Каждый второй водитель ошибается: тест по ПДД с нерегулируемым перекрестком

Вы узнаете:
- Кому должен уступить дорогу водитель на равнозначном перекрестке
- Когда трамвай имеет преимущество на дороге
Водителей, которые только недавно сели за руль, часто может пугать нерегулируемый перекресток, ведь на нем нет ни светофоров, ни дорожных знаков приоритета. Поэтому в теории могут помочь разобраться тесты по ПДД.
В частности, автор канала "За!Правилами" на YouTube поделился тестом по ПДД о разъезде на сложном перекрестке, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию и ответить: кому должен уступить дорогу водитель серого автомобиля?
Варианты ответа:
- Только трамваю.
- Трамваю и велосипедисту.
- Только велосипедисту.
- Трамваю и синему автомобилю.
- Должен уступить дорогу всем.
- Не должен уступать дорогу никому.
Объяснение задачи
В этом тесте изображен городской перекресток, к которому подъехали четыре транспортных средства. Все, кроме водителя серого автомобиля, который поворачивает налево, едут прямо. Кроме того, на перекрестке нет ни светофоров, ни регулировщика, ни дорожных знаков – а это означает, что это нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.
Чтобы разъехаться в этой ситуации, достаточно всего лишь одного пункта ПДД, а именно 16.12, который гласит, что водитель должен уступить дорогу тем транспортным средствам, которые находятся справа от него.
Однако здесь есть и важное исключение. Трамвай на таком перекрестке всегда имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, независимо от того, куда именно он едет.
Стоит добавить, что велосипедист — это также полноценный участник дорожного движения, поэтому он имеет преимущество перед водителем серого автомобиля.
По этому же правилу препятствия справа водитель синего автомобиля, в свою очередь, должен уступить дорогу водителю серого. Итак, получается, что на этом перекрестке водитель серого автомобиля должен уступить дорогу трамваю и велосипедисту. Правильный вариант ответа – 2.
Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами"
YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.
