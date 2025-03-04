Один неправильный маневр - и штраф: тест ПДД, кого можно подобрать на дороге

Общественный транспорт, включая автобусы, маршрутки, троллейбусы, трамваи и такси, движется по определенным маршрутам и имеет специальные остановки для посадки и высадки пассажиров. Однако водители не всегда соблюдают правила, что может создавать опасные ситуации на дорогах, отмечает Главред.
Telegram-канал "За! Правилами" предлагает проверить знания ПДД с помощью теста: может ли таксист остановиться для посадки пассажиров в конкретном месте?
Варианты ответа:
- Мужчина справа
- Женщина слева
- Обоих пассажиров
- Никого из них
Разъяснение: Согласно ПДД, знак 3.34 "Остановка запрещена" разрешает остановку только такси, если оно осуществляет посадку или высадку пассажиров. Кроме того, такси может двигаться и останавливаться на полосе для маршрутных транспортных средств, обозначенной знаками 5.8 или 5.11, если это не противоречит другим пунктам правил.
Однако таксист не может останавливаться с левой стороны дороги, если посередине есть трамвайные пути.
Правильный ответ: Таксист может подобрать мужчину справа.
А вот в этом тесте ПДД надо определить, кто должен уступить дорогу.
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Что такое правила дорожного движения (ПДД)?
Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.
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