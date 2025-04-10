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Ждать ли резких скачков: банкир дал четкий валютный прогноз до 20 апреля

Даяна Швец
10 апреля 2025, 22:00
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По словам банкира, валютный рынок является максимально защищенным от любого неэкономического влияния.
Ждать ли резких скачков: банкир дал четкий валютный прогноз до 20 апреля
Банкир прокомментировал стабильность валютного рынка/ Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • Рынок будет формироваться преимущественно под влиянием экономических и регуляторных факторов
  • НБУ может повысить учетную ставку 17 апреля до 16-16,5%, что будет способствовать укреплению гривны
  • На межбанковском и наличном рынках с 14 по 20 апреля прогнозируются незначительные колебания

На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет формироваться преимущественно под влиянием экономических и регуляторных факторов. События, связанные с войной или политическими заявлениями о мирных переговорах, хотя и будут иметь определенный резонанс, существенной угрозы для стабильности курса не составят. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

"По моему убеждению, информационные спекуляции на курсе валют из-за тупика в переговорах будут иметь эффект насекомого однодневки. Стоит признать, что сейчас ментально тяжелое время, ведь война истощает общество, а затягивание процесса любых переговоров о завершении войны имеет угнетающий эффект. Однако валютный рынок максимально защищен от любого неэкономического влияния", - сказал эксперт.

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Он подчеркнул, что по-прежнему стабилизирующую роль будут играть меры Национального банка Украины. Прогнозируемые колебания валют будут незначительными. Кроме того, НБУ может принять решение об очередном повышении учетной ставки на заседании 17 апреля - до 16-16,5%, в зависимости от эффективности предыдущих действий.

"В любом случае дальнейшие шаги на укрепление национальной валюты успокоят настроения на валютном рынке", - добавил Лесовой.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
​ Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Немаловажной будет и активность аграриев, которые из-за посевной могут продавать валюту, усиливая ее предложение. Это позволит регулятору частично ослабить интервенции.

Прогнозируемые курсовые показатели на период с 14 по 20 апреля:

  • Межбанк: доллар - 41-41,6 грн, евро - 44,5-45,5 грн;
  • Наличный рынок: доллар - 40,7-41,5 грн, евро - 44,5-45,5 грн;
  • Ежедневные колебания: на межбанке - до 0,15 грн, в банках - до 0,2 грн, в пунктах обмена - до 0,3 грн;
  • Разница между рынками: в среднем - 0-0,2 грн;
  • Недельное отклонение: не превысит 1-1,5% от начального курса.

"То есть общая картина на валютном рынке не изменится: текущие курсовые изменения не будут выбиваться за пределы допустимых коридоров колебаний. Как и раньше, ведущая роль останется за Нацбанком, что фактически делает невозможным неконтролируемые курсовые изменения", - резюмировал Лесовой.

Курс валют - последние новости

Сегодня, 10 апреля, как писал Главред, впервые за последние несколько дней наблюдается тенденция к росту курса доллара в Украине. Национальный банк Украины (НБУ) уже официально зафиксировал повышение курса американской валюты по отношению к гривне.

Ранее сообщалось, что решение Соединенных Штатов Америки о введении новых тарифов оказало значительное влияние на мировые фондовые и товарные рынки, вызвав их падение. Также наблюдалось ослабление позиций доллара. В связи с этими событиями, доктор экономических наук Александр Савченко рекомендует украинцам обратить внимание на европейскую валюту.

Накануне аналитики делали прогнозы относительно курса валют в Украине на период с 7 по 13 апреля. В частности, эксперт Олег Пендзин высказывал мнение, что доллар еще может незначительно подешеветь, после чего ожидается стабилизация курса в пределах 41,20-41,30 грн.

Больше экономических новостей:

Кто такой Тарас Лесовой?

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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