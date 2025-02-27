Езда с включенным светом в салоне: эксперты объяснили, "светит" ли штраф

Главное:
- Можно ли ездить с включенным светом в салоне в Украине
- Как влияет свет в салоне на безопасность за рулем
Существует распространенное мнение среди водителей, что езда с включенным внутренним светом в темное время суток может привести к штрафу. В некоторых странах, например, в США и Японии, такая практика действительно запрещена и может привести к значительным штрафам, пишет Главред со ссылкой на экспертов Автотема.
Именно по этой причине многие избегают такой езды, чтобы не привлекать внимание патрульных.
"В действительности никаких штрафов за это в Украине не предусмотрено, и закон не запрещает включать свет в салоне во время движения", - объясняют эксперты.
Однако, хоть это и не является нарушением, яркий свет может создавать неудобства для водителя. Он ухудшает способность глаз адаптироваться к темноте, а блики на лобовом стекле могут дезориентировать и затруднить восприятие дорожной ситуации.
"Поэтому, хотя переживать о взыскании в Украине не стоит, с точки зрения безопасности все же лучше избегать излишнего освещения в салоне во время ночных поездок", - пояснили эксперты.
Кстати, также ранее объяснялось, почему водителям грозит штраф за "неправильные" фары в авто.
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Что за издание - "Автотема"?
"Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.
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