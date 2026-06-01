Каждый второй водитель ошибается: тест по ПДД с нерегулируемым перекрестком

Тесты по ПДД не только познавательны, но и интересны.

Запутанный тест по ПДД для водителей

Вы узнаете:

Кому должен уступить дорогу водитель на равнозначном перекрестке

Когда трамвай имеет преимущество на дороге

Водителей, которые только недавно сели за руль, часто может пугать нерегулируемый перекресток, ведь на нем нет ни светофоров, ни дорожных знаков приоритета. Поэтому в теории могут помочь разобраться тесты по ПДД.

В частности, автор канала "За!Правилами" на YouTube поделился тестом по ПДД о разъезде на сложном перекрестке, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию и ответить: кому должен уступить дорогу водитель серого автомобиля?

Кому должен уступить дорогу водитель серого автомобиля

Варианты ответа:

Только трамваю. Трамваю и велосипедисту. Только велосипедисту. Трамваю и синему автомобилю. Должен уступить дорогу всем. Не должен уступать дорогу никому.

Объяснение задачи

В этом тесте изображен городской перекресток, к которому подъехали четыре транспортных средства. Все, кроме водителя серого автомобиля, который поворачивает налево, едут прямо. Кроме того, на перекрестке нет ни светофоров, ни регулировщика, ни дорожных знаков – а это означает, что это нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

Чтобы разъехаться в этой ситуации, достаточно всего лишь одного пункта ПДД, а именно 16.12, который гласит, что водитель должен уступить дорогу тем транспортным средствам, которые находятся справа от него.

Однако здесь есть и важное исключение. Трамвай на таком перекрестке всегда имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, независимо от того, куда именно он едет.

Как сдать экзамен на права с первого раза

Стоит добавить, что велосипедист — это также полноценный участник дорожного движения, поэтому он имеет преимущество перед водителем серого автомобиля.

По этому же правилу препятствия справа водитель синего автомобиля, в свою очередь, должен уступить дорогу водителю серого. Итак, получается, что на этом перекрестке водитель серого автомобиля должен уступить дорогу трамваю и велосипедисту. Правильный вариант ответа – 2.

Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами" YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

