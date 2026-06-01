Украина приближает прекращение огня своими действиями на фронте – Foreign Affairs

Хотя удары беспилотников и обстрелы продолжаются, боевая эффективность России снижается.

Украина меняет ход событий в войне

Главное из новости:

Украина укрепляет армию и восстанавливает темп

Российские войска теряют боеспособность и координацию

Перемирие возможно при условии давления со стороны Украины

Украинская война вступает в фазу, когда преимущество перестает быть абстракцией и впервые за годы ощущается на уровне динамики на фронте. На фоне очередного летнего обострения командиры фиксируют знакомую картину — больше российских ударов, больше попыток прорывов. Но на этот раз главное другое: давление на украинские подразделения ослабевает, а боевая машина РФ теряет инерцию, которую держала с 2023 года.

Об этом пишет Foreign Affairs, отмечая, что Киев впервые за долгое время видит реальные предпосылки для навязывания Москве прекращения огня.

Новый темп украинской армии

После тяжелых лет истощения Украина смогла преодолеть собственный кризис. В 2025 году были сформированы новые армейские корпуса — структура, которая позволила объединить бригады, повысить качество подготовки и вернуть на фронт командное обучение, а не формальную подготовку по шаблону. Именно эти изменения позволили провести ротации без потери боеспособности и осуществить локальные прорывы под Купянском и Гуляйполем.

Параллельно ВСУ отточили взаимодействие пехоты, дронов, артиллерии и бронетехники. Благодаря этому украинские части сохраняют низкий уровень потерь и в то же время заставляют российские подразделения тратить ресурсы на безрезультатные штурмы. Дроны средней дальности стали отдельным фактором — они системно наносят удары по российской логистике на глубине до 100 км, затрудняя подвоз боеприпасов и техники.

Уже в начале 2026 года в боевые части впервые за долгое время поступил чистый положительный приток личного состава — сигнал того, что реформы работают.

Российская армия теряет темп

На противоположной стороне фронта ситуация иная. Россия, которая в 2024–2025 годах держалась на массовости и артиллерии, теперь сталкивается с последствиями собственной стратегии. Штурмовые подразделения комплектовались людьми с подготовкой в несколько дней, что привело к средним потерям в 23 тысячи военных ежемесячно в течение 2025 года. Деньги и списание долгов не смогли привлечь технических специалистов, в частности операторов дронов.

Поле боя изменилось: вместо широких маневров – сплошная полоса столкновений шириной около 30 км. Российские планы, составленные под другую войну, все чаще не соответствуют реальности, а координация ударов ослабевает.

Несмотря на это, РФ сохраняет численность более 600 тысяч военных и не испытывает дефицита боеприпасов. На отдельных направлениях, в частности под Константиновкой, украинские силы вынуждены отступать. Угроза для Запорожья также остается.

Между шансом и риском

Аналитики отмечают: нынешнее преимущество Украины — не гарантия быстрого успеха. Кремль стоит перед выбором между двумя сценариями:

тотальная мобилизация, которая может временно усилить фронт, но грозит внутренним кризисом;

переход в глухую оборону с акцентом на ракетные и дронные удары зимой.

Однако вести "вечную войну" России становится все труднее. Украинские удары большой дальности по российской экономической инфраструктуре демонстрируют, что Киев способен менять правила игры.

Перемирие как новый вызов

Если Украина удержит темп до конца года, Киев вместе с партнерами сможет склонить Москву к прекращению огня. Но это будет лишь пауза, а не гарантия безопасности. Кремль использует ее для восстановления армии и попыток политической дестабилизации Украины.

Для украинского общества перемирие станет облегчением, но в то же время откроет новые фронты:

давление с требованием демобилизации;

восстановление промышленности и инфраструктуры на фоне политических споров;

риск уменьшения европейской поддержки.

Чтобы избежать повторения цикла войны, Украине придется продолжать военные реформы, а Западу — усиливать санкции и военную помощь. Европа, которая постепенно берет на себя большую часть ответственности, должна определить, как удержать хрупкий мир.

Почему потери армии РФ на фронте растут — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, большие потери в рядах российской армии связаны со многими факторами.

Прежде всего, Россия использует своих солдат как "мясо", а сама концепция ведения войны только пехотой уже повышает уровень потерь. Концепция применения малых тактических групп позволяет инфильтрироваться, но уровень потерь – огромный. Если малую тактическую группу обнаруживают, и она оказывается под обстрелом, то вероятность эвакуации близка к нулю, то есть это невозможно. Поэтому "тройки" превращаются в "двойки". И поэтому – минимальное продвижение и огромные потери.

Об источнике: Foreign Affairs Foreign Affairs — это американский журнал о международных отношениях и внешней политике США, издаваемый Советом по международным отношениям, некоммерческой, внепартийной членской организацией и аналитическим центром, специализирующимся на внешней политике и международных делах США. Печатный журнал, основанный 15 сентября 1922 года, выходит каждые два месяца, а на веб-сайте ежедневно публикуются статьи и антологии каждые два месяца, пишет Википедия.

