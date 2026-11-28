Синоптик предупредил, что на западе ночью местами температура опустится до -10 градусов и ниже.

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Какая погода будет в Украине в декабре / фото: УНИАН

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Насколько холодной будет первая декада декабря

Когда в Украине потеплеет и пойдет мокрый снег

Первые десять дней декабря погода в Украине будет сухой и холоднее климатической нормы. На западе ночью местами ожидается мороз до -10 градусов. В середине месяца наступит потепление с дождями и мокрым снегом, а после 20 декабря вернутся небольшие морозы. Об этом заявил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич в комментарии Телеграфу.

По его словам, декабрь начнется после чрезвычайно влажного ноября. В Херсоне за месяц выпало более четырех месячных норм осадков, и это абсолютный рекорд.

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В начале месяца над Украиной будет господствовать мощный скандинавский антициклон, который впоследствии сменится центральноевропейским. Из-за высокого давления и устойчивых воздушных масс существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть преимущественно с севера и северо-запада.

"Температура и ночью, и днем будет значительно ниже климатической нормы. Самые низкие температуры ожидаются на западе, где образовался снежный покров", - подчеркнул Кибальчич.

За пределами западных областей ночные показатели в первой декаде будут колебаться от -10 до -4 градусов. Днем будет от -5 до 0 градусов.

Погода в Украине 1 декабря / фото: meteoprog

Когда потеплеет по всей стране

В начале второй декады над большей частью Европы усилится циклоническая активность. Западные и юго-западные потоки принесут в Украину более тёплый и влажный воздух. Температура повысится по всей стране.

"Из-за прохождения серии циклонов и атмосферных фронтов ожидаются колебания атмосферного давления, порывистый ветер и образование временного снежного покрова в отдельных регионах", - предупреждает метеоролог.

Средняя температура второй декады в целом будет соответствовать климатической норме. На юге и юго-западе она будет немного выше, чем обычно в это время.

Какой будет погода в конце декабря

В последней декаде декабря главную роль вновь будет играть антициклон. Циклоны и атмосферные фронты будут проходить реже, поэтому погода станет более устойчивой, а осадков станет меньше.

До конца месяца будет преобладать облачная погода со слабым ветром. В отдельные дни возможны туманы и иней.

Циклон и антициклон / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко заявила, что на погоду в Украине в ближайшие дни будет влиять антициклон, поэтому осадков станет меньше, но морозы усилятся.

Синоптики Укргидрометцентра заявляли, что погода в Украине до конца ноября будет становиться все более зимней. С 28 по 30 ноября ожидается усиление морозов. Температура воздуха будет опускаться ниже нуля даже днем.

Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань прогнозировал, что в начале декабря сохранится холодная и сухая погода, а на Кременчугском водохранилище уже 2–5 декабря могут появиться первые ледовые явления. В то же время значительного снегопада пока не ожидается.

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