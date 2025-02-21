Прослужат десятилетия: ТОП-7 бюджетных авто, не требующих частого ремонта

Эксперты перечислили главные авто для тех, кто не хочет менять машину каждые 5 лет.

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Эксперты назвали лучшие авто для долгой эксплуатации / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Эксперты назвали бюджетные авто, которые не разочаруют владельца

Автомобиль, который придется по душе как молодым, так и опытным водителям

На современном рынке представлено множество автомобилей, но не все модели могут похвастаться надежностью и долговечностью. Издание GOBankingRates назвало ТОП-7 недорогих авто, которые способны работать без проблем до выхода владельца на пенсию и даже дольше.

Журналисты общались с экспертами автомобильной промышленности и получили их рекомендации, отмечает Главред.

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ТОП-7 автомобилей, отличившихся долговечностью:

Honda CR-V - один из самых безопасных компактных кроссоверов по рейтингу IIHS-HLDI 2024 Top Safety Picks. Автомобиль имеет множество систем безопасности, комфортную подвеску и высокую надежность. Subaru Forester - практичный кроссовер с просторным багажником, полным приводом и комфортным салоном. Отмечается высокой безопасностью и доступностью различных комплектаций. Kia Soul - компактный автомобиль с вместительным салоном и удобными сиденьями. Владельцы отмечают его надежность и редкие поломки. Honda Accord - комфортный и доступный седан с практичным интерьером и долговечными двигателями. Hyundai Palisade - большой и безопасный кроссовер с премиальным интерьером, простором в салоне и хорошим уровнем оснащения при доступной цене. Toyota Camry - специалисты отмечают, что этот седан придется по душе как молодым, так и опытным водителям. Он отличается высоким уровнем безопасности, удобным и практичным салоном, а также насыщенным комплектом оборудования. Hyundai IONIQ 5 - в рейтинг также вошел этот электромобиль. По словам экспертов, он опережает многих конкурентов по уровню безопасности и оснащен передовыми технологиями, что делает его привлекательным выбором для современных водителей.

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