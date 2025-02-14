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Не просто наклейка: что означает желтый круг с тремя черными точками на авто

Мария Николишин
14 февраля 2025, 12:38
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Некоторые наклейки на автомобиле могут нести важную информацию для других водителей.
Не просто наклейка: что означает желтый круг с тремя черными точками на авто
Наклейка с желтым кругом на авто / коллаж: Главред, фото: pixabay, vodiy.ua

Вы узнаете:

  • Почему на авто есть наклейка с желтым кругом
  • О чем она информирует

В наше время на автомобилях можно часто увидеть разнообразные рисунки и наклейки, которые, как правило, не несут важной информации. Однако иногда речь идет о важных предупредительных индикаторах, которые могут насторожить водителей и пешеходов.

Главред решил разобраться, что означает наклейка на стекле авто в виде желтого круга с тремя черными точками.

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Как пишет Твоя машина, такая наклейка предупреждает окружающих об определенных проблемах со здоровьем у водителя авто. По действующим ПДД таким знаком нужно обозначать транспортные средства, находящиеся под управлением водителей с нарушениями слуха или глухонемых.

Отмечается, что диаметр знака составляет 16 см, а диаметр черных точек - 4 см. Размещается он как на лобовом стекле, так и на заднем окне для лучшей видимости.

Стоит подчеркнуть, что такие водители могут управлять исключительно транспортными средствами весом до 3,5 тонн. То есть, если вы увидите такой символ на грузовике, то, вероятнее всего, это будет ошибка или манипуляция.

Также нужно понимать, что сам знак никакого преимущества и приоритета водителю не дает, а лишь служит предупреждением для других участников движения, чтобы они были бдительными и осторожными.

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Что известно об издании Твоя машина?

Украинский автомобильный ресурс Твоя машина - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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