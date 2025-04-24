Цена на доллар будет расти, но медленно: МВФ существенно улучшил прогноз по курсу

В Международном валютном фонде прогнозируют, что доллар будет стоить более 50 гривен только в 2029 году.

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МВФ существенно улучшил прогноз по курсу доллара в Украине/ коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

МВФ существенно улучшил прогноз по курсу доллара в Украине

Курс доллара по отношению к гривне будет расти, но медленно

Доллар будет стоить более 50 гривен только в 2029 году.

Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2030 года.

Согласно прогнозу, доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году. Об этом сообщается в World Economic Outlook (апрель 2025 года).

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В расчетах МФВ говорится о том, что среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2025 год - 42,5 грн/доллар (прогноз за октябрь прошлого года - 45,0 грн/доллар),

2026 год - 45,6 грн/доллар (прогноз за октябрь - 46,8 грн/доллар),

2027 год - 47,5 грн/доллар (прогноз за октябрь - 48,6 грн/доллар),

2028 год - 48,9 грн/доллар (прогноз за октябрь - 50,2 грн/доллар),

2029 год - 50,1 грн/доллар (прогноз за октябрь - 51,7 грн/доллар),

2030 год - 51,6 грн/доллар.

В то же время МФВ ухудшил прогноз по росту экономики Украины в 2025 году. Если в октябре прошлого года прогнозировалось 2,5%, то теперь этот показатель упал до 2,0%.

Рост ВВП ожидается на уровне 4,5% в 2026 году, а в 2027-м прогнозируется рост до 4,8%.

Курс доллара в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, курс доллара резко вырастет - стало известно, на сколько подорожает валюта. Финансовый эксперт сказал, когда будет подорожание доллара и на сколько может вырасти его цена.

Напомним, банкир поделился прогнозом, что будет с долларом после Пасхи. На валютном рынке прогнозируется относительное спокойствие.

Также ранее аналитики спрогнозировали, что будет с курсом доллара в Украине. Прогнозируется, что НБУ будет держать гривну стабильной.

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Что такое МВФ? Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

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