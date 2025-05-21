Овощи сохранятся и 'оживут': хитрый трюком со льдом сотворит настоящее чудо

Главное:
- Шесть эффективных способов, которые позволяют тратить меньше на еду
- Специалисты поделились советом по "спасению" начинающих увядать овощей
Эксперты говорят о том, что важно искать способы сократить расходы, в том числе на повседневные покупки в супермаркетах.
Чтобы помочь в этом, эксперты поделились практическими советами по уменьшению пищевых отходов и экономии бюджета, говорится в материале издания The Sun.
Специалисты выделили шесть эффективных способов, которые позволяют семьям тратить меньше на еду.
Один из этих советов особенно полезен — он поможет "оживить" уже не слишком свежие продукты и тем самым спасти их от мусорного ведра.
Эксперт Эндрю Райт, отметил: "Мы понимаем, какое давление испытывают семьи по всей Великобритании в связи с ростом цен на продукты. Мы уверены, что делясь простыми, но действенными советами по кухонной экономии, сможем помочь людям сберечь часть семейного бюджета".
Он добавил: "С учётом последних данных об инфляции и резком подорожании еды, становится всё актуальнее искать практичные решения. Мы стремимся поддержать наших клиентов не только качественной и компактной техникой, но и полезными рекомендациями, которые позволяют разумнее использовать продукты и снижать объём отходов".
Цель экспертов — помочь домохозяйствам максимально эффективно распоряжаться своими запасами и избегать лишних трат.
Как уже отмечалось, специалисты поделились своим ключевым советом по "спасению" начинающих увядать овощей — и всё, что для этого потребуется, это миска с ледяной водой.
Многие из нас покупают свежие продукты, используют только часть, а остатки часто выбрасывают. Но эксперты уверены: каждый элемент ингредиентов может приносить пользу — и это отличный способ экономить.
При этом рекомендуется: "Старайтесь использовать продукты на полную. Например, из костей жареной курицы можно приготовить наваристый бульон, стебли брокколи — почистить и обжарить, а оставшиеся части зелени — добавить в соусы для насыщенного вкуса".
Хотя готовые снеки кажутся удобным решением, специалисты подчёркивают, что домашние альтернативы обходятся значительно дешевле.
Эксперты также советуют: "Откажитесь от дорогостоящих магазинных закусок и напитков. Попробуйте приготовить дома мюсли, холодный кофе или смесь из орехов и сухофруктов — это не только выгоднее, но и полезнее".
Смотрите видео - как хранить овощи и фрукты:
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The Sun
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