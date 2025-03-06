ТОП б/у авто, которые не разочаруют владельца: рейтинг надежности от экспертов

Специалисты назвали не только долговечные автомобили, но и требующие минимальных затрат на обслуживание.

https://glavred.info/auto/top-b-u-avto-kotorye-ne-razocharuyut-vladelca-reyting-nadezhnosti-ot-ekspertov-10645124.html Ссылка скопирована

ТОП самых надежных автомобилей с пробегом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Эксперты назвали машины, которые оправдывают каждую копейку

ТОП подержанных авто возрастом до 5 и 10 лет, которые не разочаруют владельца

Эксперты провели масштабный анализ рынка США и определили самые надежные подержанные авто в разных ценовых категориях. Они отобрали модели, которые служат долго и оправдывают вложенные деньги, пишет Главред со ссылкой на iSeeCars.

Как известно, надежность - ключевой критерий для многих водителей, особенно когда речь идет о покупке авто с пробегом. Ведь неизвестно, как предыдущий владелец заботился о машине, а ремонт может обойтись в кругленькую сумму.

видео дня

ТОП-12 самых надежных авто возрастом до 5 лет:

Honda Fit

Volkswagen Passat

Buick Encore

Kia Rio 5 Door

Honda Civic

Mazda3

Mitsubishi Outlander Sport

Toyota Yaris

Toyota Corolla

Infiniti Q50

Honda CR-V

Mitsubishi Outlander

ТОП-17 самых надежных авто возрастом до 10 лет:

Honda Fit

Volkswagen Passat

Lincoln MKZ

Kia Rio 5 Door

Mercedes-Benz CLA

Kia Rio

Honda Civic

Buick Encore

Jeep Compass

Nissan Versa

Toyota Avalon

Mazda CX-9

Hyundai Elantra

Tesla Model S

Ford Fusion Energi

Infiniti QX60

Mitsubishi Outlander Sport

Лидером обоих рейтингов стал Honda Fit (Jazz). Специалисты отмечают, что этот хэтчбек не только долговечен, но и требует минимальных затрат на обслуживание.

Кстати, также эксперты назвали ТОП-10 авто, которые не подведут.

Больше новостей для автомобилистов:

Что за ресурс - iSeeCars? iSeeCars - это американский онлайн-агрегатор автомобилей и исследовательский веб-сайт, который помогает пользователям находить и сравнивать автомобили для продажи с помощью собственного компьютерного алгоритма. Веб-сайт также предоставляет исследования и аналитику автомобильного рынка. Он использует собственный компьютерный алгоритм для анализа данных и предоставления пользователям полезной информации. iSeeCars известна тем, что проводит анализ больших массивов данных для составления рейтингов надежности автомобилей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред