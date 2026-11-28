Вы узнаете:
- Какие украинские имена имеют корни викингов
- Сколько украинцев носят эти скандинавские имена
В украинской культуре есть имена, происхождение которых связано со скандинавскими народами и эпохой викингов. Их принесли на наши земли варяги из Швеции, Норвегии и Дании еще в IX–X веках.
Главред узнал, что некоторые из таких имен сегодня относятся к самым распространённым в Украине, хотя их исторические корни связаны с древними скандинавскими традициями. Об этом рассказала на своём YouTube-канале блогерша Mama v temi.
Какие украинские имена происходят от викингов
Одним из самых известных украинских имен скандинавского происхождения является Олег. Оно имеет древнюю историю и связано с именем Helgi, которое использовали скандинавские народы.
"Оно означает "святой" или "священный". Имя принесли к нам варяги. То есть викинги из Швеции в IX–X веках. А сейчас в Украине проживает почти 400 тысяч Олегов", - отметила блогерша.
Еще одно распространенное украинское имя, имеющее скандинавские корни, - Ольга. Оно происходит от древнего имени Хельга, которое использовали в Скандинавии. По значению оно родственно мужскому варианту Helgi и переводится как "святая".
"Ольга занимает 5-е место в списке самых распространенных имен в Украине. Так зовут более 960 тысяч украинок", - подчеркнула автор видео.
В перечень украинских имен скандинавского происхождения также входит Игорь. Его история связана со шведским именем Ingvarr.
"Сейчас в Украине проживает 470 тысяч Игорей. При этом большинство из них живут во Львовской и Тернопольской областях", - добавила блогерша.
Еще одно украинское имя, которое связывают со скандинавской культурой, - Глеб. Его происхождение связывают с древним именем Guðleifr, которое переводят как "наследник богов".
Это имя было распространено среди викингов, в частности на территориях современных Норвегии и Дании. В Украине же оно встречается значительно реже, чем Олег, Ольга или Игорь.
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