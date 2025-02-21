Прослужат десятилетия: ТОП-7 бюджетных авто, не требующих частого ремонта

Главное:
- Эксперты назвали бюджетные авто, которые не разочаруют владельца
- Автомобиль, который придется по душе как молодым, так и опытным водителям
На современном рынке представлено множество автомобилей, но не все модели могут похвастаться надежностью и долговечностью. Издание GOBankingRates назвало ТОП-7 недорогих авто, которые способны работать без проблем до выхода владельца на пенсию и даже дольше.
Журналисты общались с экспертами автомобильной промышленности и получили их рекомендации, отмечает Главред.
ТОП-7 автомобилей, отличившихся долговечностью:
- Honda CR-V - один из самых безопасных компактных кроссоверов по рейтингу IIHS-HLDI 2024 Top Safety Picks. Автомобиль имеет множество систем безопасности, комфортную подвеску и высокую надежность.
- Subaru Forester - практичный кроссовер с просторным багажником, полным приводом и комфортным салоном. Отмечается высокой безопасностью и доступностью различных комплектаций.
- Kia Soul - компактный автомобиль с вместительным салоном и удобными сиденьями. Владельцы отмечают его надежность и редкие поломки.
- Honda Accord - комфортный и доступный седан с практичным интерьером и долговечными двигателями.
- Hyundai Palisade - большой и безопасный кроссовер с премиальным интерьером, простором в салоне и хорошим уровнем оснащения при доступной цене.
- Toyota Camry - специалисты отмечают, что этот седан придется по душе как молодым, так и опытным водителям. Он отличается высоким уровнем безопасности, удобным и практичным салоном, а также насыщенным комплектом оборудования.
- Hyundai IONIQ 5 - в рейтинг также вошел этот электромобиль. По словам экспертов, он опережает многих конкурентов по уровню безопасности и оснащен передовыми технологиями, что делает его привлекательным выбором для современных водителей.
Кстати, также эксперты назвали ТОП-10 лучших семейных авто.
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