Цена выросла в 2,5 раза: в Украине стремительно дорожает базовый овощ

Неотъемлемый ингредиент борща теперь не такой доступный, как раньше.

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На украинском рынке наблюдается дефицит свеклы / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сообщили аналитики:

Свеклу в Украине продают по 22-32 гривны за килограмм

В прошлом году цена на свеклу была в 2,5 ниже

В Украине наблюдается рост цен на столовую свеклу из-за стремительного сокращения предложения корнеплодов удовлетворительного качества. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Сети супермаркетов и оптовые компании уже сообщают о дефиците продукции, перекрыть который не так просто. Эта ситуация дала возможность производителям свеклы активно повышать отпускные цены на свою продукцию.

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По состоянию на 23 апреля свекла поступает в продажу по 22-32 грн/кг ($0,53-0,77/кг). Эта цена на 16% выше, чем в конце прошлой недели, а по сравнению с концом апреля 2024 года стоимость свеклы выросла в 2,5 раза.

"Большинство игроков рынка сходятся во мнении, что повышательная ценовая динамика будет и в дальнейшем преобладать в данном сегменте", - отметили аналитики.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на овощи в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что на этой неделе в Украине морковь продают по 30-40 грн за килограмм, в зависимости от качества и объемов партий. В среднем это на 21% дороже, чем в конце прошлой недели.

Ранее также сообщалось, что по сравнению с январем 2025 года больше всего в Украине упали цены на овощи. Например, средняя стоимость капусты снизилась на 32 гривны.

Недавно исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что цены на овощи борщевого набора будут довольно высокими до начала поставок местных овощей нового урожая. Удешевления стоит ожидать в конце мая - начале июня.

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