Дата и место рождения

14 июня 1946 года, Джамейка, Куинс, Нью-Йорк, США.

Образование

Учился в школе Кью-Форест в Форест-Хилс, Куинс, в 13 лет родители отправили его в частную школу-интернат "Нью-Йоркская военная академия". Окончил Уортонскую школу бизнеса в 1968 году со степенью бакалавра наук по экономике.

Карьера в бизнесе

С 1968 года Трамп начал свою карьеру в области, которую предпочитал его отец — аренде домов.

В 1971 году Трамп переехал на Манхэттен и продолжил свой бизнес с недвижимостью.

В 2009 году руководство компании Trump Entertainment Resorts подало иск о банкротстве, а Трамп сделал заявление о том, что он выходит из Совета директоров.

Политическая карьера

На президентских выборах 2000 года участвовал в праймериз от Партии реформ. Поедил на первичных выборах. На пост вице-президента выдвинул Опру Уинфри. В состав кабинета также планировал включить Колина Пауэлла и Джона Маккейна.

В 2015 году Трамп на собрании членов Республиканской партии заявил, что обдумывает возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах 2016 года. Основным лозунгом своей избирательной кампании Дональд Трамп сделал призыв: "Сделаем Америку снова великой".

В мае 2016 года стало известно, что Трамп набрал 1238 голосов делегатов, из них 1237 голосов необходимы для автоматического выдвижения кандидата в президенты США. Таким образом, Трамп победил в праймериз Республиканской партии и автоматически стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Съезд Республиканской партии, состоявшийся в июле 2016 года, утвердил Трампа официальным кандидатом в президенты США. Майкл Пенс был утверждён кандидатом от республиканцев в вице-президенты США.

В число предвыборных обещаний Трампа вошло установление хороших отношений с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе своей кампании Трамп сделал ряд антиисламских заявлений, в частности, заявил о необходимости ввести обязательную регистрацию для американских мусульман (это заявление привело к обвинениям Трампа в ксенофобии и резкому падению рейтинга) и призвал к полному запрету въезда мусульман в США. Также он высказал намерение построить стену на границе с Мексикой, изменить правила, согласно которым родившиеся на американской земле дети нелегальных иммигрантов получают гражданство США, и депортировать всех нелегалов, уже находящихся в стране. Эти заявления вызвали резко негативную реакцию американских СМИ.

8 ноября 2016 года состоялись президентские выборы. 19 ноября 2016 года были объявлены официальные победители по всем штатам и Трамп набрал 304 голоса выборщиков.

20 января 2017 года Дональд Трамп вступил в должность президента. В этот же день он подписал свои первые указы. В частности, один из первых указов начал подготовку к свёртыванию и ликвидации реформы здравоохранения Obamacare. Трамп подписал указы об охране границы и иммиграции, которые предусматривают начало строительства стены на границе с Мексикой и массовую высылку нелегальных мигрантов.

Расследование связей с РФ

Во время предвыборной компании Трампа неоднократно обвиняли в связях с Россией. СМИ обращали внимание на главу компании Трампа Пола Манафорта, который до того был консультантом В. Януковича, а в 2007 году руководил инвестиционным фондом О.Дерипаски, имеющего тесные связи с Путиным.

В июле 2016 года хакеры взломали серверы Демократической партии США. Кандидат от демократов на пост президента Хиллари Клинтон заявила, что к этому причастны российские спецслужбы. Власти США официально обвинили Россию во взломе почты американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране.

ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу.

Сам Трамп уверял, что "нет никакой связи с Россией в сфере бизнеса и никогда не встречался с Путиным". Он неоднократно обвинял Клинтон и ее сторонников в связях с Россией.

11 января 2017 Трамп признал возможность того, что к хакерским атакам против США, в частности к взлому штаба "Демократической партии" могла быть причастна Россия и другие государства.

В феврале 2017 американское издание The New Yort Times, ссылаясь на свои источники сообщило, что члены избирательной команды Трампа имели регулярные контакты с российскими спецслужбами в течение года перед выборами. Американская разведка получила содержание этих разговоров, когда стало известно о взломе почты "Демократической партии".

В 2017 году издание Buzzfeed опубликовало доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на Трампа. В докладе шла речь о слежке ФСБ по Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году. Якобы российские спецслужбы прослушивали номер в гостинице, куда Трамп приглашал проституток и имеют записи для шантажа; а также будто российские спецслужбы сняли Трампа на видео с группой проституток.

Личное состояние

В рейтинге журнала Forbes в 2016 году состояние Трампа оценивалось в 3,7 млрд. долларов (113-е место в рейтинге США). Также он известен многочисленной недвижимостью, находящейся у него в собственности.

В 2017 году Трамп опубликовал декларацию о своих доходах за прошлый год. Состояние Трампа составляло на тот момент более 1,4 млрд долл.

Личная жизнь

В 1977 году Трамп женился на Иване Зельничковой. У них трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. В 1992 году они развелись.

В 1993 году Трамп женился на 29-летней Марле Мейплз. От этого брака у него есть дочь Тиффани. Они развелись 8 июня 1999 года.

В 2005 году Трамп женился на Меланье Кнавс из Словении. Она родила сына, которого назвали Бэрроном Уильямом Трампом.

У Трампа восемь внуков.

Порноактриса Стефани Клиффорд заявила об интимной связи с Трампом в 2006 году. В подтверждение своих слов Клиффорд была проверена на детекторе лжи в 2011 году.

Интересные факты

Отличительная черта Трампа — причёска, которую он отказывался изменить на протяжении всей своей карьеры.

Трамп известен комично сыгранными ролями самого себя в фильмах: "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке", "Няня", "Принц из Беверли-Хиллз", "Дни нашей жизни", "Любовь с уведомлением", "Шалопаи".

В 2003 году Трамп стал исполнительным продюсером и ведущим реалити-шоу "Кандидат". Те, кто не проходил испытаний, были "уволены", то есть выбывали из игры. В 2004 году Дональд Трамп подал заявку на регистрацию торговой марки — популярной фразы "Вы уволены!" — "You're fired!".

В 2007 году Трамп получил звезду на Голливудской аллее славы за своё участие в телесериале "Кандидат".

В 2013 году снялся в музыкальном клипе "In Another Life".

Трамп увлекается игрой в гольф. Он является членом клуба в штате Нью-Йорк, а также регулярно участвует в соревнованиях на своих площадках.