не стоило снимать. Я пришла в уже существующие франшизы, они не сработали, в этом нет ничего личного", - призналась Кларк.
Актриса добавила, что ряд неудач научил ее чаще отказываться от предложений. В итоге она осознала, что идеальных ролей не существует, поэтому теперь соглашается только на те проекты, работа над которыми принесет ей удовольствие.
Ранее Главред сообщал, что британская певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер официально стали мужем и женой. Свадебная церемония состоялась 31 мая в районе Мэрилебон в Лондоне и продлилась около 40 минут. Торжество прошло накануне масштабного празднования в Италии, которое пара планирует провести в кругу близких и друзей.
Легендарный голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд, которому 31 мая исполнилось 96 лет, завершил свою карьеру в кино. Таким образом последней работой Иствуда в кино стала вышедшая в 2024-м судебная драма "Присяжный №2", которую он снял как режиссер. Как актер он последний раз появлялся на экране в своем предыдущем режиссерском проекте "Мужские слезы".
О персоне: Эмилия Кларк
Эмилия Кларк - британская актриса кино и театра. Наиболее известна благодаря исполнению роли Дейенерис Таргариен в фентезийном сериале "Игра престолов". Выступает за защиту прав женщин. Вместе с мамой создала организацию SameYou, которая занимается помощью людям после повреждений мозга. Кавалер ордена Британской империи.
