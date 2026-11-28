Вы узнаете:
- Насколько холодной будет первая декада декабря
- Когда в Украине потеплеет и пойдет мокрый снег
Первые десять дней декабря погода в Украине будет сухой и холоднее климатической нормы. На западе ночью местами ожидается мороз до -10 градусов. В середине месяца наступит потепление с дождями и мокрым снегом, а после 20 декабря вернутся небольшие морозы. Об этом заявил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич в комментарии Телеграфу.
По его словам, декабрь начнется после чрезвычайно влажного ноября. В Херсоне за месяц выпало более четырех месячных норм осадков, и это абсолютный рекорд.
В начале месяца над Украиной будет господствовать мощный скандинавский антициклон, который впоследствии сменится центральноевропейским. Из-за высокого давления и устойчивых воздушных масс существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть преимущественно с севера и северо-запада.
"Температура и ночью, и днем будет значительно ниже климатической нормы. Самые низкие температуры ожидаются на западе, где образовался снежный покров", - подчеркнул Кибальчич.
За пределами западных областей ночные показатели в первой декаде будут колебаться от -10 до -4 градусов. Днем будет от -5 до 0 градусов.
Когда потеплеет по всей стране
В начале второй декады над большей частью Европы усилится циклоническая активность. Западные и юго-западные потоки принесут в Украину более тёплый и влажный воздух. Температура повысится по всей стране.
"Из-за прохождения серии циклонов и атмосферных фронтов ожидаются колебания атмосферного давления, порывистый ветер и образование временного снежного покрова в отдельных регионах", - предупреждает метеоролог.
Средняя температура второй декады в целом будет соответствовать климатической норме. На юге и юго-западе она будет немного выше, чем обычно в это время.
Какой будет погода в конце декабря
В последней декаде декабря главную роль вновь будет играть антициклон. Циклоны и атмосферные фронты будут проходить реже, поэтому погода станет более устойчивой, а осадков станет меньше.
До конца месяца будет преобладать облачная погода со слабым ветром. В отдельные дни возможны туманы и иней.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко заявила, что на погоду в Украине в ближайшие дни будет влиять антициклон, поэтому осадков станет меньше, но морозы усилятся.
Синоптики Укргидрометцентра заявляли, что погода в Украине до конца ноября будет становиться все более зимней. С 28 по 30 ноября ожидается усиление морозов. Температура воздуха будет опускаться ниже нуля даже днем.
Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань прогнозировал, что в начале декабря сохранится холодная и сухая погода, а на Кременчугском водохранилище уже 2–5 декабря могут появиться первые ледовые явления. В то же время значительного снегопада пока не ожидается.
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