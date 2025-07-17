Что будет, если РФ не согласится на мир за 50 дней - в Белом доме поставили точку

Если Кремль не согласится на завершение войны против Украины в пределах 50 дней, Россию и ее торговых партнеров ждут последствия, отметила Левитт.

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Что будет, если РФ не согласится на мир за 50 дней / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем заявила пресс-секретарь Белого дома:

США введут вторичные санкции и пошлины против РФ, если Кремль не пойдет на мирное соглашение

Трамп заинтересован в мирном урегулировании войны РФ против Украины

Администрация Трампа дает России 50 дней на прекращение войны. Если Кремль не согласится на это, то Россия и ее торговые партнеры столкнутся с сокрушительными санкциями. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отвечая на вопрос о том, что будет, если Россия не согласится на мир в установленный Трампом срок в 50 дней, передает Clash Report.

"50 дней, как четко отметил президент, если в течение этого времени не будет заключено соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, если Россия откажется согласиться на прекращение огня, то она столкнется с очень высокими пошлинами, а также с вторичными санкциями", - отметила она. видео дня

Левитт отметила, что санкции будут введены и против стран, которые покупают нефть у России, что, безусловно, нанесет серьезный удар по ее экономике.

Она также подчеркнула, что президент США Дональд Трамп настаивает на дипломатическом завершении войны - его администрация уже потратила много времени и усилий, чтобы найти пути для мирного урегулирования конфликта.

Смотрите видео заявления пресс-секретаря Белого дома о последствиях для России:

/ Фото: скриншот

Ультиматум Трампа для России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп глубоко разочарован поведением российского диктатора Владимира Путина. Несмотря на несколько попыток договориться, после каждой из которых Россия наносила удары по Украине, Трамп пока не планирует прекращать переговоры с Путиным.

В то же время среди его электората растет поддержка идеи предоставления военной помощи Украине, особенно если это подается как личная инициатива главы Белого дома. Как сообщает Newsweek, результаты социологического опроса в США свидетельствуют о положительной динамике в настроениях сторонников Трампа по поддержке Киева.

После заявлений Трампа о возможной помощи Украине и введении более жестких санкций против России многие восприняли это как сигнал к ожиданию дальнейших шагов со стороны Вашингтона и союзников. Впрочем, политолог Тарас Загородний отмечает, что именно сейчас для Украины наступил благоприятный момент для собственных инициатив и активных действий.

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О персоне: Кэролайн Левитт Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

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