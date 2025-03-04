Один неправильный маневр - и штраф: тест ПДД, кого можно подобрать на дороге

Даже опытные водители должны регулярно обновлять свои знания ПДД, ведь их соблюдение помогает избегать аварий и делает дороги более безопасными для всех.

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Интересный тест ПДД / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Telegram-канал "За! Правилам"

Общественный транспорт, включая автобусы, маршрутки, троллейбусы, трамваи и такси, движется по определенным маршрутам и имеет специальные остановки для посадки и высадки пассажиров. Однако водители не всегда соблюдают правила, что может создавать опасные ситуации на дорогах, отмечает Главред.

Telegram-канал "За! Правилами" предлагает проверить знания ПДД с помощью теста: может ли таксист остановиться для посадки пассажиров в конкретном месте?

Варианты ответа:

видео дня

Мужчина справа

Женщина слева

Обоих пассажиров

Никого из них

Разъяснение: Согласно ПДД, знак 3.34 "Остановка запрещена" разрешает остановку только такси, если оно осуществляет посадку или высадку пассажиров. Кроме того, такси может двигаться и останавливаться на полосе для маршрутных транспортных средств, обозначенной знаками 5.8 или 5.11, если это не противоречит другим пунктам правил.

Однако таксист не может останавливаться с левой стороны дороги, если посередине есть трамвайные пути.

Правильный ответ: Таксист может подобрать мужчину справа.

А вот в этом тесте ПДД надо определить, кто должен уступить дорогу.

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Что такое правила дорожного движения (ПДД)? Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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