76% от зарплаты: в каком городе Украины самая дорогая аренда квартир

Кратко:
- Самая дорогая аренда квартир сейчас в Ужгороде, Луцке и Львове
- Самая дешевая аренда жилья - в Харькове и Запорожье
- В Ужгороде за аренду 1-комнатной квартиры придется отдать 76% среднего месячного заработка
В ряде городов Украины аренда жилья "съедает" большую часть среднего месячного заработка граждан. Так, больше всего за аренду 1-комнатной квартиры придется отдать в Ужгороде - там на такие жилищные расходы уйдет сразу 76% среднего месячного заработка.
Меньше всего сумма аренды 1-комнатной квартиры составляет в Харькове - 19% и в Запорожье - 25%. Соответствующие данные обнародованы на сайте lun.ua.
Также достаточно дорогая аренда жилья в Луцке (там за 1-комнатную квартиру придется отдавать 75% среднего месячного заработка), во Львове - 71%, Киеве - 65%, Ивано-Франковске - 61%, Житомире - 60%.
В целом в среднем по Украине цена аренды 1-комнатной квартиры колеблется от 4 000 до 18 200 грн. В Ужгороде, где такие цены самые высокие, за такое жилье нужно будет отдать в среднем 18 200 грн, в Киеве - 17 900 грн, во Львове - 17 700 грн.
В Харькове, где сейчас самая дешевая аренда жилья, за такую квартиру у арендаторов попросят 4 000 грн. В Запорожье такая аренда будет стоить 5 тыс. грн, в Николаеве - 6 тыс. грн, в Кропивницком - 6,5 тыс. грн.
Ранее сообщалось, что в Киеве упали цены на аренду квартир - стало известно, какая стоимость жилья в марте. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 16 500 гривен.
Также ранее в Раде объяснили, что нужно делать, чтобы получить компенсацию за поврежденное жилье. Владельцы недвижимости, которые понесли убытки, уже могут подавать заявления на компенсацию от государства в формате программы еВідновлення.
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