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"Горел детсад и жилые дома, есть погибшие": Зеленский сделал заявление после атаки РФ

Алёна Воронина
21 июля 2025, 11:03
597
В нескольких городах есть разрушения домов и гражданской инфраструктуры. Оккупанты запустили ночью более 420 дронов, более 20 ракет, в том числе баллистику.
Удар РФ по Украине 21 июля
Удар РФ по Украине 21 июля/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Харьковщины, ГСЧС Киевщины

Кратко:

  • РФ ночью запустила по Украине более 420 дронов и более 20 ракет, в том числе баллистику
  • Есть погибшие и разрушения в нескольких областях
  • Зеленский отреагировал на атаку РФ по Украине

Российские оккупанты в ночь на понедельник, 21 июля, запустили по Украине более 420 дронов, более 20 ракет, в том числе баллистику. Волны атак были всю ночь и продолжались до утра, а утром был повторный удар по Харьковской области.

Сейчас продолжаются спасательные и аварийные работы в украинских городах и общинах после российского обстрела. В результате удара два человека погибли. Детали об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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Он отметил, что есть повреждения в Киеве и области, а также в Харьковской и Ивано-Франковской областях. Были сбития ударных дронов в Сумской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Херсонской областях.

"Удары России - всегда против человечности: в Киеве горели детский сад, жилые дома, другая гражданская инфраструктура. Есть разрушения обычных домов в Харькове, Ивано-Франковске и области. Пятнадцать человек ранены, самому маленькому мальчику - 12 лет. Всем помогают. Два человека во время атаки погибли. Мои соболезнования родным и близким", - рассказал Зеленский.

Глава Украинского государства отметил, что в течение обстрела со стороны оккупантов работали мобильные огневые группы, армейская авиация, РЭБ, воины Воздушных сил, дроны-перехватчики. Многие вражеские цели удалось сбить, но, к сожалению, не все.

  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС, Нацполиция, РБК-Украина
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС, Нацполиция, РБК-Украина
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС, Нацполиция, РБК-Украина
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС, Нацполиция, РБК-Украина
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС, Нацполиция, РБК-Украина
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС, Нацполиция, РБК-Украина
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС, Нацполиция, РБК-Украина
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС, Нацполиция, РБК-Украина
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС, Нацполиция, РБК-Украина
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС, Нацполиция, РБК-Украина
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС, Нацполиция, РБК-Украина
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС, Нацполиция, РБК-Украина
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС, Нацполиция, РБК-Украина
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС, Нацполиция, РБК-Украина

Зеленский отметил, что Украина должна продолжать масштабирование перехватчиков, ведь это то решение, которое позволит защититься от массированных атак.

"Я благодарен всем, кто работает в Украине и с Украиной сейчас ради защиты жизни - ради наращивания производства оружия, укрепления нашей ПВО - и кто продолжает работу над санкциями. Только настоящее давление на Россию способно остановить эту агрессию", - добавил президент Украины.

  • Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025
    Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025
    Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025
    Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025
    Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025
    Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025
    Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025
    Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025 Фото: ГосЧС

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Ранее Главред рассказал, каковы последствия массированной атаки на Киев в ночь на 21 июля. Воздушные силы Украины предупредили о ракетных и дроновых ударах по Киеву в ночь на понедельник.

Напомним, повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет, метро - Киев пережил атаку РФ в ночь на 21 июля. В Соломенском районе погиб мужчина. Осколочные ранения получили пять человек, в том числе и 15-летняя девушка.

После этого стало известно, что как отработала ПВО и что известно о последствиях ночного удара РФ по Украине. Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с применением ракет и дронов, силам ПВО удалось сбить 224 цели, еще 203 - локационно потеряны.

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