Зачем дальнобойщики стучат по шинам авто перед поездкой: ответ удивит

Водители грузовых автомобилей часто бьют по боковой части каждой шины.

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Проверка шин в авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему водители стучат по колесам

Как измерить давление воздуха в шинах

Работа дальнобойщика требует особого внимания к безопасности. В частности, одним из ключевых ритуалов, предшествующих каждой поездке, является проверка шин методом "простукивания".

Нередко можно заметить, как водитель грузового авто перед тем, как сесть за руль, бьет ногой по колесам. Главред решил разобраться, зачем это делается?

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Как пишет издание "Твоя машина", простукивание шин - это быстрая проверка их давления воздуха. Водитель ударяет по протектору или боковой части каждой шины, если при этом ощущается упругость покрышки, то давление, скорее всего, в норме.

Кроме того, звук также играет важную роль: одинаковое звучание всех шин свидетельствует о равномерном давлении, а разница в звуке указывает на потенциальную проблему.

В то же время, хотя простукивание - это быстрый способ диагностики, оно не заменяет точные методы. Более надежный результат дает использование манометра. Этот прибор позволяет точно измерить давление и при необходимости подкачать шину до рекомендованного уровня.

Поддержание оптимального давления в шинах не только повышает безопасность, но и снижает расход топлива. Простукивание, в сочетании с использованием манометра является эффективным инструментом для поддержания шин в рабочем состоянии.

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Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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