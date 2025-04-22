Пикник влетит в копеечку: в Украине стремительно взлетели цены на популярный продукт

Влияние зарубежных проблем на цены в Украине минимальное, поскольку страна в основном самодостаточна в производстве мясной продукции.

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На сколько подорожала свинина и другое мясо / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

В этом году цены на мясо выросли

Свинина подорожала более чем на 40 грн за килограмм

Для пикника на 6 человек расходы на свинину составят около 720 грн, на курятину - от 435 до 490 грн

После Пасхи в Украине традиционно стартует сезон шашлыков, однако в этом году любителям пикников придется выложить больше, чем раньше. Самое популярное мясо для жарки - свинина - за месяц подорожала более чем на 40 гривен за килограмм. Об этом говорится в аналитическом материале OBOZ.UA

По подсчетам издания, чтобы накормить компанию из 6 человек (3 мужчины, 2 женщины и ребенок), понадобится примерно 2,3 кг мяса:

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для мужчины - 400-500 г,

для женщины - 300 г,

для ребенка - 130-300 г в зависимости от возраста.

Стоит учесть, что при жарке мясо теряет до 30-40% веса. А если пикник длительный, количество мяса лучше увеличить еще на 20-25%.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что спрос на свинину остается стабильно высоким, ведь это наиболее популярное мясо для шашлыков. В этом году цена на свиной ошеек выросла почти на 42 гривны за килограмм, что обусловлено общим повышением инфляции, уменьшением поголовья домашнего скота и высокими затратами на корма.

В то же время курятина, особенно бедра или филе, также популярна среди украинцев благодаря более доступным ценам и удобству в приготовлении. По данным Минфина, за период с 21 марта по 21 апреля 2025 года цены на мясо изменились следующим образом:

свинина (ошеек): с 275,10 грн до 316,77 грн/кг (+41,67 грн);

куриное бедро: с 159,13 грн до 190,93 грн/кг (+31,80 грн);

куриное филе: с 183,77 грн до 188,30 грн/кг (+4,53 грн);

говядина (гуляш): с 336,83 грн до 339,33 грн/кг (+2,55 грн).

"На свинину спрос растет больше. Люди готовы заплатить, чтобы приготовить праздничный стол или шашлык так, как хотят. Поэтому и цена пошла вверх", - пояснил Марчук.

По его словам, несмотря на сообщения о вспышках ящура в Венгрии и вирусы среди диких кабанов в Европейском Союзе, влияние импортных проблем на украинские цены минимальное. Украина является в основном самодостаточной в производстве мясной продукции, и внутренний рынок покрывает спрос.

Таким образом, для компании из шести человек (трое мужчин, две женщины и один ребенок) для приготовления шашлыка понадобится около 2,3 кг мяса. Если выбирать свинину, это обойдется в 720 грн. Для тех, кто решит выбрать курятину, расходы на мясо составят от 435 до 490 грн.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине снизились цены на тепличные огурцы из-за увеличения предложения на рынке. Благодаря теплой погоде созревание овощей ускорилось, что повлекло снижение отпускных цен на 17%.

Также цены на продукты в Украине начнут снижаться в конце мая - начале июня, сообщил экономист Олег Пендзин. Снижение цен связано с улучшением погодных условий, что способствует урожаю овощей из открытого грунта.

Кроме этого, цены на украинские овощи из традиционного борщевого набора выросли. Свекла подорожала на 20-25%, достигнув 20-30 грн за кг. Цены на репчатый лук выросли до 15-20 грн, а на морковь - до 30-40 грн за кг.

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Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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