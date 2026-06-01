Каждый второй водитель ошибается: тест по ПДД с нерегулируемым перекрестком

Мария Николишин
1 июня 2026, 14:00
Тесты по ПДД не только познавательны, но и интересны.
Запутанный тест по ПДД для водителей / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому должен уступить дорогу водитель на равнозначном перекрестке
  • Когда трамвай имеет преимущество на дороге

Водителей, которые только недавно сели за руль, часто может пугать нерегулируемый перекресток, ведь на нем нет ни светофоров, ни дорожных знаков приоритета. Поэтому в теории могут помочь разобраться тесты по ПДД.

В частности, автор канала "За!Правилами" на YouTube поделился тестом по ПДД о разъезде на сложном перекрестке, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию и ответить: кому должен уступить дорогу водитель серого автомобиля?

Кому должен уступить дорогу водитель серого автомобиля / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

  1. Только трамваю.
  2. Трамваю и велосипедисту.
  3. Только велосипедисту.
  4. Трамваю и синему автомобилю.
  5. Должен уступить дорогу всем.
  6. Не должен уступать дорогу никому.

Объяснение задачи

В этом тесте изображен городской перекресток, к которому подъехали четыре транспортных средства. Все, кроме водителя серого автомобиля, который поворачивает налево, едут прямо. Кроме того, на перекрестке нет ни светофоров, ни регулировщика, ни дорожных знаков – а это означает, что это нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

Чтобы разъехаться в этой ситуации, достаточно всего лишь одного пункта ПДД, а именно 16.12, который гласит, что водитель должен уступить дорогу тем транспортным средствам, которые находятся справа от него.

Однако здесь есть и важное исключение. Трамвай на таком перекрестке всегда имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, независимо от того, куда именно он едет.

Как сдать экзамен на права с первого раза
Как сдать экзамен на права с первого раза / Инфографика: Главред

Стоит добавить, что велосипедист — это также полноценный участник дорожного движения, поэтому он имеет преимущество перед водителем серого автомобиля.

По этому же правилу препятствия справа водитель синего автомобиля, в свою очередь, должен уступить дорогу водителю серого. Итак, получается, что на этом перекрестке водитель серого автомобиля должен уступить дорогу трамваю и велосипедисту. Правильный вариант ответа – 2.

Интересные тесты по ПДД для водителей – видео:

Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами"

YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

авто ПДД правила дорожного движения автомобили
ТЦК могут расформировать: в Украине готовят реформу армии

15:15
14:51
14:39
