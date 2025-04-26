В Украине подешевеет ряд популярных продуктов: когда ждать обвала цен

Цены могут снизиться по сравнению с нынешними до 15%.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-podesheveet-ryad-populyarnyh-produktov-kogda-zhdat-obvala-cen-10659209.html Ссылка скопирована

Цены на овощи в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

В мае ожидается незначительное падение цен на овощи

Больше всего могут подешеветь капуста и морковь

На формирование цен на овощи существенно повлияли объемы поставок

В мае 2025 года ожидается незначительное удешевление овощей - до 7% против апрельских цен. Об этом рассказала главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало в комментарии Главреду.

"С расширением предложения тепличных овощей, прежде всего, заметнее всего могут снизиться цены на капусту и морковь. Средняя цена на картофель может снизиться до 30 грн/кг (-8 %), что, конечно, будет зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики", - подчеркнула она. видео дня

По словам эксперта, отдельные виды тепличных салатных овощей также несколько подешевели из-за расширения объемов поставок и стабильного потребительского спроса, поэтому в мае удешевление салатных овощей может продолжаться, а впоследствии цены на них могут снизиться по сравнению с нынешними до 15%.

Инна Сало также отметила, что на формирование цен на овощи существенно повлияли объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в апреле больше всего среди других видов мяса подорожала свинина. В частности, подчеревина, ребра, лопатка, ошеек прибавили в цене 4,1-9,5%, ведь блюда именно из свинины являются ключевыми на пасхальном столе.

Аналитики проекта EastFruit сообщили, что в Украине наблюдается снижение цен на тепличные огурцы. Это связано с тем, что предложение огурца на рынке продолжает стремительно расти.

В то же время, с начала апреля текущего года на украинском рынке наблюдается постепенный рост цен на столовую свеклу. Запасы овоща сокращаются, тем временем среди потребителей настоящий ажиотаж.

Читайте также:

Что такое Институт аграрной экономики Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" - это научно-исследовательское учреждение, которое занимается исследованиями в области экономики сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

Подчиняется Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред