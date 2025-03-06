ТОП б/у авто, которые не разочаруют владельца: рейтинг надежности от экспертов

Главное:
- Эксперты назвали машины, которые оправдывают каждую копейку
- ТОП подержанных авто возрастом до 5 и 10 лет, которые не разочаруют владельца
Эксперты провели масштабный анализ рынка США и определили самые надежные подержанные авто в разных ценовых категориях. Они отобрали модели, которые служат долго и оправдывают вложенные деньги, пишет Главред со ссылкой на iSeeCars.
Как известно, надежность - ключевой критерий для многих водителей, особенно когда речь идет о покупке авто с пробегом. Ведь неизвестно, как предыдущий владелец заботился о машине, а ремонт может обойтись в кругленькую сумму.
ТОП-12 самых надежных авто возрастом до 5 лет:
- Honda Fit
- Volkswagen Passat
- Buick Encore
- Kia Rio 5 Door
- Honda Civic
- Mazda3
- Mitsubishi Outlander Sport
- Toyota Yaris
- Toyota Corolla
- Infiniti Q50
- Honda CR-V
- Mitsubishi Outlander
ТОП-17 самых надежных авто возрастом до 10 лет:
- Honda Fit
- Volkswagen Passat
- Lincoln MKZ
- Kia Rio 5 Door
- Mercedes-Benz CLA
- Kia Rio
- Honda Civic
- Buick Encore
- Jeep Compass
- Nissan Versa
- Toyota Avalon
- Mazda CX-9
- Hyundai Elantra
- Tesla Model S
- Ford Fusion Energi
- Infiniti QX60
- Mitsubishi Outlander Sport
Лидером обоих рейтингов стал Honda Fit (Jazz). Специалисты отмечают, что этот хэтчбек не только долговечен, но и требует минимальных затрат на обслуживание.
Кстати, также эксперты назвали ТОП-10 авто, которые не подведут.
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Что за ресурс - iSeeCars?
iSeeCars - это американский онлайн-агрегатор автомобилей и исследовательский веб-сайт, который помогает пользователям находить и сравнивать автомобили для продажи с помощью собственного компьютерного алгоритма.
Веб-сайт также предоставляет исследования и аналитику автомобильного рынка.
Он использует собственный компьютерный алгоритм для анализа данных и предоставления пользователям полезной информации.
iSeeCars известна тем, что проводит анализ больших массивов данных для составления рейтингов надежности автомобилей.
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