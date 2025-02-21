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Прослужат десятилетия: ТОП-7 бюджетных авто, не требующих частого ремонта

Даяна Швец
21 февраля 2025, 17:20обновлено 21 февраля, 18:00
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Эксперты перечислили главные авто для тех, кто не хочет менять машину каждые 5 лет.
авто, деньги
Эксперты назвали лучшие авто для долгой эксплуатации / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Эксперты назвали бюджетные авто, которые не разочаруют владельца
  • Автомобиль, который придется по душе как молодым, так и опытным водителям

На современном рынке представлено множество автомобилей, но не все модели могут похвастаться надежностью и долговечностью. Издание GOBankingRates назвало ТОП-7 недорогих авто, которые способны работать без проблем до выхода владельца на пенсию и даже дольше.

Журналисты общались с экспертами автомобильной промышленности и получили их рекомендации, отмечает Главред.

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ТОП-7 автомобилей, отличившихся долговечностью:

  1. Honda CR-V - один из самых безопасных компактных кроссоверов по рейтингу IIHS-HLDI 2024 Top Safety Picks. Автомобиль имеет множество систем безопасности, комфортную подвеску и высокую надежность.
  2. Subaru Forester - практичный кроссовер с просторным багажником, полным приводом и комфортным салоном. Отмечается высокой безопасностью и доступностью различных комплектаций.
  3. Kia Soul - компактный автомобиль с вместительным салоном и удобными сиденьями. Владельцы отмечают его надежность и редкие поломки.
  4. Honda Accord - комфортный и доступный седан с практичным интерьером и долговечными двигателями.
  5. Hyundai Palisade - большой и безопасный кроссовер с премиальным интерьером, простором в салоне и хорошим уровнем оснащения при доступной цене.
  6. Toyota Camry - специалисты отмечают, что этот седан придется по душе как молодым, так и опытным водителям. Он отличается высоким уровнем безопасности, удобным и практичным салоном, а также насыщенным комплектом оборудования.
  7. Hyundai IONIQ 5 - в рейтинг также вошел этот электромобиль. По словам экспертов, он опережает многих конкурентов по уровню безопасности и оснащен передовыми технологиями, что делает его привлекательным выбором для современных водителей.

Кстати, также эксперты назвали ТОП-10 лучших семейных авто.

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Что за ресурс - GOBankingRates?

GOBankingRates - это финансовый веб-сайт, который предоставляет информацию о личных финансах, банковских продуктах, кредитах, сбережениях, инвестировании и других финансовых темах. Ресурс предлагает полезные статьи, советы, обзоры финансовых продуктов и инструменты для сравнения различных предложений, таких как кредитные карты, депозиты и ипотеки.

Основная цель GOBankingRates - помочь пользователям принимать обоснованные финансовые решения путем предоставления актуальной и достоверной информации. Сайт также публикует рейтинги банков, кредитных учреждений и других финансовых организаций.

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