Какой гибрид купить с пробегом: ТОП-10 авто, которые становятся лучше с годами

Эксперты утверждают, что эти модели выгоднее многих аналогов как по цене, так и по ряду характеристик.

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Какие кроссоверы выбирают эксперты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Коротко:

ТОП-10 гибридных кроссоверов с пробегом по версии экспертов

Известный лидер - самым надежным стал Lexus RX 450h

Спрос на гибридные кроссоверы стабильно остается высоким, особенно в странах Европы. Журналисты авторитетного ресурса Top Speed составили подборку из десяти лучших гибридных кроссоверов с пробегом, которые стоит рассматривать на вторичном рынке - для формирования рейтинга были проанализированы данные с портала Consumer Reports.

Именно на основе оценок потребителей и статистики надежности было определено, какие авто заслуживают внимания. Выбор объясняется их практичностью, экономным расходом топлива и удобным салоном, который хорошо подходит для ежедневного использования.

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В перечень лучших гибридных кроссоверов с пробегом вошли следующие модели:

Lexus RX 450h

Hyundai Tucson Hybrid

Honda CR-V Hybrid

Kia Sportage Hybrid

Toyota Corolla Cross Hybrid

Toyota Venza

Toyota RAV4 Hybrid

Kia Niro Hybrid

Ford Escape Hybrid

Hyundai Santa Fe Hybrid

Самую высокую позицию в этом списке занял Lexus RX 450h. Он признан самым надежным среди гибридных кроссоверов с пробегом. Согласно данным экспертов, эта модель получила 86 баллов из 100 по прогнозируемой надежности. Кроме того, уровень удовлетворенности владельцев составил 4 из 5.

Специалисты отметили в Lexus RX 450h ряд преимуществ:

первоклассную шумоизоляцию

комфортный и качественный интерьер

мощную гибридную силовую установку при низком расходе топлива.

Особенно рекомендуют обратить внимание на авто 2021 года выпуска - именно эта версия демонстрирует лучшие показатели надежности среди всех моделей.

Кроме этого, эксперты назвали самый продаваемый автомобиль 2025 года.

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