Минобороны проверит данные мужчин через государственные реестры. Кого будут искать, какие сведения будут сверять и что изменится в мобилизации и бронировании.

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Минобороны проверит всех мужчин в возрасте от 17 до 60 лет - какие данные будут собраны и кого ищут / Коллаж: Главред

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Кого Минобороны может выявить в ходе проверки реестров

Отменят ли отсрочку для студентов старше 25 лет

Что изменится для забронированных работников

В Украине начинается новый этап проверки военно-учетных данных граждан мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. Министерство обороны будет сверять сведения из государственных реестров с информацией в реестре военнообязанных "Оберег", чтобы выявить расхождения и актуализировать записи.

Параллельно обсуждаются возможное ужесточение мобилизационных мер, пересмотр отсрочек для студентов в возрасте от 25 лет и изменения в системе бронирования работников предприятий. В то же время часть этих инициатив пока остается предложениями и заявлениями, а не принятыми изменениями в законодательстве.

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Главред выяснил, кого проверит Минобороны, какие изменения обсуждаются в сфере мобилизации и что будет происходить с отсрочками и бронированием.

Почему правительство меняет правила бронирования работников

Система бронирования военнообязанных требует регулярного пересмотра, поскольку во время полномасштабной войны меняются потребности армии и экономики. Правительство стремится обеспечить Вооруженные силы необходимым количеством личного состава, организовать ротацию военных и в то же время сохранить работу предприятий.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что считает периодическое совершенствование системы бронирования оправданным в условиях войны.

Отдельно глава правительства сообщил о подготовке социального договора, который планируется обнародовать в начале декабря. По его словам, к работе над документом смогут присоединиться все желающие, у которых есть конкретные предложения по совершенствованию системы.

Корецкий подчеркнул, что при принятии решений необходимо одновременно учитывать потребности армии, необходимость ротации военнослужащих и влияние мобилизационных процессов на экономику.

"Ведь критиковать, конечно, легче. Найти правильное, единственное и справедливое решение по обеспечению армии, ротации наших воинов и минимальному влиянию этого процесса на экономику довольно сложно", - сказал премьер-министр.

Кого Минобороны проверит в ходе сверки военного учета

Кабинет министров постановлением № 1466 от 25 ноября 2026 года поручил провести проверку данных граждан Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. Для этого Министерство обороны получит сведения из информационной системы Государственной миграционной службы и Единого государственного демографического реестра.

Полученные данные будут автоматически сравниваться с информацией, которая уже содержится в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Цель проверки - обеспечить полноту и достоверность записей, а также выявить расхождения между государственными базами данных.

Процедура предусматривает несколько этапов. Государственная миграционная служба должна передать данные в течение 30 календарных дней, а Министерство обороны - провести верификацию в установленный для этого срок. После её завершения ведомству отведено ещё 120 календарных дней для актуализации реестра.

Постановление также определяет правила обращения с персональными данными. Сведения, которые нельзя вносить, обрабатывать или хранить в реестре военнообязанных, разрешено использовать исключительно для проверки. Полученные от Государственной миграционной службы данные Минобороны должно уничтожить в установленном законодательством порядке.

Зачем будут проверять мужчин в возрасте от 17 до 60 лет

Народный депутат Руслан Горбенко в комментарии ТСН.ua связал проверку военно-учетных данных с потребностями украинской армии и подготовкой к дальнейшему противостоянию российской агрессии.

По его оценке, военное командование уже определяет потребность в личном составе на 2027 год. Депутат также обратил внимание на бюджетные расходы России на войну, которые, по его мнению, будут влиять на ситуацию на фронте.

"Мы видим бюджеты на войну, которые Россия утвердила на следующий год, и реагируем. Генштаб и Сухопутные войска показывают, что для отражения оккупантов в 2027 году и проведения контрштурмовых операций потребуется дополнительная мобилизация. Правительство заявило, что необходимо проверить всех", - пояснил Горбенко.

Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика: Главред

Депутат предположил, что особое внимание могут уделить мужчинам, которые не явились по повесткам или не обновили военно-учетные данные. Также он упомянул людей, получивших инвалидность во время войны по причинам, не связанным непосредственно с боевыми действиями.

Отдельной категорией Горбенко назвал студентов в возрасте от 25 лет. Он обратил внимание на статистику отчислений из высших учебных заведений и предположил, что ситуация требует дополнительного контроля.

"Есть категория мужчин, которые не явились по повесткам и не обновили свои данные. Есть категория тех, кто получил инвалидность во время войны, но не в результате боевых действий. Есть студенты в возрасте 25+. Мы слышим статистику, что во время войны было отчислено 50 тысяч человек", - отметил парламентарий.

Как проверка повлияет на реестр "Оберег"

Проверка должна помочь актуализировать сведения в реестре "Оберег" и определить, насколько полно он отражает информацию о гражданах, подлежащих воинскому учету. На это обратила внимание народный депутат, представительница парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.

По ее словам, сопоставление информации из различных государственных баз позволит выявить не только неточности в записях о людях, которые уже находятся на учете, но и случаи, когда сведений о гражданах в реестре нет.

Фриз считает, что результаты сверки помогут установить количество людей, находящихся на территории Украины, но не выполнивших требования о военном учете.

"Полученная информация позволит Министерству обороны определить, сколько людей, не обновивших свои данные или нарушивших действующее законодательство, находятся на территории Украины. Также можно будет установить, кто не состоит на воинском учете", - пояснила народный депутат.

"Резерв+" / Инфографика: Главред

Какие персональные данные будут проверяться в ходе верификации

Постановление правительства предусматривает сверку не только основных персональных данных, но и сведений, необходимых для идентификации гражданина. Адвокат Дарья Тарасенко, специализирующаяся на вопросах военного законодательства, объяснила, какие данные могут быть обновлены по результатам проверки.

В перечень входят:

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика - при наличии;

реквизиты паспорта гражданина Украины и/или паспорта для выезда за границу;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре - при наличии;

фамилия, имя и отчество - при наличии;

дата и место рождения;

пол;

адрес задекларированного или зарегистрированного места жительства или пребывания;

сведения о гражданстве;

оцифрованное изображение лица - фотография.

Какие последствия может иметь проверка воинского учета

Адвокат Дарья Тарасенко обратила внимание на несколько возможных последствий масштабной сверки. По её оценке, проверка может помочь выявить граждан, которые должны состоять на воинском учёте, но отсутствуют в реестре, а также предоставить дополнительную информацию для поиска лиц, подлежащих призыву.

Среди возможных результатов она назвала:

постановку на воинский учет лиц, сведения о которых ранее не были внесены в систему;

появление дополнительной информации, которая может помочь установить местонахождение лиц, подлежащих призыву;

решение отдельных проблем с военно-учетными данными, в частности при получении паспорта за рубежом через ГП "Документ", если в реестре отсутствует налоговый номер;

выявление возможных нарушений правил воинского учета, например пребывание на учете не по зарегистрированному месту жительства.

В то же время адвокат подчеркнула, что на данном этапе невозможно с уверенностью оценить точность результатов автоматизированного сравнения данных. Остается открытым вопрос, не возникнут ли ошибки при определении обстоятельств, которые могут повлиять на военно-учетный статус человека.

"И, на мой взгляд, главное: на данном этапе мы не можем с уверенностью знать, насколько корректными будут результаты такой верификации и не повлияет ли это, например, на результаты проверки системой оснований для отсрочки", - подчеркнула Тарасенко.

В связи с этим она советует призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно проверять сведения в своих электронных военно-учетных документах. Особое внимание следует уделять информации об отсрочке и возможных изменениях статуса в реестре.

"Мой совет призывникам, военнообязанным и резервистам таков: проверять, не изменилась ли информация в электронном военно-учетном документе. Особое внимание необходимо уделять наличию в реестре сведений об отсрочке, а также следить, не появились ли отметки о нарушениях или "розыске"", - отметила адвокат.

В комментарии ТСН.ua Тарасенко также предположила, что верификация может помочь найти сведения о мужчинах, информацию о которых не удалось установить во время предыдущих проверок.

Могут ли снять призывную отсрочку с 100–300 тысяч мужчин

На фоне проверки военно-учетных данных обсуждается возможное ужесточение контроля за бронированием работников предприятий. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о совещаниях в Министерстве экономики, в ходе которых якобы рассматриваются механизмы снятия отсрочек у значительного числа военнообязанных.

По словам парламентария, речь идет о возможном снятии бронирования с 100 до 300 тысяч мужчин. Он ссылается на собственные источники в ведомстве и утверждает, что этот вопрос является одним из приоритетов работы министра экономики.

"В Министерстве экономики регулярно проводятся совещания по механизмам снятия бронювания с 100–300 тысяч военнообязанных мужчин", - сообщил Гончаренко.

Верховная Рада Украины / Инфографика: Главред

Могут ли отменить отсрочку для студентов в возрасте от 25 лет

Отдельно обсуждается возможный пересмотр правил предоставления отсрочки от мобилизации мужчинам, получающим высшее образование после достижения 25-летнего возраста. По словам народного депутата Руслана Горбенко, военные готовят обращение к президенту Украины, Кабинету министров и Верховной Раде с предложением пересмотреть действующий порядок.

Парламентарий рассказал об этой инициативе в эфире "Вечер.LIVE". По его словам, документ находится на завершающем этапе подготовки. Одним из поводов для дискуссии стала разница между требованиями к подготовке украинских студентов и молодых людей, которым разрешено выезжать за границу.

Горбенко заявил, что украинские студенты должны проходить 300 академических часов соответствующей подготовки, тогда как молодежь в возрасте 18–22 лет, которой разрешен выезд за границу, такой подготовки не проходит.

Другой вопрос, по словам депутата, - действительно ли все студенты, пользующиеся отсрочкой, получают образование, или некоторые поступают преимущественно ради получения соответствующего статуса.

В качестве аргумента Горбенко привел статистику отчислений из высших учебных заведений. По его словам, за пять лет было отчислено не менее 50 тысяч человек.

Парламентарий также рассказал о количестве абитуриентов в возрасте от 25 лет. По его словам, во время беседы с ректором одного из университетов в Умани он услышал, что в 2026 году примерно 12% студентов этого вуза составляли люди старше 25 лет.

По мнению Горбенко, эти данные требуют дополнительного изучения, чтобы выяснить, действительно ли все абитуриенты используют возможность получать образование по его назначению.

Депутат не исключил, что в дальнейшем может быть рассмотрен вопрос об общей отмене отсрочки для студентов в возрасте от 25 лет. В то же время он подчеркнул, что для такого шага необходимы политическое решение и соответствующая проработка со стороны правительства.

"Обращение от военных готовится. К Верховному главнокомандующему, к правительству, к Верховной Раде Украины. Я думаю, что оно уже почти готово", - заявил Горбенко.

До какого числа продлили отсрочку для работников критически важных предприятий

Кабинет министров постановлением № 1452 от 19 ноября 2026 года предусмотрел переходный период для определенных категорий критически важных предприятий. До 20 декабря 2026 года включительно остаются в силе соответствующие решения о критичности, а также бронирование, оформленные через портал "Дия", если они соответствуют условиям постановления. Об этом сообщили в Минобороны.

Это касается решений, срок действия которых истек после вступления в силу новых правил в октябре или истекает до 20 декабря. В то же время продление не распространяется на предприятия, решения о критичности которых уже отменены или подлежат отмене в связи с утратой соответствующих оснований.

Переходный период должен дать предприятиям время для адаптации к обновленному порядку бронирования. Однако он не означает, что все критически важные предприятия автоматически сохранят статус по старым решениям независимо от соответствия новым требованиям.

Согласно условиям правительственного решения, бронирования, оформленные через "Дию" для работников предприятий, подпадающих под переходные положения, продлеваются на тот же срок. Поэтому утверждение о том, что каждый работодатель обязательно должен повторно подать заявление для продления именно этих отсрочек, является неточным.

Что изменится в правилах бронирования до 20 декабря 2026 года

Отдельный блок правительственных изменений касается количества работников, которых предприятия могут оставлять в резерве. Для определенных категорий учреждений и предприятий предусмотрен переходный период до 20 декабря 2026 года, в течение которого необходимо привести численность работников, находящихся в резерве, в соответствие с установленными требованиями.

На этот период для определенных категорий отменено требование выполнить соответствующие действия в течение 10 рабочих дней. Также не будет применяться ответственность за несоблюдение этого срока в рамках переходного механизма.

Отдельно правительство уточнило порядок резервирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. В решениях Министерства обороны о признании таких предприятий критически важными не будет указываться конкретное количество военнообязанных, которых можно резервировать.

Это должно позволить предприятиям оборонно-промышленного комплекса определять количество работников для бронирования с учетом установленного лимита - до 95% военнообязанных работников предприятия. Для топливно-энергетического комплекса также предусмотрено изменение базы расчета этой квоты: она будет определяться по фактическому количеству военнообязанных работников, а не только по численности, указанной в предыдущем решении соответствующего министерства.

Координационный центр по организации бронирования / Инфографика: Главред

При каких условиях предприятие может лишиться статуса критически важного

Правительство усиливает контроль за предприятиями, имеющими статус критически важных и пользующимися возможностью бронировать работников. При проверке соответствия установленным критериям Координационный центр по организации бронирования сможет учитывать не только имеющиеся сведения о деятельности компании, но и обращения Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности.

Речь идет о случаях, когда эти органы выявили и документально подтвердили признаки систематического уклонения предприятия от уплаты налога на добавленную стоимость или налога на доходы физических лиц.

Полученные сведения могут стать основанием для рассмотрения вопроса об отмене статуса критически важного предприятия. В то же время само по себе обращение контролирующего органа не означает автоматической потери статуса: решение будет зависеть от результатов рассмотрения и соответствия компании требованиям законодательства.

Для работодателей это означает, что недостаточно лишь иметь действующее решение о критичности. Предприятию важно и в дальнейшем соответствовать установленным критериям, соблюдать налоговые требования и следить за изменениями в порядке бронирования.

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