ТОП-10 лучших семейных авто: эксперты назвали самые комфортные модели

Главное:
- Какие модели сочетают удобство и практичность
- Что за автомобили входят в рейтинг лучших авто для семьи
Выбор идеального семейного автомобиля - задача непростая, ведь для одних лучший вариант - это просторный кроссовер, а для других - универсал с вместительным багажником. Эксперты Autocar составили рейтинг 10 лучших семейных авто, которые подходят для разных потребностей.
В список вошли универсалы, хэтчбеки, кроссоверы и внедорожники, способные справиться с повседневными задачами семейного водителя.
ТОП-10 семейных автомобилей:
- BMW 3 Series Touring
- Dacia Jogger
- Volkswagen Golf
- Land Rover Defender 110
- Skoda Kodiaq
- Skoda Octavia Estate
- Toyota Corolla Touring Sports
- Kia Sorento
- MG HS
- Peugeot 5008
Одним из лучших вариантов для семьи эксперты назвали BMW 3 Series Touring. Он сочетает комфорт, практичность и динамику, а также имеет экономную гибридную силовую установку.
Специалисты отметили приятную управляемость и мягкую подвеску, что делает поездки комфортными для всей семьи.
Кстати, также эксперты назвали ТОП-5 новых автомобилей в Украине дешевле $18 000.
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Что за ресурс - Autocar?
Autocar - это британское автомобильное издание, которое является одним из старейших и самых авторитетных в мире. Основанное еще в 1895 году, оно специализируется на обзорах автомобилей, тест-драйвах, рейтингах и новостях автомобильной индустрии.
Издание часто публикует экспертные рейтинги, аналитические статьи и эксклюзивные репортажи о новых моделях авто. Его материалы влияют на мнение покупателей и отраслевых экспертов.
Autocar имеет международные версии, в том числе в Индии, Китае и Европе, но британское издание остается самым влиятельным.
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