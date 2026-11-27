Польские военные отслеживают ракеты на радарах, подчеркнул Вальдемар Журек.

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Почему в Польше не всегда сбивают дроны и ракеты РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Журека:

Разлет обломков после перехвата может быть опаснее, чем падение

Польские военные отслеживают ракеты и дроны на радарах

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Вальдемар Журек пояснил, почему в польском воздушном пространстве не всегда сбивают российские ракеты и дроны.

В в некоторых случаях разлет обломков после перехвата может быть опаснее, чем падение ракеты в безлюдной местности, заявил он журналистам в Варшаве, передает Hromadske.

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По словам Журека, военные отслеживают ракеты на радарах. Если ракета направляется в малонаселенный район, ее падение там может быть безопаснее, чем перехват, ведь после сбивания обломки разлетаются неконтролируемо.

"Наши военные следят за ситуацией в воздушном пространстве. Если ракета летит в направлении леса или поля, где она не представляет угрозы для человеческой жизни, попытка её перехватить приведёт лишь к неконтролируемому разлету обломков. Именно такой сценарий создаёт дилемму для военных. Сбивать такие ракеты - неоправданный риск", - сказал он.

По словам Журека, российские беспилотники, попадающие на территорию страны, сбивают, когда есть такая возможность. Также, по его словам, защищены стратегические объекты, в частности аэропорт в Жешуве - важный хаб помощи Украине, где развернуты комплексы Patriot.

При этом он подтвердил, что Польша рассматривает возможность изменения тактики в отношении российских ракет и дронов. По его словам, министр иностранных дел Радослав Сикорский недавно обсуждал вариант перехвата ракет, пока они ещё находятся над территорией Украины. Однако такой шаг требует консенсуса всего Альянса.

"Что касается структур НАТО… не буду вдаваться в подробности, но у нас действительно возникают определенные разногласия с нашими крупными союзниками по поводу принципов работы Альянса. Здесь остается только развести руками. К тому же есть определенные вопросы относительно нашего крупнейшего партнера в НАТО - вы знаете, как ведет себя Пентагон в последнее время", - добавил Журек.

/ Инфографика: Главред

Подробности возможного нарушения воздушного пространства Польши

Представитель Оперативного командования подполковник Яцек Горишевский заявил, что польские военные расследуют два предполагаемых случая пересечения государственной воздушной границы.

"Проверяем два возможных нарушения воздушного пространства. Но, конечно, у нас также есть запись с наших радиолокационных систем", - сообщил Горишевский.

Как уточнил представитель командования, вероятные инциденты могли иметь место в населенном пункте Хмелек, недалеко от Нового Липовца, расположенного в Билгорайском повете.

Ранее Главред сообщал, что в приграничных регионах Польши раздавались сирены и взрывы после массированного обстрела западных областей Украины. Тогда на польской территории упал и взорвался неизвестный объект, а Оперативное командование ВС Польши сообщило о более чем десятке российских ракет вблизи границы.

Напомним, ранее в Польше резко изменили позицию относительно передачи Украине ракет системы Patriot. Такую возможность начали рассматривать после падения Х-101 в 50 км от Люблина.

Как сообщалось, аналитики проанализировали, как Россия нанесла удар по Польше и рассказывали, почему ракету не сбили.

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