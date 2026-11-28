Сенаторы-демократы хотят включить помощь Киеву в один пакет с инициативами, которые нравятся Трампу.

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Новый Конгресс США готовит важный шаг для Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, whitehouse.gov

Ключевые тезисы:

Конгресс может законом обязать Трампа помогать Украине

Предлагается объединить помощь с инициативами, выгодными Трампу

Часть дипломатов опасается вето или игнорирования законов

Новый Конгресс США, где с января большинство будут иметь демократы, может законом обязать администрацию Дональда Трампа поддерживать Украину и Тайвань. Обе страны пользуются широкой поддержкой как среди демократов, так и среди республиканцев. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что такие прогнозы прозвучали на Галифакском международном форуме по безопасности в Канаде, где американские сенаторы встречались с представителями союзников.

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По словам сенатора-демократа Энди Кима, партнеры постоянно просили законодателей высказываться громче, поскольку единственный американский голос, доходящий до их стран, - это голос Трампа.

Европейские чиновники призвали новый Конгресс усилить поддержку Украины. В начале 2025 года Трамп свернул большую часть помощи Киеву в сфере безопасности и задержал выделение средств, которые законодатели уже одобрили.

В то же время опыт нынешнего Конгресса показывает, что его влияние ограничено. Сенатор-демократ Тим Кейн напомнил, что осенью законодатели приняли закон о санкциях против России, однако уже через месяц Трамп отказался применять большинство предусмотренных им ограничений.

Как Конгресс может убедить Трампа

Несмотря на это, участники форума ожидают, что Конгресс примет законы, которые обяжут Белый дом помогать Киеву и Тайбэю. Кейн не исключает, что президент даже согласится на такие шаги, если законодатели правильно выстроят процедуру.

"Знаете, если включить финансирование для Украины в законопроект вместе с другими вещами, которые нравятся Трампу, возможно, он решит не налагать вето", - сказал сенатор.

Кейн прогнозирует, что в следующем году законодательная ветвь власти будет занимать значительно более жесткую позицию в отношении Североатлантического альянса и партнеров Вашингтона.

"Возможно, мы не сможем изменить поведение Трампа. Но, по крайней мере, мы можем говорить как Конгресс - и я верю, что будем - гораздо громче и решительнее о том, насколько мы ценим союзы", - подчеркнул Кейн.

Политическая система США / Инфографика: Главред

Какие пределы влияния Конгресса

Впрочем, часть законодателей и дипломатов сомневается, что Конгресс сможет сдержать президента. На форуме звучали опасения, что Трамп наложит вето на новые законы или найдет способ их не выполнять.

Иностранных чиновников также насторожила недавняя встреча Трампа с лидерами Китая и России. Американский президент сравнил её с конференциями времён Второй мировой войны с участием Рузвельта, Черчилля и Сталина.

Крис Кунс, который должен возглавить комитет Сената по международным отношениям, убежден, что рано или поздно Белому дому придется отчитываться за свои действия.

"Это как когда родители говорят, что пора ложиться спать. В конце концов, должна быть ответственность", - сравнил Кунс.

Трамп и война в Украине / Инфографика: Главред

Почему Трамп пошел навстречу Путину

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур отмечал, что Дональд Трамп, несмотря на очевидные репутационные риски, демонстрирует готовность идти навстречу Кремлю.

По его мнению, причиной могут быть не только политические расчеты американского президента, но и его заинтересованность в будущих экономических отношениях с Россией.

"Для Трампа, его окружения и бизнесменов, его клана, Россия - это как Эльдорадо", - подчеркнул он.

Дональд Трамп - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что сознательно называет Владимира Путина "другом": по его мнению, враждебная риторика сорвала бы переговоры о мире и не помогла бы сдержать Россию.

Также Дональд Трамп сказал, что переговоры по урегулированию войны в Украине от имени Вашингтона, возможно, стоит поручить первой леди Мелании Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что был очень жестким по отношению к стране-агрессору России и допустил участие Владимира Путина в саммите G20 в Майами. По его словам, российский диктатор хотел бы завершить войну против Украины, но для этого необходимо согласие обеих сторон.

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