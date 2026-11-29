Блогерши рассказали о семи популярных приметах, которые стоит учесть в праздничную ночь.

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Топ-7 примет на Новый год / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Какие семь новогодних примет привлекают счастье и удачу

Зачем загадывать желания и открывать дверь в полночь

Почему мандарины символизируют богатство и достаток

Новый год традиционно ассоциируется с началом нового жизненного этапа, исполнением желаний и надеждами на лучшее. С этим праздником связано немало народных примет и поверий, которые, по традиции, помогают привлечь в дом счастье, благополучие, достаток и удачу.

Главред узнал, что блогерши TikTok-страницы "Две в кадре" Ира и Злата рассказали о семи новогодних приметах, которые стоит учесть при подготовке к празднику.

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Какие новогодние приметы приносят удачу и счастье

Одна из самых известных новогодних примет связана с одеждой. По поверью, встречать праздник стоит в новой одежде, ведь она символизирует начало нового жизненного этапа, обновление и приятные перемены.

Считается, что новая одежда в праздничную ночь помогает настроиться на позитив и привлечь радостные события в наступающем году.

Еще одна популярная традиция - загадывать желание в полночь, когда часы отбивают наступление Нового года. Этот момент символизирует переход к новому периоду, поэтому многие люди стараются использовать его, чтобы мысленно сформулировать самую заветную мечту.

"Главное - чётко представить то, чего хочешь", - подчеркнули авторы видео.

Среди новогодних примет есть и традиция открывать дверь или окно после наступления полуночи. По народным поверьям, таким образом можно символически впустить в дом Новый год, счастье и положительную энергию.

Этот обычай связывают с прощанием со старым годом и готовностью принять всё хорошее, что может принести новый.

Согласно ещё одной народной примете, важное значение имеет первый человек, который переступит порог дома в первый день нового года. Считается, что от его характера и настроения зависит символическое начало следующего жизненного цикла.

Поэтому первым в дом 1 января должен зайти счастливый, доброжелательный и позитивно настроенный человек. По поверью, он принесет хозяевам удачу на весь предстоящий год.

Другая примета касается эмоционального настроя накануне праздника. По традиции, до наступления Нового года следует простить обиды, отпустить старые конфликты и не переносить негатив в следующий год.

Этот обычай символизирует внутреннее обновление, примирение и готовность начать новый этап без груза прошлых недоразумений.

Мандарины давно стали одним из символов зимних праздников. Однако во многих традициях эти фрукты имеют еще и символическое значение: их связывают с достатком, богатством, процветанием и счастьем.

Счастливые цвета 2027 года / Инфографика: Главред

Поэтому ещё одна новогодняя примета советует обязательно поставить мандарины на праздничный стол. Считается, что они символически привлекают материальное благополучие и положительные изменения в жизни семьи.

Завершает подборку примета, связанная со звуком часов в новогоднюю ночь. В народных поверьях звон или бой часов в полночь символизирует начало нового цикла, обновление и переход к следующему этапу жизни.

Этот момент напоминает о завершении старого года и возможности начать всё с чистого листа. Поэтому, по традиции, стоит прислушаться к новогоднему бою курантов и встретить первые минуты года с позитивными мыслями.

Смотрите видео о том, какие существуют новогодние приметы на удачу и счастье, в TikTok по ссылке.

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