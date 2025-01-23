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Штраф за езду в куртке: где водителей могут наказать за верхнюю одежду

Мария Николишин
23 января 2025, 03:30
18
Водитель может получить штраф в размере около 5100 гривен.
Штраф за езду в куртке: где водителей могут наказать за верхнюю одежду
Почему водителей штрафуют за куртку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

  • Почему водителям выписывают штраф за верхнюю одежду
  • В каких странах есть такие правила

В Украине вождение в куртке - привычное дело. Большинство украинских водителей зимой не заморачиваются с тем, чтобы снимать за рулем верхнюю одежду. Однако, в некоторых странах за это могут оштрафовать.

Главред решил разобраться, в каких странах можно получить штраф за верхнюю одежду в авто.

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Почему водителей наказывают за куртку

Как пишет издание "Твоя машина", в Британии водителю грозит штраф за верхнюю одежду.

Отмечается, что сама по себе езда в верхней одежде британцам не запрещена, однако в процессе поездки нередко случаются ситуации, когда в пальто или куртке становится жарко. Если раздеться прямо во время движения на глазах у британского полицейского, то запросто можно выхватить штраф в размере 100 фунтов стерлингов или около 5100 гривен.

Местные Правила дорожного движения требуют от водителей удерживать обе руки на руле во время вождения. Понятно, что переодеваться, не отрывая рук от руля, невозможно. Соответственно любые попытки снять куртку или пальто будут трактованы как нарушение безопасности движения.

Единственный законный способ снять верхнюю одежду без последствий - остановиться на обочине. Если же попытаться сделать это на ходу, придется заплатить штраф, даже если движение было медленным или авто стояло в пробке.

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Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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