Украинцам урезали выплаты: в Минсоцполитики назвали новую максимальную пенсию

Главное:
- С 2025 года в Украине ограничили сверхбольшие пенсии
- Применяются специальные коэффициенты ограничения
- Максимальная пенсия сейчас - 51 042 грн в месяц
С начала 2025 года в Украине введены новые правила ограничения для слишком больших пенсий. Часть выплат, которая превышает 23 610 гривен, теперь ограничивается с помощью специальных коэффициентов. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью OBOZ.UA.
"Это решение касается только очень больших пенсий и не затрагивает страховую часть, которую человек заработал своими взносами. Важно: эти ограничения не касаются военных, которые принимали участие в боевых действиях, и пенсий семей погибших защитников", - пояснила она.видео дня
Жолнович подчеркнула, что изменения имеют целью повышение справедливости в системе пенсионного обеспечения. Речь идет о выравнивании дисбаланса между выплатами, назначенными по специальным законам, и пенсиями, рассчитанными по общим правилам.
"Уже в январе это позволило уменьшить нагрузку на Пенсионный фонд почти на 120 миллионов гривен, а за год мы получим ресурс в более чем миллиард гривен. Эти средства пойдут на выполнение обязательств перед всеми пенсионерами", - отметила министр.
По обновленным данным, максимальный размер пенсии в Украине теперь составляет 51 042 гривны в месяц.
Выплата пенсий в Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, в Украине граждане могут получить более высокую пенсию, если добровольно откажутся от выхода на нее в 60 лет и продолжат официально работать. Согласно статье 29 закона №1058-IV, государство доплачивает 0,5% за каждый месяц отсрочки до 5 лет и 0,75% за каждый месяц - свыше 5 лет.
Также некоторые пенсионеры-военнослужащие могут получать ежемесячную доплату к пенсии - более 1000 грн. Она предоставляется, если на иждивении есть нетрудоспособные родственники, которые не получают другие государственные выплаты. Размер надбавки - 50% прожиточного минимума (на начало 2025 года - примерно 1180 грн за каждого).
Кроме этого, в Украине готовятся к внедрению накопительной пенсионной системы, но пока что пенсии начисляют только по возрасту и наличию страхового стажа. В 2025 году женщины и мужчины могут выходить на пенсию в 60 лет при наличии не менее 32 лет стажа.
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Кто такая Оксана Жолнович?
Жолнович Оксана Ивановна (21 февраля 1979, Львов) - министр социальной политики Украины (с 19 июля 2022 года), кандидат юридических наук, доцент.
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