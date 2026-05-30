"Это война на истощение": украинские дроны все сильнее влияют на ход войны - WP

Украина создала многоуровневую систему применения беспилотников

После непростого зимнего периода Украина вступила в летний этап боевых действий с более устойчивыми позициями. Одним из ключевых факторов, замедливших продвижение российских войск, стало стремительное развитие украинских беспилотных технологий: от разведывательных аппаратов на линии фронта до дальнобойных дронов, способных поражать цели глубоко на территории России.

Об этом говорится в репортаже газеты The Washington Post из Донецкой области, где украинские военные координируют работу тысяч беспилотников из специально оборудованных подземных центров управления.

Командир подразделения беспилотных систем Владислав Толстый рассказал, что в первые месяцы полномасштабной войны украинские военные использовали обычные гражданские дроны для разведки. По его словам, именно появление таких аппаратов позволило обнаруживать крупные скопления техники противника и оперативно корректировать артиллерийский огонь.

"Мы были слепы, как котята. Потом мы запустили Mavic, и мы увидели 50 единиц вражеской техники. Мы направили на них артиллерийский огонь", – рассказал он.

За годы войны Украина создала многоуровневую систему применения беспилотников различной дальности действия, которая стала одним из важнейших элементов современной обороны.

Темпы российского наступления заметно снизились

По оценкам аналитиков, продвижение российских войск в последние месяцы существенно замедлилось. Если ранее российская армия ежемесячно занимала сотни квадратных километров территории, то сейчас темпы наступления значительно сократились.

Более того, в апреле Россия впервые почти за два года потеряла больше территории, чем смогла взять под контроль за тот же период.

Одновременно украинские силы активизировали удары по объектам военной логистики, командным пунктам и системам противовоздушной обороны в российском тылу.

Даже представители прокремлевского экспертного сообщества признают влияние этих атак. Политический аналитик Сергей Марков отметил, что наступательные действия российских войск действительно сталкиваются с заметным замедлением.

По его словам, российскому командованию приходится переносить склады и логистические центры на расстояние свыше 150 километров от линии фронта, что осложняет снабжение и переброску подразделений.

Украина наращивает интенсивность ударов

Командир подразделения дальнобойных беспилотников Евгений Карась сообщил, что за последние годы количество украинских ударных дронов средней дальности увеличилось более чем в десять раз.

Он считает, что в ближайшие месяцы давление на российские силы будет только возрастать благодаря дальнейшему расширению возможностей беспилотных подразделений и увеличению числа успешных поражений целей.

Атаки достигают все более удаленных регионов РФ

Украинские дальнобойные беспилотники уже регулярно поражают объекты, расположенные за сотни и даже тысячи километров от государственной границы.

Одним из наиболее дальних эпизодов стал удар по нефтеперерабатывающему предприятию в Республике Коми, для которого беспилотник преодолел около 1770 километров.

Согласно данным открытых источников, с прошлого лета Украина осуществила более 1500 подтвержденных ударов по объектам на территории России. Только в марте было применено порядка 7000 беспилотников различных типов.

Подобные атаки вынуждают российскую сторону перераспределять средства противовоздушной обороны, усиливая защиту Москвы и стратегически важных объектов в глубоком тылу.

Противостояние остается затяжным

Несмотря на позитивные тенденции для Украины, эксперты призывают сохранять осторожность в оценках. Россия по-прежнему контролирует около пятой части украинской территории и сохраняет возможности для проведения масштабных ракетных атак.

Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что главным вызовом для Украины остается способность выдерживать длительное противостояние. По его мнению, нынешняя война носит характер борьбы на истощение, где решающую роль играет устойчивость сторон на протяжении продолжительного времени.

"Это война на истощение. Это как боксерский поединок с неограниченным количеством раундов. Нам просто нужно оставаться на ногах до последнего", - отметил эксперт.

Вместе с тем специалисты отмечают, что после тяжелой зимы Украина подходит к летнему периоду с более широкими возможностями для сдерживания российских наступательных действий и продолжения ударов по военной инфраструктуре противника.

Какое влияние на РФ имеют удары по НПЗ — мнение эксперта

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев говорил, что если бы удары по нефтепереработке не были болезненными для России, атак на украинскую энергетику не было бы.

"Если наши удары по НПЗ будут продолжаться, это может иметь для России довольно весомый эффект, в частности экономический", — считает он.

Как Украина использует свои беспилотники - детали

Украина запустила новую модель ведения войны: дроново-штурмовые подразделения, которые объединяют пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть. Об этом сообщили в Минобороны.

Напомним, Главред писал, что в Украине уже применяются дроны-перехватчики, способные сбивать реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом сообщил заместитель главы ОП Павел Палиса. Он отметил, что результативность таких систем зависит от ряда факторов — в частности, от типа дрона, уровня подготовки операторов и погодных условий.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщал, что Россия способна за сутки изготавливать не более 180 дронов, среди которых и ударные дроны "Шахед" и беспилотники-обманки.

Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии.

