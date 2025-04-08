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Какой гибрид купить с пробегом: ТОП-10 авто, которые становятся лучше с годами

Даяна Швец
8 апреля 2025, 15:42
441
Эксперты утверждают, что эти модели выгоднее многих аналогов как по цене, так и по ряду характеристик.
авто, рейтинг, Lexus, автомобили
Какие кроссоверы выбирают эксперты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Коротко:

  • ТОП-10 гибридных кроссоверов с пробегом по версии экспертов
  • Известный лидер - самым надежным стал Lexus RX 450h

Спрос на гибридные кроссоверы стабильно остается высоким, особенно в странах Европы. Журналисты авторитетного ресурса Top Speed составили подборку из десяти лучших гибридных кроссоверов с пробегом, которые стоит рассматривать на вторичном рынке - для формирования рейтинга были проанализированы данные с портала Consumer Reports.

Именно на основе оценок потребителей и статистики надежности было определено, какие авто заслуживают внимания. Выбор объясняется их практичностью, экономным расходом топлива и удобным салоном, который хорошо подходит для ежедневного использования.

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В перечень лучших гибридных кроссоверов с пробегом вошли следующие модели:

  • Lexus RX 450h
  • Hyundai Tucson Hybrid
  • Honda CR-V Hybrid
  • Kia Sportage Hybrid
  • Toyota Corolla Cross Hybrid
  • Toyota Venza
  • Toyota RAV4 Hybrid
  • Kia Niro Hybrid
  • Ford Escape Hybrid
  • Hyundai Santa Fe Hybrid

Самую высокую позицию в этом списке занял Lexus RX 450h. Он признан самым надежным среди гибридных кроссоверов с пробегом. Согласно данным экспертов, эта модель получила 86 баллов из 100 по прогнозируемой надежности. Кроме того, уровень удовлетворенности владельцев составил 4 из 5.

Специалисты отметили в Lexus RX 450h ряд преимуществ:

  • первоклассную шумоизоляцию
  • комфортный и качественный интерьер
  • мощную гибридную силовую установку при низком расходе топлива.

Особенно рекомендуют обратить внимание на авто 2021 года выпуска - именно эта версия демонстрирует лучшие показатели надежности среди всех моделей.

Кроме этого, эксперты назвали самый продаваемый автомобиль 2025 года.

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Что за ресурс - Top Speed?

Top Speed - это автомобильный онлайн-ресурс, который специализируется на публикации новостей, обзоров, рейтингов и другой информации, связанной с автомобильной индустрией.

Top Speed является авторитетным источником в автомобильной сфере, поскольку их рейтинги и мнения экспертов упоминаются как весомые. Они охватывают широкий спектр тем, включая новые автомобили, подержанные авто, электромобили, гибриды, а также технические аспекты и тенденции рынка.

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