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Дополнительные 1000 грн ежемесячно: кто из пенсионеров получит прибавку к пенсии

Даяна Швец
17 апреля 2025, 11:17
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Некоторые украинские пенсионеры могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере более 1000 гривен.
Дополнительные 1000 грн ежемесячно: кто из пенсионеров получит прибавку к пенсии
Каким украинцам будут платить больше / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что надо знать о дополнительных выплатах:

  • Доплата предоставляется при условии содержания нетрудоспособных членов семьи, которые не получают других государственных выплат
  • Размер доплаты составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность
  • Надбавка начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления и необходимых документов

Некоторые украинцы имеют возможность получать ежемесячную доплату к основной пенсии - более 1000 гривен. Такие выплаты предусмотрены для пенсионеров из числа бывших военнослужащих, если они содержат нетрудоспособных членов семьи. Это предусмотрено законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

В соответствии со статьей 16, надбавка предоставляется тем, кто не работает и имеет на иждивении родственников, которые не получают пенсию, государственную помощь или выплаты по инвалидности.

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Надбавка не суммируется с другими государственными выплатами - если есть несколько оснований, человек должен выбрать только одно: или пенсию, или помощь, или надбавку на конкретного члена семьи.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Размер такой доплаты - 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В начале 2025 года эта сумма составляет 2361 грн, а доплата - примерно 1180 грн за каждого нетрудоспособного родственника.

К нетрудоспособным членам семьи причисляются, в частности, дети до 18 лет или дети с инвалидностью, если статус инвалидности был предоставлен до совершеннолетия. Надбавку начисляют с первого числа месяца после подачи соответствующего заявления и документов.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Как сообщал Главред, средний размер пенсии в Украине с начала 2025 года вырос на 552 гривны, или на 9,5%, и теперь составляет 6 341 гривну. Пенсионный фонд Украины рассказал, сколько теперь получают украинцы в разных регионах.

Также недавно сообщалось, кого из пенсионеров ждет бонусная прибавка к выплатам. Некоторых пожилых людей в 2025 году ждет приятный сюрприз.

В то же время рассказывалось, кому в Украине будут платить копейки в 2025 году. При 15 годах стажа и средней зарплате 4830 грн, пенсия может составить лишь 794 гривны.

Больше экономических новостей:

Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (№ 2262-XII от 09.04.1992) - что известно

Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (№ 2262-XII от 09.04.1992) - основной нормативно-правовой акт, регулирующий пенсионное обеспечение военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других военных формирований, образованных в соответствии с законодательством Украины, а также некоторых других категорий лиц и членов их семей:

  • Виды пенсий: за выслугу лет, по инвалидности, в случае потери кормильца.
  • Условия назначения: стаж службы, возраст, причины увольнения, инвалидность и т.д.
  • Размер пенсий: зависит от денежного обеспечения, выслуги лет, группы инвалидности. Устанавливает минимальные и максимальные размеры, надбавки (например, за нетрудоспособных членов семьи).
  • Порядок назначения и выплаты: определяет органы, процедуру подачи документов и выплаты пенсий.
  • Перерасчет пенсий: предусматривает возможность пересмотра размера пенсий при изменении денежного обеспечения.
  • Пенсионное обеспечение членов семей: определяет права на пенсию в случае потери кормильца.

Является основным законодательным актом в сфере пенсионного обеспечения военных и приравненных к ним лиц в Украине. Постоянно обновляется.

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