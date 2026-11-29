Повреждены помещение почтового отделения, магазины, автомобили.

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РФ обстреляла Харьков / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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11 пострадавших в результате удара РФ по Немышлянскому району.

В Салтовском районе повреждены трамвай и автобус, есть пострадавшие

В Харькове до 11 возросло количество пострадавших в результате удара страны-агрессора РФ по Немышлянскому району.

По предварительным данным, российские военные применили ракету типа "Бандероль", сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

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"Повреждены помещение почтового отделения, магазины, автомобили. Пострадали 11 человек, среди которых девочка в возрасте 1 год 11 месяцев и 5-летний мальчик. У детей острая реакция на стресс", – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

РФ наносит новые удары по Харькову

ВС РФ нанесли новый удар по Харькову, в Салтовском районе повреждены трамвай и муниципальный автобус, есть пострадавшие, сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Есть информация о двух пострадавших", – написал Терехов.

РФ расширяет арсенал реактивных дронов: какие новые угрозы

РФ развивает новые средства воздушного нападения, делая упор на недорогие разработки с повышенной разрушительной мощностью. Об этом в интервью изданию "Главред" рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. По его оценке, начиная с августа РФ существенно нарастила производство и использование новых видов вооружения.

Эксперт обращает внимание, что речь идёт не только об увеличении количества средств поражения, но и об усилении их боевых характеристик. В частности, российская сторона расширяет производство боеприпасов с боевой частью весом 50–100 кг, а также работает над созданием более мощных вариантов с увеличенным количеством взрывчатого вещества.

Особую тревогу вызывают новые реактивные беспилотники и авиационные разработки. Среди них Криволап упомянул дрон "Бандероль", который использовался во время атаки на Слободской район, а также авиационные системы С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром".

По словам аналитика, Россия постепенно формирует новый сегмент воздушного вооружения, объединяющего отдельные характеристики беспилотников и крылатых ракет. Расширение такого арсенала указывает на намерение Москвы увеличить возможности для нанесения ударов по территории Украины.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине

Как писал Главред, российские войска атаковали Чернигов ударными беспилотниками. В городе прогремели три взрыва, в результате атаки есть пострадавшая и погибший.

Напомним, ранее российская оккупационная армия атаковала ударным беспилотником жилой многоэтажный дом в Новобаварском районе Харькова. На 15-м этаже вспыхнул пожар. Известно как минимум о трёх пострадавших.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по жилому дому в Изюме Харьковской области. Во время атаки на многоэтажку пострадали 12 человек, среди них четверо детей. По информации Олега Синегубова, под завалами могли находиться люди.

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