Орхидеи будут цвести всё лето: что нужно сделать в июне

О чем вы узнаете:
- Как правильно поливать орхидею в июне
- Как стимулировать появление новых бутонов
В начале лета большинство орхидей цветут в полную силу, поэтому требуют особого внимания. Из-за жары меняются правила полива и ухода, и чтобы растение оставалось здоровым, стоит выполнить несколько важных задач. Редактор садового контента издания Homes & Gardens Тениэль Джордисон поделилась советами, которые помогут сохранить орхидею здоровой и стимулировать появление новых бутонов.
Когда поливать орхидею в июне
В июне из-за высокой температуры субстрат высыхает значительно быстрее, поэтому поливать орхидею приходится чаще. В то же время избыток воды может привести к загниванию корней.
Тениэль Джордисон советует не полагаться только на измерители влажности, а внимательно следить за состоянием корней.
Мой главный совет — наблюдайте за корнями орхидеи, когда думаете о поливе. Если они выглядят серебристыми, растению нужна вода. Если корни зеленые, орхидея хорошо увлажнена и пока не нуждается в поливе.
Почему орхидею нужно подкармливать
Июнь — это период активного роста и цветения орхидеи, поэтому подкормка становится особенно важной.
Независимо от того, используете ли вы готовые удобрения или домашние средства, подкармливать растение рекомендуется каждые 2–4 недели. Это поможет ему дольше цвести и формировать новые бутоны.
Видео о том, как правильно ухаживать за орхидеями, можно посмотреть здесь:
Как сделать, чтобы орхидея чаще цвела
В начале лета орхидеи нередко начинают терять цветы, а их цветоносы могут желтеть. В таком случае растению может помочь правильная обрезка.
Посмотрите вдоль стебля, пока не найдете часть, которая остается твердой и зеленой. Затем сделайте срез примерно на 1,5 сантиметра выше спящего "глазка" — небольших бугорков на стебле. Это может стимулировать появление новых бутонов, — советует эксперт.
Влага без проветривания может навредить цветку
Орхидеи любят влажный воздух, поэтому возле горшка можно поставить поддон с влажной галькой или периодически увлажнять воздух вокруг растения.
Однако чрезмерная влажность без доступа свежего воздуха часто становится причиной грибковых заболеваний. Именно поэтому орхидею лучше держать в месте, где есть хорошая циркуляция воздуха.
Прямой солнечный свет может навредить орхидее
Летом орхидеям нужен яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги листьев и тепловой стресс.
Тениэль Джордисон советует в случае повреждения растения быстро убрать его с солнца, удалить поврежденные листья и цветоносы, а также обеспечить достаточный полив. После этого у орхидеи будет гораздо больше шансов на быстрое восстановление.
Вас может заинтересовать:
- Поможет ли кофейная гуща спастись от муравьев: миф или полезный лайфхак
- Вместо пользы — вред: какие растения и овощи нельзя подкармливать золой
- Когда и зачем окучивать картофель: секрет, который увеличит урожай на треть
Об источнике: Better Homes and Gardens
Better Homes and Gardens — это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другие советы для тех, кто увлекается садоводством.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред