Какой гибрид купить с пробегом: ТОП-10 авто, которые становятся лучше с годами

Коротко:
- ТОП-10 гибридных кроссоверов с пробегом по версии экспертов
- Известный лидер - самым надежным стал Lexus RX 450h
Спрос на гибридные кроссоверы стабильно остается высоким, особенно в странах Европы. Журналисты авторитетного ресурса Top Speed составили подборку из десяти лучших гибридных кроссоверов с пробегом, которые стоит рассматривать на вторичном рынке - для формирования рейтинга были проанализированы данные с портала Consumer Reports.
Именно на основе оценок потребителей и статистики надежности было определено, какие авто заслуживают внимания. Выбор объясняется их практичностью, экономным расходом топлива и удобным салоном, который хорошо подходит для ежедневного использования.
В перечень лучших гибридных кроссоверов с пробегом вошли следующие модели:
- Lexus RX 450h
- Hyundai Tucson Hybrid
- Honda CR-V Hybrid
- Kia Sportage Hybrid
- Toyota Corolla Cross Hybrid
- Toyota Venza
- Toyota RAV4 Hybrid
- Kia Niro Hybrid
- Ford Escape Hybrid
- Hyundai Santa Fe Hybrid
Самую высокую позицию в этом списке занял Lexus RX 450h. Он признан самым надежным среди гибридных кроссоверов с пробегом. Согласно данным экспертов, эта модель получила 86 баллов из 100 по прогнозируемой надежности. Кроме того, уровень удовлетворенности владельцев составил 4 из 5.
Специалисты отметили в Lexus RX 450h ряд преимуществ:
- первоклассную шумоизоляцию
- комфортный и качественный интерьер
- мощную гибридную силовую установку при низком расходе топлива.
Особенно рекомендуют обратить внимание на авто 2021 года выпуска - именно эта версия демонстрирует лучшие показатели надежности среди всех моделей.
Кроме этого, эксперты назвали самый продаваемый автомобиль 2025 года.
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