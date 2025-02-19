ТОП-10 лучших семейных авто: эксперты назвали самые комфортные модели

Главные критерии - практичность, безопасность и комфорт.

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Эксперты назвали лучшие семейные автомобили / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Какие модели сочетают удобство и практичность

Что за автомобили входят в рейтинг лучших авто для семьи

Выбор идеального семейного автомобиля - задача непростая, ведь для одних лучший вариант - это просторный кроссовер, а для других - универсал с вместительным багажником. Эксперты Autocar составили рейтинг 10 лучших семейных авто, которые подходят для разных потребностей.

В список вошли универсалы, хэтчбеки, кроссоверы и внедорожники, способные справиться с повседневными задачами семейного водителя.

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ТОП-10 семейных автомобилей:

BMW 3 Series Touring Dacia Jogger Volkswagen Golf Land Rover Defender 110 Skoda Kodiaq Skoda Octavia Estate Toyota Corolla Touring Sports Kia Sorento MG HS Peugeot 5008

Одним из лучших вариантов для семьи эксперты назвали BMW 3 Series Touring. Он сочетает комфорт, практичность и динамику, а также имеет экономную гибридную силовую установку.

Специалисты отметили приятную управляемость и мягкую подвеску, что делает поездки комфортными для всей семьи.

Кстати, также эксперты назвали ТОП-5 новых автомобилей в Украине дешевле $18 000.

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Что за ресурс - Autocar? Autocar - это британское автомобильное издание, которое является одним из старейших и самых авторитетных в мире. Основанное еще в 1895 году, оно специализируется на обзорах автомобилей, тест-драйвах, рейтингах и новостях автомобильной индустрии. Издание часто публикует экспертные рейтинги, аналитические статьи и эксклюзивные репортажи о новых моделях авто. Его материалы влияют на мнение покупателей и отраслевых экспертов. Autocar имеет международные версии, в том числе в Индии, Китае и Европе, но британское издание остается самым влиятельным.

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