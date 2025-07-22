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Россия использует новую хитрость, чтобы запугать Украину: что придумал Кремль

Алёна Воронина
22 июля 2025, 20:16
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Россияне начали использовать новую тактику, чтобы продемонстрировать Украине и миру, что у них якобы достаточно ресурсов для массированных ударов по Украине.
Россия использует новую хитрость, чтобы запугать Украину: что придумал Кремль
Россия использует новую хитрость, чтобы запугать Украину/ коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин, ua.depositphotos.com

Основные тезисы Селезнева:

  • РФ на самом деле может производить не более 180 дронов в сутки
  • Оккупанты массированно бьют по Украине лишь благодаря тому, что экономят и накапливают дроны
  • Таким образом РФ хочет напугать украинцев возможными массированными ударами и сломать сопротивление

Страна-агрессор Россия способна за сутки производить не более 180 дронов, среди которых и ударные дроны "Шахед" и беспилотники-обманки. Масштабные атаки на Украину с участием сотен дронов - это всего лишь результат накопления.

Массированные атаки России на Украину и рассказы кремлевских пропагандистов о том, что РФ может производить по 2 тысячи дронов в день, фактически являются информационно-психологической спецоперацией (ИПСО), которая направлена на то, чтобы подорвать моральный дух украинцев. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев, пишет OBOZ.UA.

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"Китайский стратег Сунь-цзы говорил: если ты слабый, покажи, что ты сильный, если ты сильный, покажи, что ты слабый. Это классика, проверенная веками войн в истории человечества. В принципе, то, что сейчас делают россияне, - это информационная составляющая гибридной агрессии Российской Федерации против Украины, которую она начала еще в 2014 году. Безусловно, атаковать ежесуточно дронами в количестве 400 и более единиц РФ не способна, потому что она не способна производить такое количество дронов", - отметил эксперт.

Он рассказал, что максимум, предел промышленных возможностей россиян по состоянию на сегодня на всех площадках - это 150, 170, возможно, 180 дронов в сутки. При чем к этому количеству относятся как ударные дроны "Шахед", так и дроны-обманки.

"Откуда в таком случае берутся эти 400 дронов, которые иногда прилетают на наши с вами головы? Это процесс накопления", - подчеркнул Селезнев.

То есть российские оккупанты определенное количество дней могут использовать для ночных ударов по несколько десятков дронов, сохраняя основную часть беспилотников, которые у них есть. А потом, через несколько дней, нанести массированный удар дронами, которые они за это время накопили.

Эксперт отмечает, что таким образом Россия пытается создать иллюзию, якобы у нее достаточно ресурсов для таких ударов.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 июля РФ атаковала Украину - в Одессе и Сумах пожары, есть раненые, в том числе ребенок. В Сумах ранены трое, в Одессе пострадал один человек.

Также ранее сообщалось, что в Сумах дрон РФ летел прямо в машины, которые двигались по дороге - зафиксирован момент удара. В результате вражеского удара известно о пострадавших.

Напомним, РФ пытается оставить украинцев без тепла - атакованы важные объекты. Российские оккупанты запустили десятки беспилотников для ударов по газовым объектам Украины.

Также ранее эксперт дал прогноз способна ли РФ ежедневно массированно обстреливать Украину. Россия меняет тактику воздушных ударов, сочетая дроны и различные типы ракет для большего эффекта.

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Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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