Помидоры не будут болеть: копеечное средство, которое есть у каждого дома

Вы узнаете:
- Чем обычная таблетка спасает томаты от гнили
- Как приготовить раствор и когда им опрыскивать
Сезон томатов уже на пороге, а вместе с ним - и риски болезней, которые могут уничтожить урожай.
Главред решил узнать, как обеспечить здоровый рост томатов и получить обильный урожай.
Своим эффективным и недорогим лайфхаком поделилась опытная садовод из YouTube-канала "Огородницы из Одессы".
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Секрет в простом средстве, которое найдется у каждой хозяйки - аспирин. Так, обычная таблетка ацетилсалициловой кислоты способна не только снизить температуру, но и укрепить иммунитет растений.
"Аспирин имитирует химические сигналы, которые запускают у томатов естественные защитные механизмы. Это позволяет им бороться с грибковыми, вирусными и бактериальными инфекциями на ранней стадии", - объясняет огородница.
Как приготовить раствор
- Возьмите 1 таблетку аспирина (500 мг);
- Измельчите ее и растворите в 2 литрах воды;
- По желанию добавьте 2-3 капли жидкого мыла для лучшего прилипания.
Опрыскивание проводите каждые две недели, начиная с момента появления завязей - за сезон достаточно 2-3 процедур. Лучшее время - утро или вечер, когда нет активного солнца.
Такое средство не только защитит растения от гнили и плесени, но и стимулирует их активный рост. Использование аспирина для повышения устойчивости томатов имеет научное обоснование и подтверждено практикой огородников.
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О канале "Огородница из Одессы"
Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.
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