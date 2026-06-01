Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украина приближает прекращение огня своими действиями на фронте – Foreign Affairs

Дарья Пшеничник
1 июня 2026, 11:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
Хотя удары беспилотников и обстрелы продолжаются, боевая эффективность России снижается.
Путин,ВСУ, Война
Украина меняет ход событий в войне / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, t.me/news_kremlin

Главное из новости:

видео дня
  • Украина укрепляет армию и восстанавливает темп
  • Российские войска теряют боеспособность и координацию
  • Перемирие возможно при условии давления со стороны Украины

Украинская война вступает в фазу, когда преимущество перестает быть абстракцией и впервые за годы ощущается на уровне динамики на фронте. На фоне очередного летнего обострения командиры фиксируют знакомую картину — больше российских ударов, больше попыток прорывов. Но на этот раз главное другое: давление на украинские подразделения ослабевает, а боевая машина РФ теряет инерцию, которую держала с 2023 года.

Об этом пишет Foreign Affairs, отмечая, что Киев впервые за долгое время видит реальные предпосылки для навязывания Москве прекращения огня.

Новый темп украинской армии

После тяжелых лет истощения Украина смогла преодолеть собственный кризис. В 2025 году были сформированы новые армейские корпуса — структура, которая позволила объединить бригады, повысить качество подготовки и вернуть на фронт командное обучение, а не формальную подготовку по шаблону. Именно эти изменения позволили провести ротации без потери боеспособности и осуществить локальные прорывы под Купянском и Гуляйполем.

Параллельно ВСУ отточили взаимодействие пехоты, дронов, артиллерии и бронетехники. Благодаря этому украинские части сохраняют низкий уровень потерь и в то же время заставляют российские подразделения тратить ресурсы на безрезультатные штурмы. Дроны средней дальности стали отдельным фактором — они системно наносят удары по российской логистике на глубине до 100 км, затрудняя подвоз боеприпасов и техники.

Уже в начале 2026 года в боевые части впервые за долгое время поступил чистый положительный приток личного состава — сигнал того, что реформы работают.

Российская армия теряет темп

На противоположной стороне фронта ситуация иная. Россия, которая в 2024–2025 годах держалась на массовости и артиллерии, теперь сталкивается с последствиями собственной стратегии. Штурмовые подразделения комплектовались людьми с подготовкой в несколько дней, что привело к средним потерям в 23 тысячи военных ежемесячно в течение 2025 года. Деньги и списание долгов не смогли привлечь технических специалистов, в частности операторов дронов.

Поле боя изменилось: вместо широких маневров – сплошная полоса столкновений шириной около 30 км. Российские планы, составленные под другую войну, все чаще не соответствуют реальности, а координация ударов ослабевает.

Несмотря на это, РФ сохраняет численность более 600 тысяч военных и не испытывает дефицита боеприпасов. На отдельных направлениях, в частности под Константиновкой, украинские силы вынуждены отступать. Угроза для Запорожья также остается.

Между шансом и риском

Аналитики отмечают: нынешнее преимущество Украины — не гарантия быстрого успеха. Кремль стоит перед выбором между двумя сценариями:

  • тотальная мобилизация, которая может временно усилить фронт, но грозит внутренним кризисом;
  • переход в глухую оборону с акцентом на ракетные и дронные удары зимой.

Однако вести "вечную войну" России становится все труднее. Украинские удары большой дальности по российской экономической инфраструктуре демонстрируют, что Киев способен менять правила игры.

Перемирие как новый вызов

Если Украина удержит темп до конца года, Киев вместе с партнерами сможет склонить Москву к прекращению огня. Но это будет лишь пауза, а не гарантия безопасности. Кремль использует ее для восстановления армии и попыток политической дестабилизации Украины.

Для украинского общества перемирие станет облегчением, но в то же время откроет новые фронты:

  • давление с требованием демобилизации;
  • восстановление промышленности и инфраструктуры на фоне политических споров;
  • риск уменьшения европейской поддержки.

Чтобы избежать повторения цикла войны, Украине придется продолжать военные реформы, а Западу — усиливать санкции и военную помощь. Европа, которая постепенно берет на себя большую часть ответственности, должна определить, как удержать хрупкий мир.

Почему потери армии РФ на фронте растут — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, большие потери в рядах российской армии связаны со многими факторами.

Прежде всего, Россия использует своих солдат как "мясо", а сама концепция ведения войны только пехотой уже повышает уровень потерь. Концепция применения малых тактических групп позволяет инфильтрироваться, но уровень потерь – огромный. Если малую тактическую группу обнаруживают, и она оказывается под обстрелом, то вероятность эвакуации близка к нулю, то есть это невозможно. Поэтому "тройки" превращаются в "двойки". И поэтому – минимальное продвижение и огромные потери.

Ситуация на фронте – последние новости

Напомним, Главред писал, что после непростого зимнего периода Украина вступила в летний этап боевых действий с более устойчивыми позициями. Одним из ключевых факторов, замедливших продвижение российских войск, стало стремительное развитие украинских беспилотных технологий.

Недавно Силами обороны были поражены подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая, по украинским данным, участвовала в действиях в Буче в 2022 году.

Ранее стало известно, что украинские власти и военное командование сделали ряд заявлений, свидетельствующих об изменении подходов к подготовке тыловых регионов к возможному расширению войны.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Foreign Affairs

Foreign Affairs — это американский журнал о международных отношениях и внешней политике США, издаваемый Советом по международным отношениям, некоммерческой, внепартийной членской организацией и аналитическим центром, специализирующимся на внешней политике и международных делах США. Печатный журнал, основанный 15 сентября 1922 года, выходит каждые два месяца, а на веб-сайте ежедневно публикуются статьи и антологии каждые два месяца, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине война России и Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцев в ЕС могут лишить защиты: СМИ выяснили, кого коснутся изменения

Украинцев в ЕС могут лишить защиты: СМИ выяснили, кого коснутся изменения

12:18Украина
Придет потепление, но не везде: в каких областях задержится непогода

Придет потепление, но не везде: в каких областях задержится непогода

11:34Синоптик
Украина приближает прекращение огня своими действиями на фронте – Foreign Affairs

Украина приближает прекращение огня своими действиями на фронте – Foreign Affairs

11:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
София Ротару показалась в Киеве и призналась в любви

София Ротару показалась в Киеве и призналась в любви

Почему в СССР спецслужбы носили именно кожаные куртки: ответ удивит многих

Почему в СССР спецслужбы носили именно кожаные куртки: ответ удивит многих

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Расход топлива падает на глазах: что обязательно сделать каждому водителю

Расход топлива падает на глазах: что обязательно сделать каждому водителю

Судьба готовит щедрый подарок: какой знак зодиака окажется в центре внимания в июне 2026

Судьба готовит щедрый подарок: какой знак зодиака окажется в центре внимания в июне 2026

Последние новости

12:18

Украинцев в ЕС могут лишить защиты: СМИ выяснили, кого коснутся изменения

12:07

Ошибка, которую допускают почти все: при какой температуре следует стирать полотенца

12:04

Китайский гороскоп на завтра, 2 июня: Кроликам - мстительность, Обезьянам - драма

11:53

Солнце резко изменило поведение: прогноз магнитных бурь на 1–3 июня 2026

11:34

Придет потепление, но не везде: в каких областях задержится непогода

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в КремлеЧем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле
11:34

Можно сэкономить немало денег: какие приборы нужно выключать на ночь

11:05

Украина приближает прекращение огня своими действиями на фронте – Foreign Affairs

11:04

"Говорила плакать не буду": Мика Ньютон победила рак и вышла на сцену спустя 13 летВидео

11:03

РФ может пойти в наступление на новом участке: есть три варианта развития событий

Реклама
10:40

Летом вернутся отключения света: эксперт назвал худший сценарий для Киева и Одессы

10:26

Круче чем по-деревенски: рецепт шикарного на вкус картофеля в духовке

10:00

Алина Гросу пышно покрестила сына и раскрыла звездных кумовей — деталиВидео

09:35

Стрельба на Оболони в Киеве: водитель открыл огонь после ссоры на дороге

09:23

Жизнь четырех знаков зодиака кардинально изменится после "голубой луны"

09:20

Последствия критические: ВСУ дважды атаковали корабль РФ в Бердянске

09:05

Диалог через тексты Айтматова: как в Киеве объединили киргизскую классику, психологию и культурную дипломатию во время войныФото новости компании

08:43

"Еще один удар — и украинцы сдадутся": зачем РФ пугает атаками по Киеву

08:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 июня (обновляется)

08:24

Украина препятствует продвижению окупантов на фронте, в РФ начались проблемы - ISW

08:13

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
07:26

Одесса пережила две атаки за ночь: есть раненые и серьезные поврежденияФото

06:42

РФ массированно ударила по Харькову: повреждены многоэтажки, есть раненыеФото

06:41

Китай решил ударить по доллару: экономист Алексей Кущ предупредил об опасностимнение

05:30

Судьбоносный момент: каким знакам зодиака повезет в первые дни июня

05:01

В украинском языке нет слова "почва" как правильно называть землю - знают не все

04:41

Почему в СССР спецслужбы носили именно кожаные куртки: ответ удивит многих

04:13

Ребенок начнет есть ложкой сам: эксперт рассказал о хитром способе обучения

03:11

Завязи огурцов желтеют и засыхают: как спасти урожай одним поливом

01:54

Археологи не поверили своим глазам: на месте крушения нашли уникальное сокровище

31 мая, воскресенье
23:42

В Украине изменится погода: в какие регионы придет внезапное потепление

23:15

Отмена резкого роста транспортных тарифов: в Киеве назвали новую цену

22:50

Юпитер открывает дверь к успеху: кому июнь 2026 подарит редкий шансВидео

22:33

Зачем РФ бомбила жилой дом в Румынии: Климовский дал прогноз окончания войнымнение

22:27

Зачем США ослабляют санкции против РФ: Зеленский раскрыл главную причину

21:49

Россия подняла в небо Ту-95: существует угроза удара крылатыми ракетами

21:36

Расход топлива падает на глазах: что обязательно сделать каждому водителюВидео

21:27

Может ли курс доллара резко подскочить: прогноз на первую неделю июня

21:24

Белая полоса уже на пороге: кто получит деньги, любовь и новый статус в июне 2026Видео

20:50

София Ротару показалась в Киеве и призналась в любви

20:30

Судьба готовит щедрый подарок: какой знак зодиака окажется в центре внимания в июне 2026Видео

Реклама
20:24

Зеленский раскрыл главную проблему ВСУ и неожиданно обратился к США

20:15

Моника Белуччи показала двух красавиц-дочерей

20:05

"До начала следующей зимы": Зеленский заинтриговал заявлением о переговорах с РФ

19:27

У Путина неожиданно объявили о новом "перемирии": в чем лукавство Кремля

19:15

Далее - ремонт или замена: сколько на самом деле служит АКПП в автоВидео

19:00

Вдова Табачника продает роскошный дом за умопомрачительную сумму: как он выглядитФото

18:32

500 целей в Беларуси: Лукашенко переврал слова Мадяра и оскорбил бойцов ВСУ

18:13

Россия создает собственный аналог Starlink: "Флеш" назвал угрозы для Украины

17:28

Саженцы не нужны: как персиковое дерево легко вырастить прямо из косточкиВидео

17:23

На границе строят полигоны и казармы: СМИ узнали, что Путин готовит в Беларуси

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять