"РФ будет гореть еще сильнее": в СНБО сделали жесткое заявление после атаки на Украину

Ангелина Подвысоцкая
2 июня 2026, 10:01
Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами, в результате чего есть погибшие и раненые.
В СНБО пригрозили атакой России

Что известно:

  • РФ атаковала Украину ракетами и дронами
  • У РФ есть преимущество в баллистике

Российские оккупанты атаковали украинские города большим количеством ракет и ударных дронов. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди которых — дети. Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко эмоционально высказался после обстрела и пригрозил России.

Он подчеркнул, что сейчас у РФ есть преимущество в баллистике.

"Соболезнования родственникам погибших и всем пострадавшим от российского обстрела. Жалкие россияне пока что имеют преимущество в баллистике, и это последнее, что у них есть. Ключевое здесь — пока что", — отметил Коваленко.

ЦПД / Инфографика: Главред

В то же время он добавил, что враг не прекращает убивать мирных жителей, поэтому тоже будет подвергаться атакам.

"Путин обстрелами наших городов все больше призывает войну в каждый российский город. Россия горит и будет гореть еще сильнее. Иначе не будет", — заявил он.

Как сообщал Главред со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, ночь на 2 июня россияне нанесли комбинированный удар по Украине. Россияне запустили 73 ракеты и 656 дронов.

  • 8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";
  • 33 баллистических ракеты Искандер-М;
  • 27 крылатых ракет Х-101;
  • 5 крылатых ракет "Калибр";
  • 656 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".
Ракеты, которыми РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

Как писал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического оружия. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

По данным ГСЧС, в Киеве в результате российского обстрела 2 июня по состоянию на 08:00 известно о 4 погибших и 58 пострадавших, из них 3 детей.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабных российских обстрелов. В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Впоследствии Киев снова оказался под ракетным обстрелом. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического оружия с юга. Через несколько минут после этого в столице раздалась серия мощных взрывов.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

