Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Это война на истощение": украинские дроны все сильнее влияют на ход войны - WP

Виталий Кирсанов
30 мая 2026, 09:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
По оценкам аналитиков, продвижение российских войск в последние месяцы существенно замедлилось.
Украина создала многоуровневую систему применения беспилотников
Украина создала многоуровневую систему применения беспилотников / коллаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Кратко:

  • Украина создала многоуровневую систему применения беспилотников
  • Украина наращивает интенсивность ударов по РФ
  • Атаки достигают все более удаленных регионов РФ

После непростого зимнего периода Украина вступила в летний этап боевых действий с более устойчивыми позициями. Одним из ключевых факторов, замедливших продвижение российских войск, стало стремительное развитие украинских беспилотных технологий: от разведывательных аппаратов на линии фронта до дальнобойных дронов, способных поражать цели глубоко на территории России.

Об этом говорится в репортаже газеты The Washington Post из Донецкой области, где украинские военные координируют работу тысяч беспилотников из специально оборудованных подземных центров управления.

видео дня

Командир подразделения беспилотных систем Владислав Толстый рассказал, что в первые месяцы полномасштабной войны украинские военные использовали обычные гражданские дроны для разведки. По его словам, именно появление таких аппаратов позволило обнаруживать крупные скопления техники противника и оперативно корректировать артиллерийский огонь.

"Мы были слепы, как котята. Потом мы запустили Mavic, и мы увидели 50 единиц вражеской техники. Мы направили на них артиллерийский огонь", – рассказал он.

За годы войны Украина создала многоуровневую систему применения беспилотников различной дальности действия, которая стала одним из важнейших элементов современной обороны.

Темпы российского наступления заметно снизились

По оценкам аналитиков, продвижение российских войск в последние месяцы существенно замедлилось. Если ранее российская армия ежемесячно занимала сотни квадратных километров территории, то сейчас темпы наступления значительно сократились.

Более того, в апреле Россия впервые почти за два года потеряла больше территории, чем смогла взять под контроль за тот же период.

Одновременно украинские силы активизировали удары по объектам военной логистики, командным пунктам и системам противовоздушной обороны в российском тылу.

Даже представители прокремлевского экспертного сообщества признают влияние этих атак. Политический аналитик Сергей Марков отметил, что наступательные действия российских войск действительно сталкиваются с заметным замедлением.

По его словам, российскому командованию приходится переносить склады и логистические центры на расстояние свыше 150 километров от линии фронта, что осложняет снабжение и переброску подразделений.

Украина наращивает интенсивность ударов

Командир подразделения дальнобойных беспилотников Евгений Карась сообщил, что за последние годы количество украинских ударных дронов средней дальности увеличилось более чем в десять раз.

Он считает, что в ближайшие месяцы давление на российские силы будет только возрастать благодаря дальнейшему расширению возможностей беспилотных подразделений и увеличению числа успешных поражений целей.

Атаки достигают все более удаленных регионов РФ

Украинские дальнобойные беспилотники уже регулярно поражают объекты, расположенные за сотни и даже тысячи километров от государственной границы.

Одним из наиболее дальних эпизодов стал удар по нефтеперерабатывающему предприятию в Республике Коми, для которого беспилотник преодолел около 1770 километров.

Согласно данным открытых источников, с прошлого лета Украина осуществила более 1500 подтвержденных ударов по объектам на территории России. Только в марте было применено порядка 7000 беспилотников различных типов.

Подобные атаки вынуждают российскую сторону перераспределять средства противовоздушной обороны, усиливая защиту Москвы и стратегически важных объектов в глубоком тылу.

Противостояние остается затяжным

Несмотря на позитивные тенденции для Украины, эксперты призывают сохранять осторожность в оценках. Россия по-прежнему контролирует около пятой части украинской территории и сохраняет возможности для проведения масштабных ракетных атак.

Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что главным вызовом для Украины остается способность выдерживать длительное противостояние. По его мнению, нынешняя война носит характер борьбы на истощение, где решающую роль играет устойчивость сторон на протяжении продолжительного времени.

"Это война на истощение. Это как боксерский поединок с неограниченным количеством раундов. Нам просто нужно оставаться на ногах до последнего", - отметил эксперт.

Вместе с тем специалисты отмечают, что после тяжелой зимы Украина подходит к летнему периоду с более широкими возможностями для сдерживания российских наступательных действий и продолжения ударов по военной инфраструктуре противника.

Какое влияние на РФ имеют удары по НПЗ — мнение эксперта

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев говорил, что если бы удары по нефтепереработке не были болезненными для России, атак на украинскую энергетику не было бы.

"Если наши удары по НПЗ будут продолжаться, это может иметь для России довольно весомый эффект, в частности экономический", — считает он.

Как Украина использует свои беспилотники - детали

Украина запустила новую модель ведения войны: дроново-штурмовые подразделения, которые объединяют пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть. Об этом сообщили в Минобороны.

Напомним, Главред писал, что в Украине уже применяются дроны-перехватчики, способные сбивать реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом сообщил заместитель главы ОП Павел Палиса. Он отметил, что результативность таких систем зависит от ряда факторов — в частности, от типа дрона, уровня подготовки операторов и погодных условий.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщал, что Россия способна за сутки изготавливать не более 180 дронов, среди которых и ударные дроны "Шахед" и беспилотники-обманки.

Больше новостей:

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
дроны новости Украины новости Украины и мира атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это война на истощение": украинские дроны все сильнее влияют на ход войны - WP

"Это война на истощение": украинские дроны все сильнее влияют на ход войны - WP

09:51Украина
Поднялся густой столб дыма: мощный взрыв прогремел возле Ровно - есть попадание

Поднялся густой столб дыма: мощный взрыв прогремел возле Ровно - есть попадание

09:44Украина
Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Китайский гороскоп на завтра, 30 мая: Петухам - скандал, Кроликам - широкие жесты

Китайский гороскоп на завтра, 30 мая: Петухам - скандал, Кроликам - широкие жесты

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

Конец тревогам: какие три знака зодиака обретут полное спокойствие на выходных

Конец тревогам: какие три знака зодиака обретут полное спокойствие на выходных

Сумка под обувь — уже неактуально: как правильно сочетать вещи в образе

Сумка под обувь — уже неактуально: как правильно сочетать вещи в образе

Последние новости

10:38

То взлет, то падение: почему у людей-"восьмерок" самая сложная и мощная карма

10:05

"Горько молодым": 24-летний автор хита "Смарагдове небо" женился

09:51

"Это война на истощение": украинские дроны все сильнее влияют на ход войны - WP

09:44

Поднялся густой столб дыма: мощный взрыв прогремел возле Ровно - есть попадание

09:43

Как правильно уничтожить амброзию и почему кошение триммером только вредитВидео

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в КремлеЧем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле
09:07

Гороскоп на завтра, 31 мая: Весам — успех, Овнам — недоразумение

08:44

Большинство ошибается: когда и как поливать помидоры, чтобы не потерять урожай

08:30

РФ атаковали дроны: под ударом авиазавод в Таганроге и нефтебаза в Армавире

08:00

Портулак захватывает огород за считанные дни: как избавиться от сорняка без химииВидео

Реклама
07:34

Украина и Канада наладят совместное производство дронов для ВСУ

05:25

"Подсыпали и подкладывали": Ольге Сумской пытались навредить

05:00

"Черная полоса" позади: для четырех знаков зодиака заканчиваются тяжелые времена

04:37

Строгие приметы в праздник 30 мая: что можно и нельзя делать

04:24

РФ готовится к новому обстрелу Киева: "Флэш" назвал возможные цели оккупантов

04:14

Догадываются далеко не все: как назвать "рюкзак" на украинском - меткие варианты

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

03:33

Можно ли носить фотографию в кошельке — к чему приводит такая привычка

03:22

Гороскоп на июнь 2026: назван везунчик месяца в любви и финансахВидео

02:33

Катастрофа на горизонте: ледник "Судного дня" трещит по швам и грозит коллапсом

01:33

Астрологи назвали главных счастливчиков июня — деньги сами идут к ним в руки

Реклама
00:13

Кондиционер больше не нужен: один фокус моментально охладит спальнюВидео

29 мая, пятница
23:18

Жена Кошевого показала младшую красавицу-дочь

23:15

Может ли РФ "отрезать" Киев: прогноз ударов по ключевой магистрали

23:09

Путин внезапно заявил, что война "идет к завершению"

22:56

Народный артист Украины Малинин: Рыбчинский жестко разнес путиниста

22:53

Температура опустится до +4 и пойдет дождь: когда в Украину придет потепление

22:08

Дрон РФ ударил по дому в Румынии: детали громкого международного скандала

22:00

Нужно ли срывать зеленые плоды с картофеля: как это влияет на урожай

21:52

Младшая дочь Заворотнюк припала к могиле матери

20:58

Взорван центр РЭР врага: детали мощного удара дронов по целям ФСБ

20:56

Конец тревогам: какие три знака зодиака обретут полное спокойствие на выходных

20:51

Возле дома лучше не сажать: в какие деревья чаще всего попадает молнияВидео

19:54

Как ещё можно назвать Татьяну на украинском языке — необычные варианты обращений

19:51

Разведка узнала планы врага: Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФВидео

19:45

Украина под атакой ракет и дронов: во многих областях объявлена тревога

19:10

Почему Румыния не сбила российский дрон: Невзлин назвал настоящую причинумнение

18:59

Цвета перевернуты или нет: раскрыт секрет флага Украины еще со времен УНРВидео

18:57

Прохлада в доме без кондиционера: как работает простой греческий трюк

18:52

В ПриватБанке отказываются отдавать деньги: что происходит

18:35

Одна добавка в пергамент — и о проблемах с выпечкой можно забыть навсегдаВидео

Реклама
18:31

Девушка нашла на распродаже старый шкаф и сразу поняла его особенность

18:29

Строительная компания НЕСТ досье

18:24

Принесет в дом негатив: почему не стоит оставлять кольцо после развода

18:21

Любимчик фортуны в июне: кого ждут судьбоносные новости и новая глава жизни

18:01

ВСУ пошли в контрнаступление: Коваленко назвал "горячие" направления фронтаВидео

17:55

"Звучит как "Нам конец": скандальную Приходько напугал гимн Украины

17:46

На дне моря нашли корабль с богатствами, забытыми на 300 лет

17:39

Карьерный взлет и прибыль на целый год: кого ждет невероятная удача с июня 2026Видео

17:31

Экономия в авто без усилий: одна деталь резко снижает расход топливаВидео

17:22

Джеджула показал взрослого сына от Димопулос

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять