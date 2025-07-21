Система не выдержит - экономист раскрыл, что может сломать режим Путина

Режим Путина начнет давать трещины под давлением, именно поэтому этот процесс нужно только усиливать, отмечает экономист.

https://glavred.info/world/sistema-ne-vyderzhit-ekonomist-raskryl-chto-mozhet-slomat-rezhim-putina-10683146.html Ссылка скопирована

Экономист раскрыл, что может сломать режим Путина / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем сказал Милов:

Давление на диктатора Путина уже дает результаты

Система власти в РФ может дать трещину

Нужно усиливать давление на Россию

Режим российского диктатора и военного преступника Владимира Путина может посыпаться. Важно не прекращать давление, чтобы Кремль не смог вернуть контроль над ситуацией. Об этом в интервью Главреду рассказал российский экономист Владимир Милов.

"Никто не знает. Это может произойти достаточно быстро, а может занять какое-то время. Честно говоря, я считаю, что пытаться поставить себе какой-то "таймер" и прогнозировать - это не совсем правильно. Знаете почему? Потому что если вы поставили себе, допустим, срок - год или два - и он проходит, а ничего не происходит, вы начинаете разочаровываться: мол, вот, я ожидал протестов, а они не состоялись. Но это вовсе не означает, что они не состоятся. Это лишь означает, что вы зря поставили себе психологический таймер. Надо продолжать давить - все может произойти чуть раньше или чуть позже", - указывает он. видео дня

Милов подчеркивает, что по состоянию на начало июля 2025 года уже заметно, что давление на Путина дает результаты. Кризисные процессы, которые неизбежно должны были наступить, действительно начали проявляться - все развивается в соответствии с ранее озвученными прогнозами, хотя и медленнее, чем хотелось бы. Это означает, что следует набраться терпения, работать дальше и не ослаблять давление.

По его словам, подобные сценарии, когда авторитарные режимы, ведущие войны, оказываются в глубоких кризисах хорошо известны из истории. То, что сейчас переживает Россия, вполне укладывается в эту логику. Именно поэтому, по его мнению, давление необходимо продолжать, ведь история свидетельствует, что трещины в таких системах рано или поздно появляются.

"И, как мы видим на примере современной путинской России, чудес не бывает - бесконечно удерживать ситуацию под контролем они не смогут. Значит, надо просто давить дальше и сильнее", - резюмировал экономист.

Смотрите видео интервью Владимира Милова Главреду о проблемах в экономике РФ:

Какое влияние имеют санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, остановить агрессию России возможно лишь путем решительных действий, поскольку Кремль реагирует исключительно на силу. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний, подчеркнув, что союзники Украины должны решиться на более жесткие шаги.

Загородний подчеркнул, что Европа должна полностью отказаться от закупки российских энергоносителей и самостоятельно усиливать санкционное давление на Москву, вместо того чтобы ожидать таких шагов только от президента США Дональда Трампа.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация Трампа дала Кремлю 50 дней на прекращение войны. В случае отказа Россию и её экономических партнёров ожидает волна жёстких санкций.

Другие новости:

О персоне: Владимир Милов Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) - российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в сфере энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. С 1997 по 2002 год работал в правительстве РФ, включая должности в Федеральной энергетической комиссии и заместителя министра энергетики. С 2008 по 2010 год - член политсовета движения "Солидарность". В 2010-2015 годах возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году выехал из России. После начала войны в феврале 2022 года осудил действия режима и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред