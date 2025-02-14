В Украине вводят новые штрафы вплоть до 8000 гривен: где теперь ездить запрещено

Согласно новому закону, нарушители обязаны компенсировать убытки.

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Украинцев будут штрафовать за транспорт в природных зонах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Почему украинцев будут штрафовать за проезд в заповедниках

Какие штрафы ждут водителей за незаконный проезд

С 1 февраля 2025 года в Украине вступил в силу Закон № 4188-IX, который вносит изменения в законодательство относительно природно-заповедного фонда. Основная цель нововведений - усиление защиты природоохранных территорий и их четкое разграничение по категориям.

Согласно новому закону, передвижение любых механических транспортных средств на территориях природно-заповедного фонда (ПЗФ) теперь запрещено.

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За проезд в заповедниках предусмотрены штрафы:

для граждан - от 153 до 408 гривен;

для должностных лиц - от 255 до 510 гривен.

Кроме того, нарушители обязаны компенсировать ущерб, нанесенный природным зонам.

Сумма компенсации за 100 метров незаконного проезда (с учетом индексации 2025 года):

мопед, мотоцикл, мотороллер - 4020,80 гривны;

легковой автомобиль, микроавтобус, пикап - 6428,80 гривны;

автобус, грузовой автомобиль - 8848,00 гривны.

Таким образом, новый закон направлен на сохранение экосистем и ограничение негативного влияния транспорта на природные зоны.

Недавно также сообщалось, что в Украине вводят новые штрафы для водителей за громкие автомобили. за чрезмерный шум придется заплатить до 34 000 грн.

Больше новостей для автомобилистов:

Почему за проезд в пределах территорий природно-заповедного фонда грозит штраф? Запрет проезда механических транспортных средств в пределах территорий природно-заповедного фонда (ПЗФ) и введение штрафов за нарушение этого правила связаны с необходимостью защиты уникальных природных экосистем Украины, пишет pravo.ua. Основные причины и последствия этого решения можно объяснить так: сохранение природы

усиление экологического контроля

штрафы и компенсации

международный опыт

правовое регулирование Таким образом, штрафы за проезд в заповедных зонах являются необходимой мерой для сохранения природных ресурсов Украины и обеспечения экологической безопасности для будущих поколений.

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