Украина уменьшит свою зависимость от импорта картофеля: что произошло

Производителям картофеля станет проще организовать хранение своей продукции.

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Украина уменьшит свою зависимость от импорта картофеля/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Кратко:

Строительство картофелехранилищ включили в программу Доступные кредиты 5-7-9%

Это поспособствует равномерности поставок картофеля в течение года

Также уменьшится зависимость от импорта картофеля

Программа "Доступные кредиты 5-7-9" была расширена - в нее включили строительство картофелехранилищ и овощехранилищ.

Такое решение недавно приняли в Кабмине, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

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"Отныне агропроизводители, инвестирующие в строительство овощехранилищ и картофелехранилищ, смогут воспользоваться государственной поддержкой в виде компенсации процентной ставки по кредитам - до 150 млн грн, как и предприятия животноводческой и перерабатывающей отраслей", - отметил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) Ольга Самойличенко убеждена, что такой шаг будет способствовать равномерности поставок картофеля в течение года, а также уменьшит зависимость от импорта картофеля и позволит производителям развивать собственные линии доработки и переработки картофеля, пишет Агропортал.

Согласно данным УАПК, общая минимальная потребность в картофелехранилищах составляет 300 тыс. тонн.

"Самый главный эффект заключается в поддержке украинского производителя картофеля, который в сложное время войны сможет воспользоваться льготными условиями и построить собственное хранилище в удобном для хозяйства месте, которое будет полностью соответствовать его потребностям: контейнерное (для хранения семенного картофеля), напольное (для хранения картофеля на переработку, например, для производства чипсов). Производитель картофеля сможет не продавать его "с поля", а контрактовать под переработку по более выгодной цене, обеспечив себе финансовую стабильность, - отметила Самойличенко.

Ранее министр аграрной политики и сельского хозяйства Виталий Коваль призвал бизнес инвестировать в овощехранилища. Он отмечал, что 35% украинских овощей не попадают на стол потребителю, потому что "портятся по дороге".

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, цены начнут существенно снижаться - украинцам сказали, когда подешевеют продукты. Сейчас в Украине цена растет именно на дешевый сегмент продуктов.

Также ранее сообщалось, что цены на популярные продукты резко уменьшились. Среди лидеров удешевления - популярный овощ, цена на который снизилась на 32 гривны.

Напомним, цена выросла в 2,5 раза - в Украине стремительно дорожает базовый овощ. Неотъемлемый ингредиент борща теперь не такой доступный, как раньше.

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