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Игнорировать не стоит: что означает значок "чайник" на панели приборов авто

Руслана Заклинская
16 января 2025, 20:47
278
Символ канистры с маслом или "чайник" является предупредительным индикатором, который водителям не стоит игнорировать.
Игнорировать не стоит: что означает значок 'чайник' на панели приборов авто
Что означает символ канистры с маслом или "чайник" на панели приборов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Что означает значок канистры с маслом на панели приборов
  • Почему загорается индикатор низкого давления масла
  • Что делали, если мигает индикатор низкого давления масла

Старомодный символ канистры с маслом или "чайник" на панели приборов автомобиля указывает на то, что возникла проблема с системой давления масла. Если на панели загорелся индикатор низкого давления масла, это означает, что двигатель не получает достаточно масла для нормальной работы, пишет Sun Auto Service.

Без надлежащей смазки двигатель может получить серьезные повреждения. Главред узнал, почему это предупреждение нельзя игнорировать.

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Индикатор низкого давления масла на приборной панели вашего автомобиля не должен светиться слишком часто. Однако, когда индикатор светится, остановите машину, выключите двигатель и проверьте уровень масла.

Индикатор низкого давления масла на приборной панели является прямой связью с компьютером вашего автомобиля о том, что происходит с вашим автомобилем. Распространенные причины, по которым загорается индикатор низкого давления масла:

  1. Низкий уровень масла или изношенное масло - регулярная замена масла каждые 3-6 месяцев или после 3000-5000 миль важна для поддержания правильного давления.
  2. Износ двигателя - если детали изнашиваются, масло может течь слишком быстро, что снижает давление.
  3. Неисправный манометр давления масла - может давать неправильные показания из-за проблем электричеством.
  4. Засоренный масляный фильтр - снижает поток масла и может вызвать снижение давления.
  5. Низкая вязкость масла - может привести к проблемам с давлением, особенно в холодную погоду.
  6. Перегрев двигателя - разжижает масло, что снижает давление.
  7. Неисправный масляный насос - может привести к снижению скорости потока масла.
  8. Изношенные внутренние компоненты - могут привести к потере масла и падению давления.

Мигает индикатор низкого давления масла

Если вы замечаете, что индикатор низкого давления масла мигает, это может свидетельствовать о нескольких возможных проблемах. Важно понять, что этот индикатор активируется, когда давление масла падает ниже 5-10 PSI на холостом ходу, в зависимости от модели автомобиля. Если давление масла не меняется резко, вы можете также услышать стук в двигателе. Индикатор может включаться или выключаться в зависимости от того, движется ли автомобиль или находится на холостом ходу.

Если индикатор масла мигает и гаснет во время остановки автомобиля или когда он работает на холостом ходу, это может указывать на проблему с датчиком масла или на слишком низкое давление масла. Для нормальной работы двигатель должен иметь хотя бы 5 PSI, когда автомобиль не движется. Если давление масла падает ниже 5 PSI, индикатор сработает, и лампочка будет мигать.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
Что сделать, чтобы не запотевали стекла в авто / Инфографика: Главред

Если же индикатор мигает во время движения автомобиля, это может быть признаком низкого уровня масла. В таком случае проверьте уровень масла в двигателе. Если его не хватает, долейте необходимое количество масла. После этого свет индикатора должен погаснуть. Если же лампочка не выключается, это может свидетельствовать об изношенных подшипниках двигателя, что является серьезной проблемой. Это может привести к утечке масла, что в свою очередь может повлечь серьезное повреждение двигателя. Поэтому, если лампочка не гаснет после долива масла, следует немедленно обратиться к квалифицированному механику для диагностики и ремонта.

Чтобы избежать проблем с давлением масла, важно регулярно обслуживать автомобиль, в частности своевременно заменять масло. Низкое давление масла, стук двигателя и снижение производительности могут быть сигналами о трудностях с распределением масла в двигателе. Игнорирование таких проблем может привести к серьезным повреждениям двигателя.

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Что известно о Sun Auto?

Sun Auto - это американская компания, которая предлагает полный спектр услуг по ремонту, обслуживанию автомобилей и шин. Компания работает с 1978 г. Sun предоставляет услуги по профилактическому обслуживанию и ремонту автомобилей.

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