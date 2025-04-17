Дополнительные 1000 грн ежемесячно: кто из пенсионеров получит прибавку к пенсии

Некоторые украинские пенсионеры могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере более 1000 гривен.

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Каким украинцам будут платить больше / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что надо знать о дополнительных выплатах:

Доплата предоставляется при условии содержания нетрудоспособных членов семьи, которые не получают других государственных выплат

Размер доплаты составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность

Надбавка начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления и необходимых документов

Некоторые украинцы имеют возможность получать ежемесячную доплату к основной пенсии - более 1000 гривен. Такие выплаты предусмотрены для пенсионеров из числа бывших военнослужащих, если они содержат нетрудоспособных членов семьи. Это предусмотрено законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

В соответствии со статьей 16, надбавка предоставляется тем, кто не работает и имеет на иждивении родственников, которые не получают пенсию, государственную помощь или выплаты по инвалидности.

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Надбавка не суммируется с другими государственными выплатами - если есть несколько оснований, человек должен выбрать только одно: или пенсию, или помощь, или надбавку на конкретного члена семьи.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Размер такой доплаты - 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В начале 2025 года эта сумма составляет 2361 грн, а доплата - примерно 1180 грн за каждого нетрудоспособного родственника.

К нетрудоспособным членам семьи причисляются, в частности, дети до 18 лет или дети с инвалидностью, если статус инвалидности был предоставлен до совершеннолетия. Надбавку начисляют с первого числа месяца после подачи соответствующего заявления и документов.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Как сообщал Главред, средний размер пенсии в Украине с начала 2025 года вырос на 552 гривны, или на 9,5%, и теперь составляет 6 341 гривну. Пенсионный фонд Украины рассказал, сколько теперь получают украинцы в разных регионах.

Также недавно сообщалось, кого из пенсионеров ждет бонусная прибавка к выплатам. Некоторых пожилых людей в 2025 году ждет приятный сюрприз.

В то же время рассказывалось, кому в Украине будут платить копейки в 2025 году. При 15 годах стажа и средней зарплате 4830 грн, пенсия может составить лишь 794 гривны.

Больше экономических новостей:

Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (№ 2262-XII от 09.04.1992) - что известно Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (№ 2262-XII от 09.04.1992) - основной нормативно-правовой акт, регулирующий пенсионное обеспечение военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других военных формирований, образованных в соответствии с законодательством Украины, а также некоторых других категорий лиц и членов их семей: Виды пенсий: за выслугу лет, по инвалидности, в случае потери кормильца.

за выслугу лет, по инвалидности, в случае потери кормильца. Условия назначения: стаж службы, возраст, причины увольнения, инвалидность и т.д.

стаж службы, возраст, причины увольнения, инвалидность и т.д. Размер пенсий: зависит от денежного обеспечения, выслуги лет, группы инвалидности. Устанавливает минимальные и максимальные размеры, надбавки (например, за нетрудоспособных членов семьи).

зависит от денежного обеспечения, выслуги лет, группы инвалидности. Устанавливает минимальные и максимальные размеры, надбавки (например, за нетрудоспособных членов семьи). Порядок назначения и выплаты: определяет органы, процедуру подачи документов и выплаты пенсий.

определяет органы, процедуру подачи документов и выплаты пенсий. Перерасчет пенсий: предусматривает возможность пересмотра размера пенсий при изменении денежного обеспечения.

предусматривает возможность пересмотра размера пенсий при изменении денежного обеспечения. Пенсионное обеспечение членов семей: определяет права на пенсию в случае потери кормильца. Является основным законодательным актом в сфере пенсионного обеспечения военных и приравненных к ним лиц в Украине. Постоянно обновляется.

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