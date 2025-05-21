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Овощи сохранятся и "оживут": хитрый трюком со льдом сотворит настоящее чудо

Алексей Тесля
21 мая 2025, 20:40
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Специалисты подсказали сразу несколько эффективных способов, которые позволяют семьям тратить меньше на еду.
Овощи сохранятся и 'оживут': хитрый трюком со льдом сотворит настоящее чудо
Топ эффективных способов, которые позволяют семьям тратить меньше на еду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Главное:

  • Шесть эффективных способов, которые позволяют тратить меньше на еду
  • Специалисты поделились советом по "спасению" начинающих увядать овощей

Эксперты говорят о том, что важно искать способы сократить расходы, в том числе на повседневные покупки в супермаркетах.

Чтобы помочь в этом, эксперты поделились практическими советами по уменьшению пищевых отходов и экономии бюджета, говорится в материале издания The Sun.

Специалисты выделили шесть эффективных способов, которые позволяют семьям тратить меньше на еду.

Один из этих советов особенно полезен — он поможет "оживить" уже не слишком свежие продукты и тем самым спасти их от мусорного ведра.

Эксперт Эндрю Райт, отметил: "Мы понимаем, какое давление испытывают семьи по всей Великобритании в связи с ростом цен на продукты. Мы уверены, что делясь простыми, но действенными советами по кухонной экономии, сможем помочь людям сберечь часть семейного бюджета".

Он добавил: "С учётом последних данных об инфляции и резком подорожании еды, становится всё актуальнее искать практичные решения. Мы стремимся поддержать наших клиентов не только качественной и компактной техникой, но и полезными рекомендациями, которые позволяют разумнее использовать продукты и снижать объём отходов".

Цель экспертов — помочь домохозяйствам максимально эффективно распоряжаться своими запасами и избегать лишних трат.

Как уже отмечалось, специалисты поделились своим ключевым советом по "спасению" начинающих увядать овощей — и всё, что для этого потребуется, это миска с ледяной водой.

Многие из нас покупают свежие продукты, используют только часть, а остатки часто выбрасывают. Но эксперты уверены: каждый элемент ингредиентов может приносить пользу — и это отличный способ экономить.

При этом рекомендуется: "Старайтесь использовать продукты на полную. Например, из костей жареной курицы можно приготовить наваристый бульон, стебли брокколи — почистить и обжарить, а оставшиеся части зелени — добавить в соусы для насыщенного вкуса".

Хотя готовые снеки кажутся удобным решением, специалисты подчёркивают, что домашние альтернативы обходятся значительно дешевле.

Эксперты также советуют: "Откажитесь от дорогостоящих магазинных закусок и напитков. Попробуйте приготовить дома мюсли, холодный кофе или смесь из орехов и сухофруктов — это не только выгоднее, но и полезнее".

Смотрите видео - как хранить овощи и фрукты:

Конечно, если вы покупаете овощи только на борщ по килограмму всего, то проблем с хранением не возникает – съели и забыли. Об этом идет речь в материале на You-Tube-канале Сніданок с 1+1.

У дачников ситуация иная: как только заканчивается сбор урожая, возникает вопрос, как и где его хранить в течение зимы, ведь на выращивание фруктов и овощей потрачено много времени и сил. Обо всем этом рассказали эксперты в сюжете.

Ранее сообщалось о том, как правильно хранить мед. Мед будет оставаться свежим очень долго, если правильно его хранить.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему лук не стоит хранить в холодильнике. Эксперт рассказала, как правильно хранить лук, чтобы он оставался свежим месяцами.

Больше новостей:

The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к высочайшим стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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