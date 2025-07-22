В Сумах дрон РФ летел на машины, которые ехали по дороге: зафиксирован момент удара

Вкратце:
- Россияне дронами атаковали Сумы
- В результате удара повреждена гражданская инфраструктура
- Известно о пострадавших
Днем 22 июля, Россия атаковала город Сумы ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
"Вражеские БПЛА после 13:00 атаковали Сумскую громаду. Есть попадания в Ковпаковском районе Сум. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.видео дня
По его данным, вылетели окна в учебном и медицинском учреждении. Продолжается обследование. Предварительно, пострадали два человека. Их доставляют в больницу.
В результате вражеской атаки повреждены также детская площадка и окна многоэтажек.
Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь подтвердил атаку на город. По его словам, в результате российского удара зафиксировано два попадания.
В 14:46 в Сумах прогремел новый взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении города.
Около 14:48 Кобзарь отметил, что в городе сохраняется угроза повторного удара со стороны россиян.
Позже Григоров сообщил, что удар российского БПЛА в Сумах унес жизнь 60-летней женщины. Он выразил искренние соболезнования семье погибшей.
Виталий Кулик, волонтер Красного Креста, в комментарии для Кордон.Медиа рассказал, что женщину пытались реанимировать в течение 25 минут, но безуспешно. В момент прилёта она находилась на улице. Женщина получила осколочные ранения грудной клетки и ноги.
Тем временем число пострадавших в городе увеличилось до четырёх.
Момент одного из "прилетов" по городу зафиксировали очевидцы - смотрите видео:
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 22 июля российская оккупационная армия атаковала Одессу и Сумы. Есть разрушения и пострадавшие.
Этой же ночью армия РФ атаковала Краматорск управляемой авиабомбой. Удар пришелся на жилую многоэтажку, в которой погиб ребенок и пострадали 8 человек. Их возраст: от 20 до 58 лет.
Напомним, в ночь на 21 июля российские войска нанесли мощный комбинированный удар по Украине, выпустив более 420 дронов и более 20 ракет. Атаки продолжались всю ночь и продолжились утром.
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О личности: Артем Кобзарь
Артем Николаевич Кобзарь (род. 6 августа 1982, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум.
В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учет и аудит", получил квалификацию специалиста по учету и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.
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